Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга

Мы пройдем по историческому центру Санкт-Петербурга, который в 1990 году был внесен ЮНЕСКО в Список объектов всемирного культурного наследия, как «единственное в своем роде и совершенное воплощение на обширном пространстве европейской идеи регулярного города, гармонизированного с ландшафтом».