5 отзывов оставили туристы

“Карта туриста” - это именная пластиковая карточка, с помощью которой можно получать скидки на всё, что нужно туристам: экскурсии 🧭, билеты 🎫 в театр, посещение кафе и ресторанов, сувениры 🎁 и подарки.
Как это работает?
Карта действует 7 дней с момента активации (не покупки! Дату активации выбираете Вы);
на оборот карты вписываются имя владельца и последний день действия карты;
одной картой могут пользоваться до трёх человек;
чтобы получить скидку на экскурсию ⛳ или на чек в кафе/ресторане, надо просто показать действующую карту;
чтобы покупать билеты в театр со скидкой, надо быть авторизованным на сайте организатора, логин и пароль приходят на почту после активации карты.
Примеры экскурсий по нашей карте
Большая обзорная экскурсия с посещением Петровской акватории - 1350 рублей вместо 1800 рублей;
"Я вижу град Петров": Взгляд на архитектуру прошлого Петербурга через виртуальные очки - 500 рублей вместо 1000 рублей;
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе 🚌 - 850 рублей вместо 1200 рублей;
Экскурсия в Кронштадт (Автобус + Форт Константин) - 1080 рублей вместо 1350 рублей;
и др.
Это лишь малая часть наших экскурсии. На нашем сайте представлено более 100 предложении.
Примеры цен на театральные билеты
Балет "Времена года" на новой сцене в Мариинского театра - 1500 рублей вместо 3700 рублей
Хоррор-мюзикл “Лолита” в ЛДМ - 1200 рублей вместо 2800 рублей;
Мюзикл “Великий Гэтсби” в Мюзик Холле - 800 рублей вместо 2500 рублей;
Спектакль “Женитьба” в Александринском театре - 830 рублей вместо 1500 рублей.
Все билеты и пригласительные рассчитаны на очень хорошие места в зале, как правило - партер, бенуар, бэльэтаж.
А также:
скидки в кафе и ресторанах-партнёрах;
сувениры и подарки по себестоимости;
общий чат туристов для поиска компании;
регулярные розыгрыши ценных призов (прим. : билеты в театр, сувениры).
Способы получения карты:
забрать в офисе у организатора
бесплатная доставка в отель 🏨 или по другому адресу в черте города.
Что входит
В комплект входит:
Карта туриста
Конверт ручной работы с символикой Петербурга
Памятный сувенир (магнитик, открытка ручной работы и т. д. )
Электронный путеводитель
Бесплатная доставка в черте города (по желанию)
Что не входит
Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Невский пр-т, дом 65
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.