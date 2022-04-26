Ночная водная прогулка начнется с парадной акватории Невы и самых известных видов Петербурга. Вы увидите Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Кунсткамеру, Стрелку Васильевского острова, Адмиралтейство, Медного всадника, Исаакиевский собор.
Маршрут продолжится прогулкой по рекам Фонтанка и Мойка, где вас ждут знаменитые достопримечательности города – Летний сад, Михайловский замок, легендарный памятник «Чижик-Пыжик» и всемирно известный храм Спаса-на-Крови.
Изюминка программы – разводка Дворцового, Литейного и Троицкого мостов.
В завершении прогулки теплоход пройдет по Большой Невке мимо крейсера Аврора и вернется к причалу отправления.