Приглашаю вас на прогулку 👣 по Васильевскому острову. Вернее сказать по совсем небольшой его части.

Наш маршрут проложен от станции метро 🚇 Василеостровская до Первой линии (Линиями на острове 🏝️ называют улицы) и обратно.

Я родился на Васильевском и живу здесь безвылазно всю жизнь. Меня можно смело назвать островитянином и я хочу показать вам остров своими глазами - глазами островитянина. Я думаю, что мне есть что вам показать и рассказать.

Васильевский замечательное место - он стоит как бы особняком от всех остальных городских районов. Сами жители города к нему относятся неоднозначно, вроде центр, а вроде как то на отшибе, слишком помпезно имперский и одновременно заброшенный.

А здесь очень, очень много Петербурга, я бы сказал это его квинтэссенция. Здесь можно найти Петербург на любой вкус.

Посудите сами снаружи фасад Европейской столицы ⭐️, Нева и парадные гранитные набережные, сфинксы у академии художеств, меншиковский дворец, здание 12 коллегий, мосты и символ города стрелка Васильевского острова с ее потрясающими маяками росстрами.

Чуть углубившись внутрь погружаешься в Петербург доходных домов и особняков с их запутанными серо-желтыми лабиринтами проходных дворов, а дальше рабочие окраины настоящая достоевщина, а дальше места где собирался умереть Бродский, а дальше взморье и город 🏙️ 21 века....

Что тут говорить Город в городе.

Исторически это не сложившийся центр столицы Российской Империи, можно сказать, что это место с которого все начиналось.

Концентрация известных и не очень персонажей живших здесь во все времена огромна. У каждого дома своя многослойная история 📖, свои секреты и тайны.

Давайте вместе неспешно погуляем по острову и поговорим))

Мы с вами пройдемся, тайными тропами настоящих Петербуржцев, оставив за собой несколько городских кварталов. Идти будем лабиринтами проходных дворов с Линии на Линию открывая казалось бы закрытые калитки и ворота.

Приходите я покажу вам мир неизвестного и может быть неожиданного Петербурга, города "для своих.

Это групповая экскурсия ⛳, но если вы хотите погулять своей компанией, чтобы никто не мешал, мы все организуем. Сообщите нам об этом))