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Знакомство с городом «Виват, Петербург!»

ЭНЕРГИЯ Г.
ЭНЕРГИЯ Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Ознакомительная поездка — это иной, отличающийся от классической экскурсии 🧭, современный формат знакомства с городом.

В ней меньше остановок и академизма, но она очень насыщена и более масштабна.

За отведенное время мы постараемся создать полное впечатление о Санкт-Петербурге, его классической и современной части.

Покажем места событий как исторических, так и современных.

Расскажем о быте, культуре Северной столицы ⭐️, новых замыслах и красивых 🤩 городских проектах разных эпох.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Знакомство с городом «Виват, Петербург!»
Знакомство с городом «Виват, Петербург!»

Что вы увидите

  • Исторический центр
  • Сооружения различных эпох
  • Новые грандиозные проекты
  • Набережные и мосты города
  • Известные спортивные сооружения
  • Парковые ансамбли
  • Места для шопинга и развлечений.
Полное впечатление о Санкт-Петербурге
Вы сможете увидеть исторический центр, сооружения военного времени, сталинской эпохи, расцвета советского градостроительства, новые грандиозные проекты. И все это в одном городе! Мы побываем в самых разных его частях.
Организационные детали
  • Маршрут гибкий, мы можем посетить наиболее интересные места. Всегда можно остановиться, и совершить дополнительную пешую прогулку 👣 проводится в дружеской и непринужденной обстановке.
  • В процессе поездки можно получить дополнительную полезную информацию о пребывании в Петербурге и посещении его достопримечательностей 🏛️, за новыми яркими впечатлениями!
Что входит
  • Автомобиль класса «Комфорт»
  • Профессиональный водитель, автомобиль класси "Комфорт"
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Знакомство с городом «Виват, Петербург!»
Знакомство с городом «Виват, Петербург!»
Знакомство с городом «Виват, Петербург!»
Знакомство с городом «Виват, Петербург!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЭНЕРГИЯ Г.
ЭНЕРГИЯ Г.
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