Наша экскурсия ⛳ состоит из двух частей:

экскурсионной прогулки по Петроградской стороне

зарисовок под руководством художника в арт галерее.

В первой части, мы пройдёмся с Вами по самому фешенебельному участку этого знаменитого района Петербурга. Петроградская сторона стала застраиваться на самом пике развития стиля модерн – в конце 19 и начале 20 века. Здесь буквально все пронизано рафинированной изысканностью того времени.

За 1, 5 часа экскурсии 🧭, я расскажу Вам об особняках и доходных домах, а также об их знаменитых жителях, чьи судьбы были интересны и трагичны. Мы заглянем в парадную шикарного доходного дома, где сможем представить как жили люди того времени. Тщательно подобранный маршрут прогулки и мои рассказы, помогут Вам ощутить настоящую атмосферу Петербурга.

Вторая часть экскурсии пройдёт в уютной арт-галерее, где Вас будет ждать ароматный чай со сладостями и настоящая художественная атмосфера. За 1, 5 часа в приятном общении и под руководством петербургского художника, Вы сможете создать на бумаге зарисовки своих городских впечатлений.

Наше творческое занятие рассчитано на любой уровень подготовки. Каждый человек сможет создать свой Петербург и увезти этот незабываемый город 🏙️ не только в своём сердце, но и в произведении искусства, сделанного своими руками