Ярослав проводит ещё 3 экскурсии

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Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга

Посетить самые знаменитые и красивые природные символы региона на автобусе в группе до 53 человек

Ярослав
Ярослав – представитель из Санкт-Петербурга
Уникальность поездки состоит в ее логистике.

Всего за один день вы комфортно и без толпы осмотрите Мраморный каньон, Подземную Рускеалу и каскад водопадов Ахвенкоски, самый высокий водопад Юга республики — Белые мосты, Итальянский карьер и водопад 9-го мая.

А также прогуляетесь 👣 по подвесным мостам и эко-тропе «Аллея Сказок» над рекой Тохмайоки.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 53 человек

  • 3 600 ₽ за человека

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Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга

Что вас ожидает

Идеальная логистика для комфортного посещения объектов
Программа начинается раньше, чем большинство групповых экскурсий из карельских городов и Петербурга. Поэтому по Рускеале и водопадам Аквенкоски вы погуляете в спокойной обстановке, наслаждаясь красотами и делая фотографии 📸 в лучших видовых точках. Вы сможете заказать экскурсию ⛳ Подземная Рускеала с высокой вероятностью туда попасть и купить любые другие услуги парка в кассах без больших очередей. Что немаловажно, в парке 🌳 вы сможете заказать на обед, что хотите, а не стандартный бизнес-ланч группового тура. А к водопадам Белые мосты (Юканкоски), Белые мосты 2 и Прокинкоски мы отвезем вас на специальном внедорожном транспорте.

Насыщенная программа
06:20 — стартуем на туристическом автобусе 🚌 от места встречи, забираем других участников у станции метро 🚇 Пр. Просвещения. По дороге до Сортавалы путевая экскурсия.
10:40 — небольшая обзорная экскурсия по Сортавале, не выходя из автобуса.
11:20 — посещение горного парка Рускеала и его достопримечательностей: Мраморный каньон, Итальянский карьер, Подземная Рускеала. В парке много дополнительных развлечений. Поэтому вам надо решить, что вы хотите увидеть большего всего.
13:30 — посещение Рускеальских водопадов (Ахвенкоски) — место съемок известных фильмов. Там у вас будет возможность погулять по эко-тропе «Аллея сказок», сделать красивые 🤩 фотографии, пройтись по подвесным мостам над рекой Тохмайоки.
14:00 — выезд к труднодоступному и самому высокому водопаду Южной Карелии — Белые мосты (Юканкоски), а также к соседнему водопаду Белые мосты 2.
17:10 — обратный путь в Сортавалу с заездом к небольшому, но бурному водопаду 9-го мая (Прокинкоски).
18:10 — дается свободное время в Сортавале. Можно погулять по центру, зайти в рыбный магазин (купить рыбную продукцию или поужинать), посетить магазин фирменной карельской алкогольной продукции или заглянуть в сувенирный магазинчик.
19. 00 — пересаживаемся на наш туристический автобус и выезжаем в Петербург.
23:00-23:30 — окончание программы в Петербурге (у станции метро или у места утреннего отправления).

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В цену включена аренда автобуса и сопровождение профессионального гида по маршруту
  • Оплачивается дополнительно: вход на эко-тропу и мосты у водопадов Ахвенкоски — 250 руб. /взрослого, 150 руб. /льготный билет 🎫 (для детей 7-14 лет, студентов и пенсионеров), дети младше 7 лет и инвалиды — бесплатно; посещение водопада Белые мосты — 300 руб. /человека; посещение горного парка Рускеала — вход 400 руб. /человека, детям до 7 лет бесплатно; экскурсия «Подземная Рускеала» 1500 руб. /взрослого, 750 руб. /студента, 550 руб. школьник, бесплатно детям до 7 лет и инвалидам 1-й группы; другие активные развлечения по прайсу парка; обед в кафе.

Особенности организации поездки

  • В зимний и осенне-весенний период, из-за короткого светового дня осмотр некоторых объектов может проходить в темноте или в сумерках
  • Если погодные условия угрожают безопасности путешественников, гид может изменить программу, заменив одни объекты на другие или полностью исключив из маршрута
Начало и место завершения
🚩 на Лиговском проспекте и у ст. метро Пр. Просвещения
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга
Рускеала, Белые мосты и другие водопады Южной Карелии: групповая экскурсия из Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 53 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ярослав
Ярослав
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.
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