Вы сможете увидеть исторический центр, сооружения военного времени, сталинской эпохи, расцвета советского градостроительства, новые грандиозные проекты. И все это в одном городе! Мы побываем в самых разных его частях.
Организационные детали
Маршрут гибкий, мы можем посетить наиболее интересные места. Всегда можно остановиться, и совершить дополнительную пешую прогулку 👣 проводится в дружеской и непринужденной обстановке.
В процессе поездки можно получить дополнительную полезную информацию о пребывании в Петербурге и посещении его достопримечательностей 🏛️, за новыми яркими впечатлениями!
Что входит
Автомобиль класса «Комфорт»
Профессиональный водитель, автомобиль класси "Комфорт"
Что не входит
Питание и напитки
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.