Жемчужина морской столицы ⭐️ РоссииОбщая площадь музейного комплекса составила около 30 тысяч квадратных метров. Это позволило создать новую экспозицию в 19 залах вместо прежних десяти, а также увеличить площади фондохранилищ музея. В новой экспозиции размещено около четырех тысяч подлинных, в том числе реликвийных, музейных предметов.

Социально значимую роль ЦВММ не раз подчеркивало правительство Санкт-Петербурга и командование ВМФ. На музей 🖼 возложена ответственная миссия сохранения славной истории 📖 и боевого духа отечественного Военно-Морского Флота. Неоценима роль ЦВММ в воспитании патриотизма и чувства гордости граждан России, в особенности молодого поколения, за свою страну. Велика роль музея и в популяризации морского историко-культурного наследия. Вот почему он занимает видное место в общественной и культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны.

Обратите внимание, в стоимость входит лекция-экскурсия по музею. Необходимо приобрести входной билет 🎫 для каждого члена группы.

Билеты в музей ВМФ, можно заказать тут.

При посещении Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и/или его филиалов посетители обязаны:

приобрести входной билет для прохода в музей и его филиалы;

предъявить документ, подтверждающий право на льготу для приобретения билета по льготному тарифу;

сохранять билет до конца посещения;

соблюдать очередность при проходе через контрольные пункты.

COVID-19

1. Посетитель допускается в помещения музея при наличии гигиенической маски.

2. При входе в музей расположен дозатор с дезинфицирующим средством – пожалуйста, воспользуйтесь им до посещения музея.

3. В условиях действия профилактических мер, направленных на воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), пропускная способность музея жестко ограничена. Просим вас с пониманием отнестись к возможному ожиданию. В случае возникновения очереди рекомендуем вам выбрать другое время для посещения музея. При входе в экспозицию вам может быть выдан жетон, который вы должны будете сдать на выходе из экспозиции. Эта мера позволяет контролировать пропускную способность музея.

4. В помещениях музея мы просим вас соблюдать дистанцию 1, 5 – 2 метра по отношению к другим посетителям и музейным сотрудникам.

5. Административная служба музея проводит регулярную уборку и дезинфекцию залов и других помещений в рабочие часы музея. Просим вас отнестись с понимаем к возможным неудобствам.

6. Сотрудники музея приложат все усилия, чтобы ваш визит стал максимально безопасным и приятным. Во время нахождения в экспозиционно-выставочных залах мы просим вас следовать их инструкциям.