Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть две жемчужины в окрестностях Петербурга за один день. Вы познакомитесь с крепостью на острове Котлин и её уникальными фортификационными сооружениями. А затем отправитесь в Петергоф. Поймёте, почему его часто называют «Русской Версалией». И посмотрев на фонтаны-шутихи, удивитесь нестандартному чувству юмора Петра I.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город-форт Кронштадт

Мы проедем мимо Лахта-центра — самого высокого небоскрёба в Европе и пересечём Финский залив по дамбе. В Кронштадте вы увидите Морской собор, который часто называют «русской Софией». Погуляете по Петровскому парку и посетите форт «Константин». Гид расскажет, что такое «пуп земли» и почему он находится именно в Кронштадте, какой прибор называют мареографом и как крохотная рыбка была удостоена целого памятника.

Нижний парк Петергофа

Затем вы отправитесь в блистательную резиденцию российских императоров. В парке увидите более 200 фонтанов, дворцы и павильоны работы Растрелли и Леблона. Взглянете на мощные каскады, в том числе Большой каскад и знаменитый фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва». Поймёте, чем фонтаны Петергофа лучше версальских.

Тайминг маршрута

09:00 — выезд из центра Санкт-Петербурга

09:00–10:30 — дорога до Кронштадта

10:30–12:00 — экскурсия по Кронштадту и форту «Константин»

12:00-14:00 — свободное время в Кронштадте

14:00-15:00 — дорога до Петергофа мимо Ораниенбаума

15:00-17:30 — посещение Нижнего парка Петергофа

19:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали