Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Одержимый Петербург – это взгляд на город 🏙️ императоров с другой стороны. Путешественников ждут 10 комнат, в которых они оказываются на одной площадке с актерами петербургских театров, полностью погружаются в атмосферу происходящего и способны влиять на ход событий!

Известные сюжеты и герои: Сергей Есенин, Александр Пушкин, Даниил Хармс, чекист Безымянов, Григорий Распутин, Родион Раскольников...