ЭНЕРГИЯ Г. – Гид из Санкт-Петербурга

Ознакомительная поездка — это иной, отличающийся от классической экскурсии 🧭, современный формат знакомства с городом.



В ней меньше остановок и академизма, но она очень насыщена и более масштабна.



За отведенное время мы постараемся создать полное впечатление о Санкт-Петербурге, его классической и современной части.



Покажем места событий как исторических, так и современных.



Расскажем о быте, культуре Северной столицы ⭐️, новых замыслах и красивых 🤩 городских проектах разных эпох.