5 отзывов оставили туристы

Карта т. – Гид из Санкт-Петербурга

"Карта туриста" дает возможность: - покупать экскурсии 🧭 со скидкой до 50%; - посещать театральные постановки со скидкой до 80%; - ходить по ресторанам и барам со скидкой до 50%; - покупать сувениры 🎁 и подарки по себестоимости; - общаться с другими гостями города через общий чат туристов; - участвовать в регулярных розыгрышах ценных призов (билеты в театр, экскурсии, сувениры и тд.



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