Центр Петербурга был домом для величайших писателей и поэтов России. На нашей экскурсии 🧭 мы пройдем теми же улицами, где ступала нога Пушкина, Достоевского, Ахматовой, Маяковского и Бродского.

Начнем, конечно, с Александра Сергеевича. Вы побываете на набережной реки Мойки и увидите знаменитую последнюю квартиру поэта, его любимое Литературное кафе и церковь ⛪, в которой его отпевали. На площади Искусств вы узнаете, как в начале века можно было стать соавтором Маяковского, затем мы переместимся к Александринскому театру, откуда в слезах бежал Чехов, и направимся к последнему петербургскому адресу Достоевского.

Нас ждет знаменитый дом «слезы социализма», где Ольга Берггольц испытывала страшные муки в вопросах ведения хозяйства, и легендарный «Фонтанный дом», где мы поделимся с участниками нашей экскурсии эксклюзивной информацией о том, что находилось в квартире Ахматовой в 1980-х годах. Следующий пункт прогулки - музей-квартира Некрасова. А оттуда уже рукой подать до «дома Мурузи» - самого знаменитого ленинградского адреса И. Бродского, где и завершится наше литературное путешествие.

Маршрут: наб. Реки Мойки – Конюшенная площадь – площадь Искусств – кафе «Бродячая собака» – Александринский театр – дом «слезы социализма» на Рубинштейна – музей-квартира Достоевского – «Фонтанный дом» - музей-квартира Некрасов – «дом Мурузи».

NOTE: Цена указана с учетом аренды велосипеда. При получении велосипеда необходимо внести сохранный депозит в размере 3000 рублей и паспорт за каждый велосипед! При наличие собственного велосипеда - стоимость экскурсии 700 руб. на человека.