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Влюбись в Петербург и нарисуй его сам. Экскурсия по северному модерну с зарисовками города.

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32 отзыва
Инна М.
Инна М. – Гид из Санкт-Петербурга
Предлагаем Вам окунуться в изысканный мир северного модерна на Петроградской стороне и создать собственные зарисовки города под руководством петербургских художников.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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Влюбись в Петербург и нарисуй его сам. Экскурсия по северному модерну с зарисовками города.
Влюбись в Петербург и нарисуй его сам. Экскурсия по северному модерну с зарисовками города.

Что вы увидите

  • Особняк Кшесинской
  • Дом министра финансов С. Ю. Витте
  • Особняк почетного гражданина и лесопромышленника В. Е. Брандта Доходный дом Лидвалей, построенный известным архитектором по заказу своей матери
  • Здание первой мечети в Петербурге

Наша экскурсия ⛳ состоит из двух частей:

  • экскурсионной прогулки по Петроградской стороне
  • зарисовок под руководством художника в арт галерее.
  • В первой части, мы пройдёмся с Вами по самому фешенебельному участку этого знаменитого района Петербурга. Петроградская сторона стала застраиваться на самом пике развития стиля модерн – в конце 19 и начале 20 века. Здесь буквально все пронизано рафинированной изысканностью того времени.
  • За 1, 5 часа экскурсии 🧭, я расскажу Вам об особняках и доходных домах, а также об их знаменитых жителях, чьи судьбы были интересны и трагичны. Мы заглянем в парадную шикарного доходного дома, где сможем представить как жили люди того времени. Тщательно подобранный маршрут прогулки и мои рассказы, помогут Вам ощутить настоящую атмосферу Петербурга.
  • Вторая часть экскурсии пройдёт в уютной арт-галерее, где Вас будет ждать ароматный чай со сладостями и настоящая художественная атмосфера. За 1, 5 часа в приятном общении и под руководством петербургского художника, Вы сможете создать на бумаге зарисовки своих городских впечатлений.
Наше творческое занятие рассчитано на любой уровень подготовки. Каждый человек сможет создать свой Петербург и увезти этот незабываемый город 🏙️ не только в своём сердце, но и в произведении искусства, сделанного своими руками
Что входит
  • Пешеходная экскурсия
  • Творческое занятие масляной пастелью
  • Все мастериалы для занятия
  • Чай, сладости
Что не входит
  • трансфер до места встречи
Начало
🚩 На выходе из метро Горьковская
Место завершения
🏁 Большая Посадская 10
Влюбись в Петербург и нарисуй его сам. Экскурсия по северному модерну с зарисовками города.
Влюбись в Петербург и нарисуй его сам. Экскурсия по северному модерну с зарисовками города.
Влюбись в Петербург и нарисуй его сам. Экскурсия по северному модерну с зарисовками города.
Влюбись в Петербург и нарисуй его сам. Экскурсия по северному модерну с зарисовками города.
Влюбись в Петербург и нарисуй его сам. Экскурсия по северному модерну с зарисовками города.
Влюбись в Петербург и нарисуй его сам. Экскурсия по северному модерну с зарисовками города.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инна М.
Инна М.
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32 отзыва оставили туристы

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