Ярослав проводит ещё 3 экскурсии

Идеальная логистика для комфортного посещения объектов
Программа начинается раньше, чем большинство групповых экскурсий из карельских городов и Петербурга. Поэтому по Рускеале и водопадам Аквенкоски вы погуляете в спокойной обстановке, наслаждаясь красотами и делая фотографии 📸 в лучших видовых точках. Вы сможете заказать экскурсию ⛳ Подземная Рускеала с высокой вероятностью туда попасть и купить любые другие услуги парка в кассах без больших очередей. Что немаловажно, в парке 🌳 вы сможете заказать на обед, что хотите, а не стандартный бизнес-ланч группового тура. А к водопадам Белые мосты (Юканкоски), Белые мосты 2 и Прокинкоски мы отвезем вас на специальном внедорожном транспорте.
Насыщенная программа
06:20 — стартуем на туристическом автобусе 🚌 от места встречи, забираем других участников у станции метро 🚇 Пр. Просвещения. По дороге до Сортавалы путевая экскурсия.
10:40 — небольшая обзорная экскурсия по Сортавале, не выходя из автобуса.
11:20 — посещение горного парка Рускеала и его достопримечательностей: Мраморный каньон, Итальянский карьер, Подземная Рускеала. В парке много дополнительных развлечений. Поэтому вам надо решить, что вы хотите увидеть большего всего.
13:30 — посещение Рускеальских водопадов (Ахвенкоски) — место съемок известных фильмов. Там у вас будет возможность погулять по эко-тропе «Аллея сказок», сделать красивые 🤩 фотографии, пройтись по подвесным мостам над рекой Тохмайоки.
14:00 — выезд к труднодоступному и самому высокому водопаду Южной Карелии — Белые мосты (Юканкоски), а также к соседнему водопаду Белые мосты 2.
17:10 — обратный путь в Сортавалу с заездом к небольшому, но бурному водопаду 9-го мая (Прокинкоски).
18:10 — дается свободное время в Сортавале. Можно погулять по центру, зайти в рыбный магазин (купить рыбную продукцию или поужинать), посетить магазин фирменной карельской алкогольной продукции или заглянуть в сувенирный магазинчик.
19. 00 — пересаживаемся на наш туристический автобус и выезжаем в Петербург.
23:00-23:30 — окончание программы в Петербурге (у станции метро или у места утреннего отправления).
Что входит в стоимость, а что — нет
Особенности организации поездки