Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Одержимый Петербург – это взгляд на город 🏙️ императоров с другой стороны. Путешественников ждут 10 комнат, в которых они оказываются на одной площадке с актерами петербургских театров, полностью погружаются в атмосферу происходящего и способны влиять на ход событий!
Известные сюжеты и герои: Сергей Есенин, Александр Пушкин, Даниил Хармс, чекист Безымянов, Григорий Распутин, Родион Раскольников...
Что входит
Уникальное представление с актерами петербургских театров по истории и литературе города
10 сцен
Единственный в России лабиринт из дверей
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Наб. Реки Фонтанки д. 26В
Выберите день для проведения квеста
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина А.
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