Проведём 3 дня в Петербурге как аристократы.



Никаких банальных локаций, только роскошные дворцы, эксклюзивная экскурсия за кулисы, премиум-ужин с деликатесами на теплоходе и драгоценности, без которых не обходилось ни одно светское торжество в 19 веке. Вы сходите на балет в Михайловский театр. Билеты в партер мы купим для вас заранее.



Окажетесь в гостях у императорской семьи в Петергофе, заглянете в покои и павильоны, где любили отдыхать супруга и дочь Николая Первого.



Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом с палубы и прогуляетесь по местам назревания дуэлей и любовных драм.



Попробуете десерт «Яйцо Фаберже» и увидите знаменитое собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.