Что вы увидите
- Дворцовая Площадь
- Зимняя канавка
- Дворцовая набережная
- Адмиралтейская набережная
- Сенатская площадь
- Медный всадник
- Александровский сад
- Исаакиевский собор
В ходе этой экскурсии 🧭 Вы совершите свое знакомство с таким городом, каким задумал его сам Петр I.
Вы увидите:
- Простор и величие ансамбля Дворцовой площади
- Петропавловскую крепость
- Александровский сад
- Стрелку Васильевского острова
- Величественный Исаакиевский собор
- Таинственный Медный всадник, который днем и ночью охраняет покой города..
Начало
🚩 У выхода станции метро Адмиралтейская
Место завершения
🏁 Исаакиевский собор
Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 10. 00
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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