Особняк почетного гражданина и лесопромышленника В. Е. Брандта Доходный дом Лидвалей, построенный известным архитектором по заказу своей матери
Здание первой мечети в Петербурге
Наша экскурсия ⛳ состоит из двух частей:
экскурсионной прогулки по Петроградской стороне
зарисовок под руководством художника в арт галерее.
В первой части, мы пройдёмся с Вами по самому фешенебельному участку этого знаменитого района Петербурга. Петроградская сторона стала застраиваться на самом пике развития стиля модерн – в конце 19 и начале 20 века. Здесь буквально все пронизано рафинированной изысканностью того времени.
За 1, 5 часа экскурсии 🧭, я расскажу Вам об особняках и доходных домах, а также об их знаменитых жителях, чьи судьбы были интересны и трагичны. Мы заглянем в парадную шикарного доходного дома, где сможем представить как жили люди того времени. Тщательно подобранный маршрут прогулки и мои рассказы, помогут Вам ощутить настоящую атмосферу Петербурга.
Вторая часть экскурсии пройдёт в уютной арт-галерее, где Вас будет ждать ароматный чай со сладостями и настоящая художественная атмосфера. За 1, 5 часа в приятном общении и под руководством петербургского художника, Вы сможете создать на бумаге зарисовки своих городских впечатлений.
Наше творческое занятие рассчитано на любой уровень подготовки. Каждый человек сможет создать свой Петербург и увезти этот незабываемый город 🏙️ не только в своём сердце, но и в произведении искусства, сделанного своими руками
Что входит
Пешеходная экскурсия
Творческое занятие масляной пастелью
Все мастериалы для занятия
Чай, сладости
Что не входит
трансфер до места встречи
Начало
🚩 На выходе из метро Горьковская
Место завершения
🏁 Большая Посадская 10
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.