5 отзывов оставили туристы

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Карта туриста Петербурга — с нами город, как на ладони!

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5 отзывов
Карта т.
Карта т. – Гид из Санкт-Петербурга
"Карта туриста" дает возможность: - покупать экскурсии 🧭 со скидкой до 50%; - посещать театральные постановки со скидкой до 80%; - ходить по ресторанам и барам со скидкой до 50%; - покупать сувениры 🎁 и подарки по себестоимости; - общаться с другими гостями города через общий чат туристов; - участвовать в регулярных розыгрышах ценных призов (билеты в театр, экскурсии, сувениры и тд.

).
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная

  • 1 300 ₽ за человека

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Карта туриста Петербурга — с нами город, как на ладони!
Карта туриста Петербурга — с нами город, как на ладони!
“Карта туриста” - это именная пластиковая карточка, с помощью которой можно получать скидки на всё, что нужно туристам: экскурсии 🧭, билеты 🎫 в театр, посещение кафе и ресторанов, сувениры 🎁 и подарки.
Как это работает?
  • Карта действует 7 дней с момента активации (не покупки! Дату активации выбираете Вы);
  • на оборот карты вписываются имя владельца и последний день действия карты;
  • одной картой могут пользоваться до трёх человек;
  • чтобы получить скидку на экскурсию ⛳ или на чек в кафе/ресторане, надо просто показать действующую карту;
  • чтобы покупать билеты в театр со скидкой, надо быть авторизованным на сайте организатора, логин и пароль приходят на почту после активации карты.
Примеры экскурсий по нашей карте
  • Большая обзорная экскурсия с посещением Петровской акватории - 1350 рублей вместо 1800 рублей;
  • "Я вижу град Петров": Взгляд на архитектуру прошлого Петербурга через виртуальные очки - 500 рублей вместо 1000 рублей;
  • Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе 🚌 - 850 рублей вместо 1200 рублей;
  • Экскурсия в Кронштадт (Автобус + Форт Константин) - 1080 рублей вместо 1350 рублей;
  • и др.
  • Это лишь малая часть наших экскурсии. На нашем сайте представлено более 100 предложении.
Примеры цен на театральные билеты
  • Балет "Времена года" на новой сцене в Мариинского театра - 1500 рублей вместо 3700 рублей
  • Хоррор-мюзикл “Лолита” в ЛДМ - 1200 рублей вместо 2800 рублей;
  • Мюзикл “Великий Гэтсби” в Мюзик Холле - 800 рублей вместо 2500 рублей;
  • Спектакль “Женитьба” в Александринском театре - 830 рублей вместо 1500 рублей.
  • Все билеты и пригласительные рассчитаны на очень хорошие места в зале, как правило - партер, бенуар, бэльэтаж.

А также:

  • скидки в кафе и ресторанах-партнёрах;
  • сувениры и подарки по себестоимости;
  • общий чат туристов для поиска компании;
  • регулярные розыгрыши ценных призов (прим. : билеты в театр, сувениры).

Способы получения карты:

  • забрать в офисе у организатора
  • бесплатная доставка в отель 🏨 или по другому адресу в черте города.
Что входит
  • В комплект входит:
  • Карта туриста
  • Конверт ручной работы с символикой Петербурга
  • Памятный сувенир (магнитик, открытка ручной работы и т. д. )
  • Электронный путеводитель
  • Бесплатная доставка в черте города (по желанию)
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Невский пр-т, дом 65
Карта туриста Петербурга — с нами город, как на ладони!
Карта туриста Петербурга — с нами город, как на ладони!
Карта туриста Петербурга — с нами город, как на ладони!
Карта туриста Петербурга — с нами город, как на ладони!

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Карта т.
Карта т.
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5 отзывов оставили туристы

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