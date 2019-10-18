Анна проводит ещё 6 экскурсий

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По-питерски: развод мостов с крыши

Полюбоваться главным ночным зрелищем города с нового ракурса

Анна
Анна – представитель из Санкт-Петербурга
Не придумать более петербургского завершения дня в нашем городе! Вы подниметесь на крышу в центре Северной столицы: понаблюдаете за разведением четырех мостов над ночной Невой, вдохновитесь сиянием городских фонарей и сделаете отличные фото.

А наш гид обеспечит комфорт и расскажет главное об увиденном.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏙С городских высот
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 1 630 ₽ за человека

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По-питерски: развод мостов с крыши
По-питерски: развод мостов с крыши

Что вас ожидает

Завораживающий «спектакль» с крыши
С высоты вам откроется панорама ночного Санкт-Петербурга. Отсюда видно Петропавловскую крепость, Соборную мечеть, Исаакиевский и Казанский соборы, храм Спаса на Крови. И конечно, мосты: вы посмотрите, как разводят Троицкий, Дворцовый, Благовещенский и Тучков. Погрузитесь в атмосферу петербургской романтики и узнаете интересные факты о достопримечательностях 🏛️ перед глазами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит каждый день, кроме официальных праздников, когда мосты не разводят
  • Крыша, на которую мы поднимемся, под небольшим углом, нужно быть к этому готовым. Есть бортики и ограждения.
  • В случае непогоды забронированная экскурсия ⛳ переносится на благоприятное время
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость: 1 человек — 3000 руб., 2-3 человека — 2000 руб. с каждого, 4 и более человек — 1900 руб. с каждого.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Горьковская
По-питерски: развод мостов с крыши
По-питерски: развод мостов с крыши
По-питерски: развод мостов с крыши
По-питерски: развод мостов с крыши

Экскурсия проводится ежедневно в 00:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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Анна проводит ещё 6 экскурсий

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