8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Русские пейзажи и придворцовый район

На территории поистине огромного Павловского парка вам встретится калейдоскоп разнообразных природных картин: ярко-зелёные луга и аккуратные газоны, буйство трав, участки почти дикого, первозданного леса, липовые аллеи и свободно растущие берёзки. Павловск славится большой популяцией белок. Они здесь ручные, и вы без опаски сможете покормить животных, гуляя в тени разнообразной зелени и встречая там и тут архитектурные красоты:

Собственный садик императрицы подле окон её покоев, который лелеют сотрудники музея. Сегодня он не менее красив, чем при жизни Марии Фёдоровны;

подле окон её покоев, который лелеют сотрудники музея. Сегодня он не менее красив, чем при жизни Марии Фёдоровны; Павильон трёх граций — подарок Александра I матери;

— подарок Александра I матери; Вольер , где устраивались камерные балы;

, где устраивались камерные балы; Лабиринт , представляющий собой любимую садовую забаву той эпохи;

, представляющий собой любимую садовую забаву той эпохи; Храм дружбы — визитную карточку Павловска, а также многое другое.

Императорские покои и история семьи

На экскурсии по залам летней резиденции вы узнаете, как Павел I получил во владение эти земли и каких знаменитых архитекторов привлёк для постройки своего дворца. Услышите рассказ о том, как был устроен местный быт, чем занимались императрица Мария Фёдоровна и сам император. Посетите Тронный зал, Картинную галерею, Греческий и Итальянский залы с потрясающе изысканным, но не вычурным убранством. Увидите несколько дипломатических подарков и чудесные часы, которые до сих пор проигрывают несколько мелодий. И во время прогулки по монаршим покоям заглянёте в «душу» этого дома, где жили, болели, любили и заботились о судьбе страны.