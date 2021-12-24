Великие трагедии славного города

Почему императора Павла I называют царь — мученик? Какими были последние дни Пушкина после роковой дуэли? Где находится место смертельного ранения императора Александра II? В каком театре состоялась премьера самой дорогой и последней постановки Дирекции императорских театров прямо в разгар февральской революции? На этой экскурсии Вы узнаете и посетите места великих трагедий, которые повлияли на историю Российской империи.

Сделаем небольшой перерыв на кофе с булочкой и продолжим экскурсию.

Маленькие улицы с большой историей

Во второй части экскурсии совершите путешествие по району города, где удивительным образом переплетаются судьбы знаменитых личностей разных эпох! Вы увидите тот самый перекресток, который известен петербуржцам и гостям города как «Пять углов», с уходящей от него улицей Рубинштейна. На улице не более километра так много памятных мест, что останавливаться можно почти у каждого дома! Доходные дома, графские особняки истории и легенды которые с ними связаны. Тут жили и творили многие известные писатели, поэты, ученые, деятели искусства. Кстати, в конце экскурсии у Вас будет возможность оценить и другую сторону этого места, ведь тут расположено более 50 ресторанов и баров.

Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию.

История уникального метрополитена

Наконец, мы посетим метро в Санкт-Петербурге, которое без преувеличения можно назвать уникальным по ряду причин. Тут есть великолепные станции, которые интерьерами похожи больше на дворцы, а не на остановки общественного транспорта! На экскурсии Вы узнаете, как строился и проектировался метрополитен. Какая станция петербургской подземки является одной из самых глубоких в мире, а какая входит в список самых красивых станций в Европе. Помимо всего прочего, Вы узнаете о удивительных возможностях метрополитена, как главного укрытия во время возможных катастроф.

Важно знать: