Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Историко-литературное Шоу «Одержимый Петербург»

Екатерина А.
Екатерина А. – Гид из Санкт-Петербурга
Историко-литературное Шоу «Одержимый Петербург»
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  • 👥Групповая
  • ☃️Зимняя
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧘На выходные
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🖼Музеи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕵️Квест
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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Историко-литературное Шоу «Одержимый Петербург»
Историко-литературное Шоу «Одержимый Петербург»
Одержимый Петербург – это взгляд на город 🏙️ императоров с другой стороны. Путешественников ждут 10 комнат, в которых они оказываются на одной площадке с актерами петербургских театров, полностью погружаются в атмосферу происходящего и способны влиять на ход событий!
Известные сюжеты и герои: Сергей Есенин, Александр Пушкин, Даниил Хармс, чекист Безымянов, Григорий Распутин, Родион Раскольников...
Что входит
  • Уникальное представление с актерами петербургских театров по истории и литературе города
  • 10 сцен
  • Единственный в России лабиринт из дверей
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Наб. Реки Фонтанки д. 26В
    Историко-литературное Шоу «Одержимый Петербург»

    Выберите день для проведения квеста

    • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Екатерина А.
    Екатерина А.
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