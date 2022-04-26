Круиз «Весь Петербург - Комбо»

Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса & laquo;Мойка» (Чарли, Танго, Ребус) , &

Круиз
Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса «Мойка» (Чарли, Танго, Ребус), «Фонтанка» (Алеут, Странник) или «ПС» (Викинг, Командор).

Указанное время, это - время отправления теплохода.

Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Круиз «Весь Петербург - Комбо»
Круиз «Весь Петербург - Комбо»
Круиз «Весь Петербург - Комбо»
Круиз «Весь Петербург - Комбо»
Круиз «Весь Петербург - Комбо»
Круиз «Весь Петербург - Комбо»
Круиз «Весь Петербург - Комбо»
Круиз «Весь Петербург - Комбо»

Что вас ожидает 🤩

  • Аврора
  • Храм Спаса-на-крови
  • Исаакиевский собор
  • Петропавловская крепость
  • Адмиралтейство
  • Биржа
  • Аничков дворец
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Цирк Чинизелли
  • Зимний дворец
  • Мраморный дворец
  • Михайловский замок
  • Летний сад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Ночная водная прогулка начнется с парадной акватории Невы и самых известных видов Петербурга. Вы увидите Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Кунсткамеру, Стрелку Васильевского острова, Адмиралтейство, Медного всадника, Исаакиевский собор.

Маршрут продолжится прогулкой по рекам Фонтанка и Мойка, где вас ждут знаменитые достопримечательности города – Летний сад, Михайловский замок, легендарный памятник «Чижик-Пыжик» и всемирно известный храм Спаса-на-Крови.

Изюминка программы – разводка Дворцового, Литейного и Троицкого мостов.

В завершении прогулки теплоход пройдет по Большой Невке мимо крейсера Аврора и вернется к причалу отправления.

Программа

  • Самая продолжительная водная прогулка по ночному Петербургу для неутомимых путешественников и городских романтиков – живописные городские пейзажи ночных каналов и развод мостов.
  • Маршрут сопровождает аудиоэкскурсия.
12 июня мосты НЕ разводятся!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе 180 минут
Когда и сколько длится
Когда: Ежендевно в 23:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежендевно в 23:30

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