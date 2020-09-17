1 отзыв оставили туристы

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Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга

Почувствовать, как оживает история города, на авторском спектакле-променаде

5
1 отзыв
Марина и Катя
Марина и Катя – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Приготовьтесь оказаться в самом сердце блистательной столицы ⭐️ Российской империи.

Побеседовать с Петром I, понаблюдать за строительством Зимнего дворца, стать участником становления Российского флота и заглянуть на первый бал Наташи Ростовой — всё это станет возможным на иммерсивном спектакле-променаде.

Просто следуйте за голосом в наушниках!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 21 человека

  • 850 ₽ за человека

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Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга

Что вас ожидает

Живой Петербург: аудио-погружение
Наша прогулка 👣 — синтез игры, театра и капельки философии, который на полтора часа перенесет вас в блистательную Петровскую эпоху. Специальные 3D-наушники помогут нам оживить историю 📖 Петербурга, наполнить ее звуками, голосами и деталями ключевых исторических событий. Шаг за шагом вы откроете талант Федора Шаляпина, на минутку превратитесь в офицера Лейб-гвардии Конного полка, примерите на себя образ петербуржца 19 века. Раскрывая городские тайны, вы прикоснетесь к прошлому Северной столицы ⭐️, а в финальной точке у Исаакиевского собора задумаетесь о её будущем.

Символы города в новом свете
Следуя за голосом рассказчика, вы осмотрите культовые уголки Петербурга. Не зацикливаясь на фактах, датах и именах, мы попробуем проникнуть в суть города и отыскать за пышными фасадами домов неожиданные истории. Вы станете свидетелями строительства Зимнего дворца и Александрийской колонны, познакомитесь с Медным всадником, узнаете тайны Адмиралтейского канала и Исаакиевского собора, заглянете в Новую Голландию и отыщете дом, где состоялся первый бал Наташи Ростовой.

Кому подойдет экскурсия

Иммерсивная прогулка будет интересна всем путешественникам от 6 лет, которые хотят ощутить дух Петербурга.

Организационные детали

  • Наушники предоставляются каждому участнику прогулки. На всем маршруте группу сопровождает ассистент из нашей команды.
  • Советуем вам прийти к месту начала за 10 минут до начала спектакля
  • Заканчивается прогулка в Исаакиевском сквере
  • На случай небольшого дождя мы приготовили для вас дождевики, но рекомендуем захватить с собой зонт. В случае сильного дождя спектакль может быть перенесен на другое удобное для вас время.
Начало и место завершения
🚩 у Адмиралтейского фонтана
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга

Экскурсия проводится в среду в 19:00, в четверг и воскресенье в 13:00, в субботу в 13:00 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 21 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Марина и Катя
Марина и Катя
Добрый день! Наша иммерсивная прогулка — это новый взгляд на отдых и знакомство с Петербургом. Вас ждет погружение в параллельный мир, полный ярких событий, глубоких впечатлений и неожиданных открытий. Просто следуйте за голосом в наушниках.
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1 отзыв оставили туристы

17 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия. 1. Техническая часть: наушники. Не мешают посторонние шумы, стабильно хорошо слышно. 2. Интересный материал, вовлекающий характер: к нам обращается сам Петр, маршируем с гвардейскими полками, поем) 3. Экскурсия пешеходная - движение - жизнь.

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