Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)

Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть две жемчужины в окрестностях Петербурга за один день. Вы познакомитесь с крепостью на острове Котлин и её уникальными фортификационными сооружениями. А затем отправитесь в Петергоф. Поймёте, почему его часто называют «Русской Версалией». И посмотрев на фонтаны-шутихи, удивитесь нестандартному чувству юмора Петра I.
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город-форт Кронштадт

Мы проедем мимо Лахта-центра — самого высокого небоскрёба в Европе и пересечём Финский залив по дамбе. В Кронштадте вы увидите Морской собор, который часто называют «русской Софией». Погуляете по Петровскому парку и посетите форт «Константин». Гид расскажет, что такое «пуп земли» и почему он находится именно в Кронштадте, какой прибор называют мареографом и как крохотная рыбка была удостоена целого памятника.

Нижний парк Петергофа

Затем вы отправитесь в блистательную резиденцию российских императоров. В парке увидите более 200 фонтанов, дворцы и павильоны работы Растрелли и Леблона. Взглянете на мощные каскады, в том числе Большой каскад и знаменитый фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва». Поймёте, чем фонтаны Петергофа лучше версальских.

Тайминг маршрута

09:00 — выезд из центра Санкт-Петербурга
09:00–10:30 — дорога до Кронштадта
10:30–12:00 — экскурсия по Кронштадту и форту «Константин»
12:00-14:00 — свободное время в Кронштадте
14:00-15:00 — дорога до Петергофа мимо Ораниенбаума
15:00-17:30 — посещение Нижнего парка Петергофа
19:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк Петергофа — 750 руб. /чел., билеты в форт — 150 руб. /чел. и обед
  • В осенне-зимний период посещение парка бесплатно. Фонтаны не работают до 19.04.2024.
  • Предусмотрено время на обед в центре Кронштадта. Также перекусить можно в Нижнем парке Петергофа.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

в среду, субботу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Михайловского театра
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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