Вас ждет феерия воды и архитектуры в самой роскошной императорской резиденции. Вы прогуляетесь по «Двору Петра» (Peterhoff), с террасы Большого дворца полюбуетесь великолепным видом на акваторию Финского залива. На экскурсии по Нижнему парку, живую красоту которого не передаст ни одна фотография, вы увидите легендарный Большой каскад, Шахматную гору, Римские фонтаны и многие другие, узнаете об особой системе водоснабжения фонтанов резиденции и о символах и античных сюжетах, воплотившихся в фонтанно-скульптурных композициях.

Возвращаться в Петербург Вы будете на метеоре, через просторы Финского залива. Вы сэкономите свое время, а заодно насладитесь достопримечательностями Петербурга с необычного ракурса.