Что вас ожидает

Прошлое и настоящее карьера

Я расскажу, как Кузьмоловский карьер связан со строительством Кольцевой дороги и что в нем раньше добывали. Расшифрую его название, раскрою секрет бирюзового оттенка воды и поделюсь интересными особенностями окружающих территорий. А главное — помогу прочувствовать невероятную красоту этого места. Покажу удобный спуск к водной кромке и самые удачные ракурсы для фото.

Единение с природой

Кузьмоловский карьер — место, где можно отдохнуть душой и телом. Вы понаблюдаете за чайками, подышите свежим воздухом с ароматом леса и цветов, искупаетесь и погуляете по высоким обрывистым берегам. Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который покажет самые живописные тропы, расскажет интересные истории и поддержит приятную беседу на природе.

Организационные детали

Мы поедем на электричке. Билет в одну сторону — 37 рублей.