Ярослав проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Идеальная логистика для комфортного посещения объектов

Программа начинается раньше, чем большинство групповых экскурсий из карельских городов и Петербурга. Поэтому по Рускеале и водопадам Аквенкоски вы погуляете в спокойной обстановке, наслаждаясь красотами и делая фотографии 📸 в лучших видовых точках. Вы сможете заказать экскурсию ⛳ Подземная Рускеала с высокой вероятностью туда попасть и купить любые другие услуги парка в кассах без больших очередей. Что немаловажно, в парке 🌳 вы сможете заказать на обед, что хотите, а не стандартный бизнес-ланч группового тура. А к водопадам Белые мосты (Юканкоски), Белые мосты 2 и Прокинкоски мы отвезем вас на специальном внедорожном транспорте.

Насыщенная программа

06:20 — стартуем на туристическом автобусе 🚌 от места встречи, забираем других участников у станции метро 🚇 Пр. Просвещения. По дороге до Сортавалы путевая экскурсия.

10:40 — небольшая обзорная экскурсия по Сортавале, не выходя из автобуса.

11:20 — посещение горного парка Рускеала и его достопримечательностей: Мраморный каньон, Итальянский карьер, Подземная Рускеала. В парке много дополнительных развлечений. Поэтому вам надо решить, что вы хотите увидеть большего всего.

13:30 — посещение Рускеальских водопадов (Ахвенкоски) — место съемок известных фильмов. Там у вас будет возможность погулять по эко-тропе «Аллея сказок», сделать красивые 🤩 фотографии, пройтись по подвесным мостам над рекой Тохмайоки.

14:00 — выезд к труднодоступному и самому высокому водопаду Южной Карелии — Белые мосты (Юканкоски), а также к соседнему водопаду Белые мосты 2.

17:10 — обратный путь в Сортавалу с заездом к небольшому, но бурному водопаду 9-го мая (Прокинкоски).

18:10 — дается свободное время в Сортавале. Можно погулять по центру, зайти в рыбный магазин (купить рыбную продукцию или поужинать), посетить магазин фирменной карельской алкогольной продукции или заглянуть в сувенирный магазинчик.

19. 00 — пересаживаемся на наш туристический автобус и выезжаем в Петербург.

23:00-23:30 — окончание программы в Петербурге (у станции метро или у места утреннего отправления).

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В цену включена аренда автобуса и сопровождение профессионального гида по маршруту

Оплачивается дополнительно: вход на эко-тропу и мосты у водопадов Ахвенкоски — 250 руб. /взрослого, 150 руб. /льготный билет 🎫 (для детей 7-14 лет, студентов и пенсионеров), дети младше 7 лет и инвалиды — бесплатно; посещение водопада Белые мосты — 300 руб. /человека; посещение горного парка Рускеала — вход 400 руб. /человека, детям до 7 лет бесплатно; экскурсия «Подземная Рускеала» 1500 руб. /взрослого, 750 руб. /студента, 550 руб. школьник, бесплатно детям до 7 лет и инвалидам 1-й группы; другие активные развлечения по прайсу парка; обед в кафе.

Особенности организации поездки