Ирина проводит ещё 6 экскурсий

Древний Псков: вы прогуляетесь 👣 по городу, полюбуетесь белокаменными церквями и проникнитесь атмосферой старой Руси.
Псковский кремль: Довмонтов город 🏙️, крепостные башни, Приказные палаты и главный храм Псковской земли — Троицкий собор. Вы услышите его историю 📖, помянете великую княгиню Ольгу, полюбуетесь убранством храма и подивитесь семиярусному резному золоченому иконостасу.
Псково-Печерская лавра — духовный и культурный центр России. Вы посетите главные храмы монастыря, увидите почитаемые иконы «Успение Божией Матери» и «Умиление Божией Матери Псково-Печерской», узнаете об устройстве обители и о Богом зданных пещерах.
Изборск и его крепость: здесь вы вспомните легенду о варяжских князьях Рюрике, Синеусе и Труворе. Исследуете комплекс оборонительных сооружений крепости, впечатлитесь мощью башенных стен. А если погода будет благоприятная, на себе испробуете чудодейственную силу Словенских ключей, расположенных неподалеку.
Программа
07. 00 Отправление из Санкт-Петербурга, экскурсия ⛳ по дороге 11. 30 Прибытие в Псков 11. 30 Обед в ресторане или свободное время 12. 15 Обзорная по Пскову, посещение Кремля с Троицким собором 14. 00 Отправление в Печоры 15. 00 Экскурсия в Псково-Печерский монастырь 16. 30 Отправление в Изборск 17. 00 Посещение крепости Изборск 17. 15 Отправление в Санкт-Петербург 23. 00-23. 30 Прибытие в Санкт-Петербург
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
С собой обязательно возьмите паспорт и средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). В случае их отсутствия музеи 🖼 имеют право отказать в посещении.
При неблагоприятной погоде посещение Словенских ключей не проводится
Из-за пандемии ближние и дальние пещеры в Псково-Печерском монастыре закрыты для посещения
Что входит в стоимость, а что — нет
Входные билеты 🎫 в Псковский Кремль, Крепость Изборск, Псково-Печорский монастырь входят в стоимость
Отдельно оплачивается обед (от 350 руб. /чел. )
Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Московская»
Экскурсия проводится в субботу в 07:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!