Ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходные дни экспозиции — ПН и ВТ

В Санкт-Петербурге, у Петроградской набережной на вечной стоянке красуется легендарный бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора». Это уникальный памятник истории Военно-Морского Флота России, корабль-музей.

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На нашей экскурсии вы познакомитесь с крейсером, узнаете о том, как, где и когда строился корабль. Вы узнаете о его технических характеристиках и ходовых качествах, о вооружении корабля и техническом оснащении. Осмотрите крейсер снаружи и узнаете об артиллерии и торпедах, которыми вооружили «Аврору», а также о том, что сделало корабль самым современным по уровню оборудования в России того времени.

Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, узнаете много из истории доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни: