Интерактивная прогулка 👣 по улицам столицы ⭐️ Российской Империи с русским немцем работником ресторации Эдуардом Фиксом. Кто как не он сможет погрузить Вас в реалии конца 19 - начала 20 века?

Элитные бордели для знати и дешевые дома терпимости для солдат и рабочих. Парадный Невский и историческая Коломна. Как менялось отношение к женщине и к самой древней профессии? Кто торговал своим телом и как жилось проституткам в столице? Что изменила революция?

Во время экскурсии 🧭 вы увидите: