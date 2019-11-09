8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Русские пейзажи и придворцовый район
На территории поистине огромного Павловского парка вам встретится калейдоскоп разнообразных природных картин: ярко-зелёные луга и аккуратные газоны, буйство трав, участки почти дикого, первозданного леса, липовые аллеи и свободно растущие берёзки. Павловск славится большой популяцией белок. Они здесь ручные, и вы без опаски сможете покормить животных, гуляя в тени разнообразной зелени и встречая там и тут архитектурные красоты:
Императорские покои и история семьи
На экскурсии по залам летней резиденции вы узнаете, как Павел I получил во владение эти земли и каких знаменитых архитекторов привлёк для постройки своего дворца. Услышите рассказ о том, как был устроен местный быт, чем занимались императрица Мария Фёдоровна и сам император. Посетите Тронный зал, Картинную галерею, Греческий и Итальянский залы с потрясающе изысканным, но не вычурным убранством. Увидите несколько дипломатических подарков и чудесные часы, которые до сих пор проигрывают несколько мелодий. И во время прогулки по монаршим покоям заглянёте в «душу» этого дома, где жили, болели, любили и заботились о судьбе страны.