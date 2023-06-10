Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве

Посетить балет «Золушка», побывать в гостях у императора и попробовать эксклюзивный десерт

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Проведём 3 дня в Петербурге как аристократы.

Никаких банальных локаций, только роскошные дворцы, эксклюзивная экскурсия за кулисы, премиум-ужин с деликатесами на теплоходе и драгоценности, без которых не обходилось ни одно светское торжество в 19 веке. Вы сходите на балет в Михайловский театр. Билеты в партер мы купим для вас заранее.

Окажетесь в гостях у императорской семьи в Петергофе, заглянете в покои и павильоны, где любили отдыхать супруга и дочь Николая Первого.

Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом с палубы и прогуляетесь по местам назревания дуэлей и любовных драм.

Попробуете десерт «Яйцо Фаберже» и увидите знаменитое собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Ближайшие даты:
10
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Санкт-Петербург», с 12:00 до 14:00
Завершение: Санкт-Петербург, отель «Санкт-Петербург», не ранее 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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