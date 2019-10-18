Анна проводит ещё 6 экскурсий

Завораживающий «спектакль» с крыши С высоты вам откроется панорама ночного Санкт-Петербурга. Отсюда видно Петропавловскую крепость, Соборную мечеть, Исаакиевский и Казанский соборы, храм Спаса на Крови. И конечно, мосты: вы посмотрите, как разводят Троицкий, Дворцовый, Благовещенский и Тучков. Погрузитесь в атмосферу петербургской романтики и узнаете интересные факты о достопримечательностях 🏛️ перед глазами.
Организационные детали
Экскурсия проходит каждый день, кроме официальных праздников, когда мосты не разводят
Крыша, на которую мы поднимемся, под небольшим углом, нужно быть к этому готовым. Есть бортики и ограждения.
В случае непогоды забронированная экскурсия ⛳ переносится на благоприятное время
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость: 1 человек — 3000 руб., 2-3 человека — 2000 руб. с каждого, 4 и более человек — 1900 руб. с каждого.
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Горьковская
Экскурсия проводится ежедневно в 00:45
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!