Ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходные дни экспозиции — ПН и ВТ

Крейсер «Аврора» : аудиоэкскурсия со входным билетом

Крейсер «Аврора» - один из полноправных героев в истории Санкт-Петербурга

4.8
9 отзывов
Крейсер «Аврора» — один из полноправных героев в истории Санкт-Петербурга.

О ней известно немало расхожих фактов, и мы предлагаем вам разобраться в них прямо на борту.

Вы подниметесь на палубу с аудиогидом, который расскажет о постройке судна, о сражениях, в которых был задействован крейсер, и о переломных моментах в его истории.
Крейсер «Аврора» : аудиоэкскурсия со входным билетом
Крейсер «Аврора» : аудиоэкскурсия со входным билетом
Крейсер «Аврора» : аудиоэкскурсия со входным билетом
Крейсер «Аврора» : аудиоэкскурсия со входным билетом
Крейсер «Аврора» : аудиоэкскурсия со входным билетом
Крейсер «Аврора» : аудиоэкскурсия со входным билетом
В Санкт-Петербурге, у Петроградской набережной на вечной стоянке красуется легендарный бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора». Это уникальный памятник истории Военно-Морского Флота России, корабль-музей.
Внимание: для прослушивания аудиоэкскурсии нужно скачать приложение WeGoTrip (доступно на Android и iPhone). Билет будет доступен прямо в приложении. Наушники на входе не выдаются, возьмите свои.
На нашей экскурсии вы познакомитесь с крейсером, узнаете о том, как, где и когда строился корабль. Вы узнаете о его технических характеристиках и ходовых качествах, о вооружении корабля и техническом оснащении. Осмотрите крейсер снаружи и узнаете об артиллерии и торпедах, которыми вооружили «Аврору», а также о том, что сделало корабль самым современным по уровню оборудования в России того времени.

Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, узнаете много из истории доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни:

  • Какую роль крейсер сыграл в самых критических сражениях, которые повлияли на дальнейшее развитие истории нашей страны.
  • Как жили и выживали в открытом море матросы.
  • Как сложилась судьба корабля во время Великой Отечественной войны, и многое другое!
  • Тур подойдет всем возрастам, тем, кто интересуется историей ВМФ, всем патриотам, кому не безразличен суверенитет страны, и тем, кто гордится историей России.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Взрослые: билет + аудиотур
890 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на крейсер «Аврора»
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • <strong>ВНИМАНИЕ:</strong> с 1 ноября для входа в музей вам потребуется защитная маска, удостоверение личности и QR-код прошедшего вакцинацию, переболевшего коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев или получившего отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения
Петроградская набережная, 2
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходные дни экспозиции — ПН и ВТ
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходные дни экспозиции — ПН и ВТ

WeGoTrip
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