Ирина проводит ещё 6 экскурсий

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Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры

Отправиться из Петербурга на автобусе в древние русские города и увидеть памятники былых времен

Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
В группе до 35 человек вы посетите старинные города и крепости.

Увидите строения Псковского кремля, подниметесь на башни Изборской крепости и узнаете о пещерах Псково-печорского монастыря.

Храмовое зодчество, камни — свидетели истории 📖, намоленная атмосфера лавры и завораживающие пейзажи ждут вас в этой экскурсии!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 2 600 ₽ за человека

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Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры

Что вас ожидает

Основные точки маршрута

  • Древний Псков: вы прогуляетесь 👣 по городу, полюбуетесь белокаменными церквями и проникнитесь атмосферой старой Руси.
  • Псковский кремль: Довмонтов город 🏙️, крепостные башни, Приказные палаты и главный храм Псковской земли — Троицкий собор. Вы услышите его историю 📖, помянете великую княгиню Ольгу, полюбуетесь убранством храма и подивитесь семиярусному резному золоченому иконостасу.
  • Псково-Печерская лавра — духовный и культурный центр России. Вы посетите главные храмы монастыря, увидите почитаемые иконы «Успение Божией Матери» и «Умиление Божией Матери Псково-Печерской», узнаете об устройстве обители и о Богом зданных пещерах.
  • Изборск и его крепость: здесь вы вспомните легенду о варяжских князьях Рюрике, Синеусе и Труворе. Исследуете комплекс оборонительных сооружений крепости, впечатлитесь мощью башенных стен. А если погода будет благоприятная, на себе испробуете чудодейственную силу Словенских ключей, расположенных неподалеку.

Программа

07. 00 Отправление из Санкт-Петербурга, экскурсия ⛳ по дороге
11. 30 Прибытие в Псков
11. 30 Обед в ресторане или свободное время
12. 15 Обзорная по Пскову, посещение Кремля с Троицким собором
14. 00 Отправление в Печоры
15. 00 Экскурсия в Псково-Печерский монастырь
16. 30 Отправление в Изборск
17. 00 Посещение крепости Изборск
17. 15 Отправление в Санкт-Петербург
23. 00-23. 30 Прибытие в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • С собой обязательно возьмите паспорт и средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). В случае их отсутствия музеи 🖼 имеют право отказать в посещении.
  • При неблагоприятной погоде посещение Словенских ключей не проводится
  • Из-за пандемии ближние и дальние пещеры в Псково-Печерском монастыре закрыты для посещения
Что входит в стоимость, а что — нет
  • Входные билеты 🎫 в Псковский Кремль, Крепость Изборск, Псково-Печорский монастырь входят в стоимость
  • Отдельно оплачивается обед (от 350 руб. /чел. )
Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Московская»
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры

Экскурсия проводится в субботу в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ирина проводит ещё 6 экскурсий

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