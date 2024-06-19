Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть две жемчужины в окрестностях Петербурга за один день. Вы познакомитесь с крепостью на острове Котлин и её уникальными фортификационными сооружениями. А затем отправитесь в Петергоф. Поймёте, почему его часто называют «Русской Версалией». И посмотрев на фонтаны-шутихи, удивитесь нестандартному чувству юмора Петра I.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Город-форт Кронштадт
Мы проедем мимо Лахта-центра — самого высокого небоскрёба в Европе и пересечём Финский залив по дамбе. В Кронштадте вы увидите Морской собор, который часто называют «русской Софией». Погуляете по Петровскому парку и посетите форт «Константин». Гид расскажет, что такое «пуп земли» и почему он находится именно в Кронштадте, какой прибор называют мареографом и как крохотная рыбка была удостоена целого памятника.
Нижний парк Петергофа
Затем вы отправитесь в блистательную резиденцию российских императоров. В парке увидите более 200 фонтанов, дворцы и павильоны работы Растрелли и Леблона. Взглянете на мощные каскады, в том числе Большой каскад и знаменитый фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва». Поймёте, чем фонтаны Петергофа лучше версальских.
Тайминг маршрута
09:00 — выезд из центра Санкт-Петербурга 09:00–10:30 — дорога до Кронштадта 10:30–12:00 — экскурсия по Кронштадту и форту «Константин» 12:00-14:00 — свободное время в Кронштадте 14:00-15:00 — дорога до Петергофа мимо Ораниенбаума 15:00-17:30 — посещение Нижнего парка Петергофа 19:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter и услуги гида
Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк Петергофа — 750 руб. /чел., билеты в форт — 150 руб. /чел. и обед
В осенне-зимний период посещение парка бесплатно. Фонтаны не работают до 19.04.2024.
Предусмотрено время на обед в центре Кронштадта. Также перекусить можно в Нижнем парке Петергофа.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловского театра
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4356 туристов
Мы официальный туроператор, зарегистрированный в Ростуризме. Работаем и организуем экскурсии по Санкт-Петербургу с 2010 года. За это время мы провели тысячи стандартных экскурсий для путешественников почти со всего мира. Но читать дальше
какими бы интересными ни были эти экскурсии, мы всегда мечтали создать что-то уникальное — экскурсию-погружение на стыке истории и театра, которая превратила бы экскурсанта из пассивного слушателя в участника исторических событий. И вот сегодня мечта сбылась, благодаря нашему креативу и современным технологиям.