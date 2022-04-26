Петергоф. Фонтаны (экскурсия по парку) + возвращение на «Метеоре»

Автобусная, пешеходная, водная. Место окончания: причал Дворцовая наб, д. 39

Групповая
Автобусная, пешеходная, водная. Место окончания: причал Дворцовая наб, д. 39
Петергоф. Фонтаны (экскурсия по парку) + возвращение на «Метеоре»
Петергоф. Фонтаны (экскурсия по парку) + возвращение на «Метеоре»
Петергоф. Фонтаны (экскурсия по парку) + возвращение на «Метеоре»

Что вас ожидает 🤩

  • Нижний парк
  • Большой каскад
  • Фонтан «Самсон разрывающий пасть льву»
  • Каскад «Шахматная гора»
  • Фонтан «Пирамида»
  • Монплезир
  • Марлинская аллея
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты Петергоф являются невозвратными, после выписки билета их стоимость возврату не подлежит.

Вас ждет феерия воды и архитектуры в самой роскошной императорской резиденции. Вы прогуляетесь по «Двору Петра» (Peterhoff), с террасы Большого дворца полюбуетесь великолепным видом на акваторию Финского залива. На экскурсии по Нижнему парку, живую красоту которого не передаст ни одна фотография, вы увидите легендарный Большой каскад, Шахматную гору, Римские фонтаны и многие другие, узнаете об особой системе водоснабжения фонтанов резиденции и о символах и античных сюжетах, воплотившихся в фонтанно-скульптурных композициях.

Возвращаться в Петербург Вы будете на метеоре, через просторы Финского залива. Вы сэкономите свое время, а заодно насладитесь достопримечательностями Петербурга с необычного ракурса.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией по парку
  • Билет на "Метеор"
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00

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