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Пешеходная экскурсия: "Любовь на продажу. История проституции: от царских времен до октябрьской революции".

Бар-музей П.
Бар-музей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Пешеходная экскурсия: "Любовь на продажу.

История проституции: от царских времен до октябрьской революции".
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  • 👥Групповая
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 800 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия: "Любовь на продажу. История проституции: от царских времен до октябрьской революции".
Пешеходная экскурсия: "Любовь на продажу. История проституции: от царских времен до октябрьской революции".

Что вы увидите

  • центральные улицы Петербурга
  • исторический район Коломна
  • изнанку столицы Российской Империи
  • Остров "Новая Голландия".
Интерактивная прогулка 👣 по улицам столицы ⭐️ Российской Империи с русским немцем работником ресторации Эдуардом Фиксом. Кто как не он сможет погрузить Вас в реалии конца 19 - начала 20 века?
Элитные бордели для знати и дешевые дома терпимости для солдат и рабочих. Парадный Невский и историческая Коломна. Как менялось отношение к женщине и к самой древней профессии? Кто торговал своим телом и как жилось проституткам в столице? Что изменила революция?

Во время экскурсии 🧭 вы увидите:

  • Криминальный центр имперской столицы. Узнаете, как жил простой люд, торговцы, криминалитет и проститутки. Где были притоны, публичные дома и ночлежки.
  • Дом Достоевского, место обитания Раскольникова.
  • Мы пройдемся по одной из самых злачных улиц столицы, где собирал типы для своих романов Федор Михайлович, как кутили и развлекались в "Петербургских трущобах".
  • Как жилось женщинам в 18 и 19 веке? Где были подпольные биржи проституток. Как попадали в Профессию? Устройство борделя. Иерархия. "Карьерный рост".
  • Мы проследим преемственность поколений на Думской улице. Соседство блеска и нищеты. Кто такие русские куртизанки?
  • Элита и их вкусы. Сколько стоила балерина или певица? Высший свет и их причуды. Революция и новые времена.
  • После экскурсии Эдуард пригласит Вас в еще одно удивительное место - бар-музей "Пьяна Ель", где угостит чаем или чем-то покрепче, ответит на любые ваши дополнительные вопросы.
Что входит
  • услуги гида
  • чай в баре-музее "Пьяна Ель"
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Сенная площадь, Садовая улица 37.
Место завершения
🏁 Пестеля 21

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бар-музей П.
Бар-музей П.
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