За полтора часа мы совершим прогулку 👣 вокруг площади Льва Толстого по Большому и Каменноостровскому проспекту, который до Революции неформально назывался Елисейским полями Санкт-Петербурга.

Здесь в этих кварталах сосредоточены самые красивые 🤩 и интересные с архитектурной точки зрения дома Петроградской стороны. Мы прогуляемся по проходным дворам и дворам-колодцам, а также посетим дюжину доходных домов и парадных в них, каждая из которых имеет свой неповторимый и уникальный облик: лепнину, плитку, печи, камины и витражи. Фотографии 📸 с прогулки непременно украсят ваш Инстаграм.

Во время прогулки вы узнаете, как жили люди в этих домах раньше, как был устроен доходный дом и квартиры в них, где проживали дворники и швейцары, а также чем отличается парадный вход от черного.

Приходите! Обещаю, будет интересно.