  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Литературный Петербург, Петроград, Ленинград (велоэкскурсия)

5
1 отзыв
Artem K.
Artem K. – Гид из Санкт-Петербурга
Во время этого литературного путешествия вы пройдете теми же улицами, где ступала нога Достоевского и Чехова, увидите дома, где жили Ахматова и Берггольц, узнаете, где дебоширили Маяковский и Есенин и любил проводить время «наше всё» - великий Александр Сергеевич!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 620 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград (велоэкскурсия)
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград (велоэкскурсия)

Что вы увидите

  • наб. Реки Мойки – Конюшенная площадь – площадь Искусств – кафе «Бродячая собака» – Александринский театр – дом «слезы социализма» на Рубинштейна – музей-квартира Достоевского – «Фонтанный дом» - музей-квартира Некрасов – «дом Мурузи»
Центр Петербурга был домом для величайших писателей и поэтов России. На нашей экскурсии 🧭 мы пройдем теми же улицами, где ступала нога Пушкина, Достоевского, Ахматовой, Маяковского и Бродского.
Начнем, конечно, с Александра Сергеевича. Вы побываете на набережной реки Мойки и увидите знаменитую последнюю квартиру поэта, его любимое Литературное кафе и церковь ⛪, в которой его отпевали. На площади Искусств вы узнаете, как в начале века можно было стать соавтором Маяковского, затем мы переместимся к Александринскому театру, откуда в слезах бежал Чехов, и направимся к последнему петербургскому адресу Достоевского.
Нас ждет знаменитый дом «слезы социализма», где Ольга Берггольц испытывала страшные муки в вопросах ведения хозяйства, и легендарный «Фонтанный дом», где мы поделимся с участниками нашей экскурсии эксклюзивной информацией о том, что находилось в квартире Ахматовой в 1980-х годах. Следующий пункт прогулки - музей-квартира Некрасова. А оттуда уже рукой подать до «дома Мурузи» - самого знаменитого ленинградского адреса И. Бродского, где и завершится наше литературное путешествие.
Маршрут: наб. Реки Мойки – Конюшенная площадь – площадь Искусств – кафе «Бродячая собака» – Александринский театр – дом «слезы социализма» на Рубинштейна – музей-квартира Достоевского – «Фонтанный дом» - музей-квартира Некрасов – «дом Мурузи».
NOTE: Цена указана с учетом аренды велосипеда. При получении велосипеда необходимо внести сохранный депозит в размере 3000 рублей и паспорт за каждый велосипед! При наличие собственного велосипеда - стоимость экскурсии 700 руб. на человека.
Начало
🚩 Спасский пер д. 5
Место завершения
🏁 Спасский пер. д. 5
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград (велоэкскурсия)
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград (велоэкскурсия)
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград (велоэкскурсия)
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград (велоэкскурсия)
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград (велоэкскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Artem K.
Artem K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Artem K. проводит ещё 1 экскурсию

Криминальный Петербург (велоэкскурсия)
2 600
1.5 часа
Криминальный Петербург (велоэкскурсия)

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2085 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1519 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва