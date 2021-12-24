Прогулка по Северной столице

По историческим меркам Санкт-Петербург город совсем молодой, но уже успел накопить огромный объем культурной памяти

Индивидуально
для 15 чел.
По историческим меркам Санкт-Петербург город совсем молодой, но уже успел накопить огромный объем культурной памяти.

Тут рождались, жили, страдали, любили и умирали величайшие люди российской истории.

Мы погуляем по улицам этого славного города, заглянем в закрытые дворы и узнаем все тайны.
Прогулка по Северной столице
Прогулка по Северной столице
Прогулка по Северной столице
Прогулка по Северной столице
Прогулка по Северной столице
Прогулка по Северной столице

Что вы увидите 🤩

  • Храм Спаса нерукотворного образа
  • Михайловский замок
  • Цирк
  • Аничков дворец
  • Александринский театр
  • ул. Зодчего Росси
  • Владимирский собор
  • Музей-квартира Достоевского
  • Мозаичный двор
  • Пять углов
  • Памятник Довлатову
  • мемориальная доска Берггольц
  • Станция метро «Пл. Восстания»
  • м. «Пушкинская»
  • м. «Нарвская»
  • м. «Автово».
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Великие трагедии славного города

Почему императора Павла I называют царь — мученик? Какими были последние дни Пушкина после роковой дуэли? Где находится место смертельного ранения императора Александра II? В каком театре состоялась премьера самой дорогой и последней постановки Дирекции императорских театров прямо в разгар февральской революции? На этой экскурсии Вы узнаете и посетите места великих трагедий, которые повлияли на историю Российской империи.
Сделаем небольшой перерыв на кофе с булочкой и продолжим экскурсию.

Маленькие улицы с большой историей

Во второй части экскурсии совершите путешествие по району города, где удивительным образом переплетаются судьбы знаменитых личностей разных эпох! Вы увидите тот самый перекресток, который известен петербуржцам и гостям города как «Пять углов», с уходящей от него улицей Рубинштейна. На улице не более километра так много памятных мест, что останавливаться можно почти у каждого дома! Доходные дома, графские особняки истории и легенды которые с ними связаны. Тут жили и творили многие известные писатели, поэты, ученые, деятели искусства. Кстати, в конце экскурсии у Вас будет возможность оценить и другую сторону этого места, ведь тут расположено более 50 ресторанов и баров.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию.

История уникального метрополитена

Наконец, мы посетим метро в Санкт-Петербурге, которое без преувеличения можно назвать уникальным по ряду причин. Тут есть великолепные станции, которые интерьерами похожи больше на дворцы, а не на остановки общественного транспорта! На экскурсии Вы узнаете, как строился и проектировался метрополитен. Какая станция петербургской подземки является одной из самых глубоких в мире, а какая входит в список самых красивых станций в Европе. Помимо всего прочего, Вы узнаете о удивительных возможностях метрополитена, как главного укрытия во время возможных катастроф.

Важно знать:

  • Будем много ходить. Одевайтесь удобно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: У главного входа в Храм Спаса на Крови
Завершение: Станция метро «Автово»
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12.00
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Место начала: у главного входа в Храм Спаса на Крови, набережная канала Грибоедова, 2Б, лит. А, Санкт-Петербург.
  • Гид с табличкой excursions.city. Номер телефона гида 89522122797 доступен в день экскурсии.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 12.00

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