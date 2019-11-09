8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному пейзажному парку

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
Павловск — третий по величине и значимости дворцово-парковый ансамбль в окрестностях Петербурга.

Дворец в палладианском стиле и павильоны, утопающие в зелени огромного парка, напоминают об античности.

Но изысканная простота пейзажей, стройные берёзки и почти домашняя атмосфера резиденции делают её по-домашнему очаровательной и пасторальной.

Вы ощутите гармонию и уют, вспомните историю страны и полюбуетесь интерьерами дворца Павла I и его семьи.
1500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
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У этой экскурсии8 отзывов
4
Путешествие в Павловск
Путешествие в Павловск

Что вас ожидает

Русские пейзажи и придворцовый район
На территории поистине огромного Павловского парка вам встретится калейдоскоп разнообразных природных картин: ярко-зелёные луга и аккуратные газоны, буйство трав, участки почти дикого, первозданного леса, липовые аллеи и свободно растущие берёзки. Павловск славится большой популяцией белок. Они здесь ручные, и вы без опаски сможете покормить животных, гуляя в тени разнообразной зелени и встречая там и тут архитектурные красоты:

  • Собственный садик императрицы подле окон её покоев, который лелеют сотрудники музея. Сегодня он не менее красив, чем при жизни Марии Фёдоровны;
  • Павильон трёх граций — подарок Александра I матери;
  • Вольер, где устраивались камерные балы;
  • Лабиринт, представляющий собой любимую садовую забаву той эпохи;
  • Храм дружбы — визитную карточку Павловска, а также многое другое.

Императорские покои и история семьи
На экскурсии по залам летней резиденции вы узнаете, как Павел I получил во владение эти земли и каких знаменитых архитекторов привлёк для постройки своего дворца. Услышите рассказ о том, как был устроен местный быт, чем занимались императрица Мария Фёдоровна и сам император. Посетите Тронный зал, Картинную галерею, Греческий и Итальянский залы с потрясающе изысканным, но не вычурным убранством. Увидите несколько дипломатических подарков и чудесные часы, которые до сих пор проигрывают несколько мелодий. И во время прогулки по монаршим покоям заглянёте в «душу» этого дома, где жили, болели, любили и заботились о судьбе страны.

Организационные детали

  • Входные билеты в Павловский дворец и парк включены в стоимость.
  • Экскурсия по парку проводится только в сезон (май — сентябрь)
  • Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
Путешествие в Павловск
Путешествие в Павловск
Путешествие в Павловск
Путешествие в Павловск
Путешествие в Павловск

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 ноября 2019
На экскурсию (прогулку) по парку было всего 15 минут, хотелось бы хотя бы 1-1,5 часа. Такой большой красивый парк, а времени ознакомится с ним - нет. Пожелания начинать экскурсии по раньше, чтоб было время на прогулку по парку.
21 сентября 2019
Приобретая ваучер на экскурсию, была уверена, что напечатанное соответствует действительности. Именно поэтому рассчитала, что до отъезда в Москву в 19.00 у нас с мужем будет достаточно времени для посещения Павловска, так как заявленная 5-часовая экскурсия закончится около Гостиного двора в 16.30. Однако уже при посадке в автобус на мой вопрос о прибытии, сообщили, что экскурсия 6-часовая и объединена с экскурсантами в г .Пушкин, так что вернемся мы, видимо, к 18-18.30. Кроме того, отъехали мы на 22 мин. позже обозначенного (11.45) времени. В связи со всем вышеизложенным, были вынуждены отказаться от экскурсии с гидом по парку. После экскурсии по Дворцу пришлось на такси по "пробкам" добираться до Московского вокзала, чтобы успеть к поезду. Считаю, что действия Трипстера попадают под понятие недобросовестных услуг, нарушающих права потребителя. О присланном мне вопроснике о качестве гида не может быть и речи, так как с ним не общались. В иных странах (Бельгия, Голландия), заказывая экскурсии, была довольна пунктуальностью и качеством. Но теперь возмущена вашим обслуживанием, лишившим нас полноценной экскурсии и ввергшим в дополнительные траты.
21 августа 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем рекомендую.
8 августа 2019
Отличная экскурсия!
27 апреля 2019
К самой экскурсии вопросов нет, не понравилась организация мероприятия. Билеты были куплены на сайте, списавшись с гидом, мне сказали, что подойдет и электронный вариант. На место сбора пришли заранее, толпа народу, в одном автобусе 2 экскурсии, отправились позднее. Дама, которая проверяла билет, оказалась хамкой - увидев, что у меня билеты в телефоне, сообщила, что нужны только на бумаге и она вообще не знает, как мы поедем. Ни совета, как выйти из положения, ни каких то вежливых слов - ничего. Выяснилось, что можно было просто получить талон в киоске с такими же невежливыми дамами. Кроме того, в автобусе не работал кондиционер и очень громко работал мотор, кто сидел сзади - экскурсовода не слышал. Вместо заявленных 5 часов, экскурсия длилась 7 часов - 3 часа в дороге (туда-обратно) и 4 часа в Павловске.
26 октября 2018
Отличная погода и отличная экскурсия.
23 сентября 2018
С погодой повезло! Парк-заповедник вы это время года прекрасен. Экскурсия интересная. Спасибо!
7 августа 2018
Всё хорошо кроме одного.самой экскурсии не было.В Павовске был санитарный день.

Ирина проводит ещё 10 экскурсий

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