Интерактивная прогулка 👣 по улицам столицы ⭐️ Российской Империи с русским немцем работником ресторации Эдуардом Фиксом. Кто как не он сможет погрузить Вас в реалии конца 19 - начала 20 века?
Элитные бордели для знати и дешевые дома терпимости для солдат и рабочих. Парадный Невский и историческая Коломна. Как менялось отношение к женщине и к самой древней профессии? Кто торговал своим телом и как жилось проституткам в столице? Что изменила революция?
Во время экскурсии 🧭 вы увидите:
Криминальный центр имперской столицы. Узнаете, как жил простой люд, торговцы, криминалитет и проститутки. Где были притоны, публичные дома и ночлежки.
Дом Достоевского, место обитания Раскольникова.
Мы пройдемся по одной из самых злачных улиц столицы, где собирал типы для своих романов Федор Михайлович, как кутили и развлекались в "Петербургских трущобах".
Как жилось женщинам в 18 и 19 веке? Где были подпольные биржи проституток. Как попадали в Профессию? Устройство борделя. Иерархия. "Карьерный рост".
Мы проследим преемственность поколений на Думской улице. Соседство блеска и нищеты. Кто такие русские куртизанки?
Элита и их вкусы. Сколько стоила балерина или певица? Высший свет и их причуды. Революция и новые времена.
После экскурсии Эдуард пригласит Вас в еще одно удивительное место - бар-музей "Пьяна Ель", где угостит чаем или чем-то покрепче, ответит на любые ваши дополнительные вопросы.
Что входит
услуги гида
чай в баре-музее "Пьяна Ель"
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 Сенная площадь, Садовая улица 37.
Место завершения
🏁 Пестеля 21
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.