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Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе

4.8
36 отзывов
Илья П.
Илья П. – Гид из Санкт-Петербурга
Когда-то Васильевский остров 🏝️ был центром.

Он и до сих пор сохранил статус «центрального».

Но у коренных петербуржцев к нему особое отношение.

Эта часть Петербурга вроде бы и в центре, но в то же время на окраине.

Вроде бы помпезный, но в то же время заброшенный.

Здесь в несколько раз меньше людей, чем на Невском проспекте.

Почему центр так и не состоялся? Где сохранились красивые 🤩 витражи и лепнина? Какие следы прошлого остались на улочках острова? У нас есть 2 часа, чтобы ответить на все эти вопросы!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 900 ₽ за человека

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Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе

Что вы увидите

  • Погуляем с вами по самой уютной пешеходной улочке города
  • Увидим один из старейших домов
  • Увидим роскошные особняки и необычные доходные дома
  • Заглянем в настоящие дворы-колодцы
  • Зайдем в удивительные питерские парадные и на черные лестницы
  • Увидим один из старейших храмов города
  • Посмотрим на сохранившиеся витражи и лепной декор
  • Поищем артефакты ушедшей эпохи
  • Прогуляемся по самой, пожалуй, колоритной улице в этих краях - улице Репина
  • и конечно же вдоволь побродим по знаменитым питерским проходным дворам.
Приглашаю вас на прогулку 👣 по Васильевскому острову. Вернее сказать по совсем небольшой его части.
Наш маршрут проложен от станции метро 🚇 Василеостровская до Первой линии (Линиями на острове 🏝️ называют улицы) и обратно.
Я родился на Васильевском и живу здесь безвылазно всю жизнь. Меня можно смело назвать островитянином и я хочу показать вам остров своими глазами - глазами островитянина. Я думаю, что мне есть что вам показать и рассказать.
Васильевский замечательное место - он стоит как бы особняком от всех остальных городских районов. Сами жители города к нему относятся неоднозначно, вроде центр, а вроде как то на отшибе, слишком помпезно имперский и одновременно заброшенный.
А здесь очень, очень много Петербурга, я бы сказал это его квинтэссенция. Здесь можно найти Петербург на любой вкус.
Посудите сами снаружи фасад Европейской столицы ⭐️, Нева и парадные гранитные набережные, сфинксы у академии художеств, меншиковский дворец, здание 12 коллегий, мосты и символ города стрелка Васильевского острова с ее потрясающими маяками росстрами.
Чуть углубившись внутрь погружаешься в Петербург доходных домов и особняков с их запутанными серо-желтыми лабиринтами проходных дворов, а дальше рабочие окраины настоящая достоевщина, а дальше места где собирался умереть Бродский, а дальше взморье и город 🏙️ 21 века....
Что тут говорить Город в городе.
Исторически это не сложившийся центр столицы Российской Империи, можно сказать, что это место с которого все начиналось.
Концентрация известных и не очень персонажей живших здесь во все времена огромна. У каждого дома своя многослойная история 📖, свои секреты и тайны.
Давайте вместе неспешно погуляем по острову и поговорим))
Мы с вами пройдемся, тайными тропами настоящих Петербуржцев, оставив за собой несколько городских кварталов. Идти будем лабиринтами проходных дворов с Линии на Линию открывая казалось бы закрытые калитки и ворота.
Приходите я покажу вам мир неизвестного и может быть неожиданного Петербурга, города "для своих.
Это групповая экскурсия ⛳, но если вы хотите погулять своей компанией, чтобы никто не мешал, мы все организуем. Сообщите нам об этом))
Начало и место завершения
🚩 7-я линия Васильевского острова, 44-А
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе
Петербургские Проходные дворы-Васильевский остров. Город в городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Илья П.
Илья П.
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36 отзывов оставили туристы

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