  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Эффектные парадные Петроградки

Дмитрий Б.
Дмитрий Б. – Гид из Санкт-Петербурга
Эффектные парадные Петроградки
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ☃️Зимняя
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 590 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Эффектные парадные Петроградки
Эффектные парадные Петроградки

Что вы увидите

  • Увлекательная экскурсия по самым роскошным домам Петербурга
  • расположенным на Петроградской стороне.
За полтора часа мы совершим прогулку 👣 вокруг площади Льва Толстого по Большому и Каменноостровскому проспекту, который до Революции неформально назывался Елисейским полями Санкт-Петербурга.
Здесь в этих кварталах сосредоточены самые красивые 🤩 и интересные с архитектурной точки зрения дома Петроградской стороны. Мы прогуляемся по проходным дворам и дворам-колодцам, а также посетим дюжину доходных домов и парадных в них, каждая из которых имеет свой неповторимый и уникальный облик: лепнину, плитку, печи, камины и витражи. Фотографии 📸 с прогулки непременно украсят ваш Инстаграм.
Во время прогулки вы узнаете, как жили люди в этих домах раньше, как был устроен доходный дом и квартиры в них, где проживали дворники и швейцары, а также чем отличается парадный вход от черного.
Приходите! Обещаю, будет интересно.
Начало и место завершения
🚩 Каменоостровский 40
Эффектные парадные Петроградки
Эффектные парадные Петроградки
Эффектные парадные Петроградки
Эффектные парадные Петроградки
Эффектные парадные Петроградки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Дмитрий Б. проводит ещё 1 экскурсию

Петроградка глазами местных
790
2 часа
Петроградка глазами местных
24 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2148 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1543 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Вокруг Пяти Углов: экскурсия по доходным домам
790
2 часа
Вокруг Пяти Углов: экскурсия по доходным домам
683 отзыва
Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города
Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
1 650
3 часа
Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
433 отзыва
Секретные места Васильевского Острова
790
2 часа
Секретные места Васильевского Острова
399 отзывов