Золотой треугольник Петербурга

Excursions. city
Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга
Мы пройдем по историческому центру Санкт-Петербурга, который в 1990 году был внесен ЮНЕСКО в Список объектов всемирного культурного наследия, как «единственное в своем роде и совершенное воплощение на обширном пространстве европейской идеи регулярного города, гармонизированного с ландшафтом».
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Экскурсия

700 ₽ за человека

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Золотой треугольник Петербурга
Золотой треугольник Петербурга

Что вы увидите

  • Дворцовая Площадь
  • Зимняя канавка
  • Дворцовая набережная
  • Адмиралтейская набережная
  • Сенатская площадь
  • Медный всадник
  • Александровский сад
  • Исаакиевский собор
В ходе этой экскурсии 🧭 Вы совершите свое знакомство с таким городом, каким задумал его сам Петр I.

Вы увидите:

  • Простор и величие ансамбля Дворцовой площади
  • Петропавловскую крепость
  • Александровский сад
  • Стрелку Васильевского острова
  • Величественный Исаакиевский собор
  • Таинственный Медный всадник, который днем и ночью охраняет покой города..
+Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У выхода станции метро Адмиралтейская
Место завершения
🏁 Исаакиевский собор
Золотой треугольник Петербурга
Золотой треугольник Петербурга
Золотой треугольник Петербурга
Золотой треугольник Петербурга

Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 10. 00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Excursions. city
Excursions. city
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