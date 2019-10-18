Анна проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Завораживающий «спектакль» с крыши

С высоты вам откроется панорама ночного Санкт-Петербурга. Отсюда видно Петропавловскую крепость, Соборную мечеть, Исаакиевский и Казанский соборы, храм Спаса на Крови. И конечно, мосты: вы посмотрите, как разводят Троицкий, Дворцовый, Благовещенский и Тучков. Погрузитесь в атмосферу петербургской романтики и узнаете интересные факты о достопримечательностях 🏛️ перед глазами.

Организационные детали

Экскурсия проходит каждый день, кроме официальных праздников, когда мосты не разводят

Крыша, на которую мы поднимемся, под небольшим углом, нужно быть к этому готовым. Есть бортики и ограждения.

В случае непогоды забронированная экскурсия ⛳ переносится на благоприятное время

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость: 1 человек — 3000 руб., 2-3 человека — 2000 руб. с каждого, 4 и более человек — 1900 руб. с каждого.