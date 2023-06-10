Посетить балет «Золушка», побывать в гостях у императора и попробовать эксклюзивный десерт
Проведём 3 дня в Петербурге как аристократы.
Никаких банальных локаций, только роскошные дворцы, эксклюзивная экскурсия за кулисы, премиум-ужин с деликатесами на теплоходе и драгоценности, без которых не обходилось ни одно светское торжество в 19 веке. Вы сходите на балет в Михайловский театр. Билеты в партер мы купим для вас заранее.
Окажетесь в гостях у императорской семьи в Петергофе, заглянете в покои и павильоны, где любили отдыхать супруга и дочь Николая Первого.
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом с палубы и прогуляетесь по местам назревания дуэлей и любовных драм.
Попробуете десерт «Яйцо Фаберже» и увидите знаменитое собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.
Никаких банальных локаций, только роскошные дворцы, эксклюзивная экскурсия за кулисы, премиум-ужин с деликатесами на теплоходе и драгоценности, без которых не обходилось ни одно светское торжество в 19 веке. Вы сходите на балет в Михайловский театр. Билеты в партер мы купим для вас заранее.
Окажетесь в гостях у императорской семьи в Петергофе, заглянете в покои и павильоны, где любили отдыхать супруга и дочь Николая Первого.
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом с палубы и прогуляетесь по местам назревания дуэлей и любовных драм.
Попробуете десерт «Яйцо Фаберже» и увидите знаменитое собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Санкт-Петербург», с 12:00 до 14:00Завершение: Санкт-Петербург, отель «Санкт-Петербург», не ранее 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1204 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании