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Индивидуальная, авторская лекция-экскурсия по музею ВМФ

Музей В.
Музей В. – Гид из Санкт-Петербурга
Музей 🖼 предлагает экскурсионные программы, включающие экскурсии 🧭 в богатейшие фонды музея.

Сегодня в фондах и собраниях ЦВММ насчитывается более 750 тысяч экспонатов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🎫Онлайн билеты

  • 2 875 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная, авторская лекция-экскурсия по музею ВМФ
Индивидуальная, авторская лекция-экскурсия по музею ВМФ

Что вы увидите

  • музей ВМФ
Жемчужина морской столицы ⭐️ РоссииОбщая площадь музейного комплекса составила около 30 тысяч квадратных метров. Это позволило создать новую экспозицию в 19 залах вместо прежних десяти, а также увеличить площади фондохранилищ музея. В новой экспозиции размещено около четырех тысяч подлинных, в том числе реликвийных, музейных предметов.
Социально значимую роль ЦВММ не раз подчеркивало правительство Санкт-Петербурга и командование ВМФ. На музей 🖼 возложена ответственная миссия сохранения славной истории 📖 и боевого духа отечественного Военно-Морского Флота. Неоценима роль ЦВММ в воспитании патриотизма и чувства гордости граждан России, в особенности молодого поколения, за свою страну. Велика роль музея и в популяризации морского историко-культурного наследия. Вот почему он занимает видное место в общественной и культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны.
Обратите внимание, в стоимость входит лекция-экскурсия по музею. Необходимо приобрести входной билет 🎫 для каждого члена группы.
Билеты в музей ВМФ, можно заказать тут.

При посещении Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и/или его филиалов посетители обязаны:

  • приобрести входной билет для прохода в музей и его филиалы;
  • предъявить документ, подтверждающий право на льготу для приобретения билета по льготному тарифу;
  • сохранять билет до конца посещения;
  • соблюдать очередность при проходе через контрольные пункты.
COVID-19
1. Посетитель допускается в помещения музея при наличии гигиенической маски.
2. При входе в музей расположен дозатор с дезинфицирующим средством – пожалуйста, воспользуйтесь им до посещения музея.
3. В условиях действия профилактических мер, направленных на воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), пропускная способность музея жестко ограничена. Просим вас с пониманием отнестись к возможному ожиданию. В случае возникновения очереди рекомендуем вам выбрать другое время для посещения музея. При входе в экспозицию вам может быть выдан жетон, который вы должны будете сдать на выходе из экспозиции. Эта мера позволяет контролировать пропускную способность музея.
4. В помещениях музея мы просим вас соблюдать дистанцию 1, 5 – 2 метра по отношению к другим посетителям и музейным сотрудникам.
5. Административная служба музея проводит регулярную уборку и дезинфекцию залов и других помещений в рабочие часы музея. Просим вас отнестись с понимаем к возможным неудобствам.
6. Сотрудники музея приложат все усилия, чтобы ваш визит стал максимально безопасным и приятным. Во время нахождения в экспозиционно-выставочных залах мы просим вас следовать их инструкциям.
Что входит
  • Индивидуальная, авторская лекция-экскурсия на русском языке
  • Входной билет для каждого человека в группе
Что не входит
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, улица Большая Морская, 69А
Индивидуальная, авторская лекция-экскурсия по музею ВМФ
Индивидуальная, авторская лекция-экскурсия по музею ВМФ
Индивидуальная, авторская лекция-экскурсия по музею ВМФ
Индивидуальная, авторская лекция-экскурсия по музею ВМФ

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей В.
Музей В.
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