Путешествие к Кузьмоловскому карьеру

Полюбоваться рукотворным озером с изумрудной водой и узнать его историю

Кузьмоловский карьер — один из самых красивых водоемов Ленинградской области, расположенный совсем неподалеку от города.

Вы полюбуетесь окружающими его полевыми цветами и молодыми деревьями, искупаетесь в прозрачной воде и познакомитесь с дружным семейством уток.
Путешествие к Кузьмоловскому карьеру
Путешествие к Кузьмоловскому карьеру
Путешествие к Кузьмоловскому карьеру
Путешествие к Кузьмоловскому карьеру
Путешествие к Кузьмоловскому карьеру

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее карьера

Я расскажу, как Кузьмоловский карьер связан со строительством Кольцевой дороги и что в нем раньше добывали. Расшифрую его название, раскрою секрет бирюзового оттенка воды и поделюсь интересными особенностями окружающих территорий. А главное — помогу прочувствовать невероятную красоту этого места. Покажу удобный спуск к водной кромке и самые удачные ракурсы для фото.

Единение с природой

Кузьмоловский карьер — место, где можно отдохнуть душой и телом. Вы понаблюдаете за чайками, подышите свежим воздухом с ароматом леса и цветов, искупаетесь и погуляете по высоким обрывистым берегам. Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который покажет самые живописные тропы, расскажет интересные истории и поддержит приятную беседу на природе.

Организационные детали

Мы поедем на электричке. Билет в одну сторону — 37 рублей.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Девяткино
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Привет! Меня зовут Алексей, я живу в Петербурге. Очень люблю природу и стараюсь чаще выбираться из «городских джунглей»: подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой. С радостью поделюсь с вами живописными местами в окрестностях Северной столицы.
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