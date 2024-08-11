На Рождество – экскурсии в Стамбуле

Найдено 8 экскурсий в категории «На Рождество» в Стамбуле, цены от €65, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Альбом из Стамбула: фотопрогулка по Азии
Пешая
скидка
10%
4 отзыва
4 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Альбом из Стамбула: фотопрогулка по Азии
Обойти азиатскую часть и сохранить свои впечатления от неё на снимках
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
221199 за всё до 4 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
На машине
10 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
315 за всё до 7 чел.
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся
Начало: район Султанахмет
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
65 за человека
Со Стамбулом на «ты»
Пешая
64 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
15 сен в 11:00
16 сен в 11:00
257 за всё до 3 чел.
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
На автобусе
9 отзывов
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
69 за человека
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
На машине
42 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Отдохните от динамичного Стамбула в Ялове. Прогулки по уютным улицам, кофе с пряностями, морепродукты и роскошный отдых в термальном отеле ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
315 за всё до 7 чел.
На частной яхте - к Принцевым островам
На яхте
8 отзывов
7 часов
Водная прогулка
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
2 250 за всё до 7 чел.
Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев
Пешая
30 отзывов
5.5 часов
Групповая
до 28 чел.
Из Константинополя в Стамбул: историческая прогулка
Откройте для себя сердце Стамбула, посетив его знаковые музеи и памятники, вместе с экспертным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
9 сен в 08:45
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
    Я и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, по дороге всё объяснили, рассказали,
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    проводили до входа в парк. Сам парк замечательный, уйма положительных эмоций, очень большой. Забрал трансфер тоже вовремя и комфортно доставил обратно в отель. Спасибо организаторам.

    Я и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, поЯ и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, поЯ и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, поЯ и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, по
  • A
    Aigerim
    9 августа 2024
    Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
    Добрый день. Вчера посетили Валиленд. Само посещение заняло 3 часа, а заявленные 5 часов это вместе с трансфером. Гид забрал
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    нас с отеля и довез обратно, еще до входа нас проводил. Сам валиленд не прям большой так что 3 часа нам хватило и мы даже успели покушать там. На одно посещение стоит туда поехать но второй раз уже не стоит. Рада что выбрала это агенство так как с ними более безопасно. Спасибо огромное что всегда на связи🙏

  • А
    Альберт
    5 августа 2024
    Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
    Все было хорошо.
  • М
    Марика
    27 июня 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Спасииибо огромное организатору экскурсии Сабри и замечательной девушке Сулу, которая целый день сопровождала нас в путешествии на Ялову. Получили множество
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    приятных эмоций, и не только от купания в термальных источниках, но и от общения с нашей гидом)… Сулу была очень заботлива и внимательна к нам, а ещё она рассказала много интересных исторических фактов и культурных особенностей Турции, провела по красивейшим местам курорта, и приятным завершением стал ужин в ресторане с видом на Мраморное море (Сулу порекомендовала очень вкусные блюда местной кухни). Все домашние остались ооочень довольны, будем рекомендовать друзьям).

  • Е
    Елена
    21 июня 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Спасибо, за интересное путешествие в Ялова! Сулу наш гид очень приветливая, была внимательна к нашим пожеланиям. Очень легка в общении
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    и доброжелательна. Программа экскурсии интересна и отлично продумана. Отдых в спа, прогулка по парку с термальными источниками и в заключении ужин в ресторане с красивым видом на море. Сулу помогла сориентироваться с выбором блюд, рассказала о деликатесах местной кухни. Пожелания более точнее относиться к распределению времени . Нас не сориентировали по времени и пришлось взять эту ответственность на себя. Также хотелось бы получить более разнообразную информацию о культуре этой страны которая оставила бы более положительное впечатление о культуре этого народа. С уважением, Елена, Галина, Яри, Даниэла

  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев
    Была на экскурсии в феврале. Интересные места, красивые здания, пейзажи. Экскурсовод много всего знает, много всего рассказывает. Есть один нюанс
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    - я не всегда понимала экскурсовода. Он пытался влить нам много интересного материала, но я не понимала русского языка под сильным акцентом. Очень люблю слушать различные факты и истории, но здесь пришлось себя заставлять максимально напрягать уши и мозг для перевода.

  • К
    Ксения
    9 марта 2024
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Все прошло хорошо, экскурсовод очень подробно и хорошо рассказывал про исторические события и текущую жизнь Турции.
  • Ю
    Юлия
    26 февраля 2024
    «Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
    Уникальный опыт и знакомство с настоящим мастером, рекомендуем от всей души. Под чутким руководством художника Фикрета мы сделали сами настоящие
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    картины - себе на память и в подарок близким. Очень душевная, теплая атмосфера в мастерской настроили на полную творческую отдачу. Спасибо!

    Уникальный опыт и знакомство с настоящим мастером, рекомендуем от всей души. Под чутким руководством художника ФикретаУникальный опыт и знакомство с настоящим мастером, рекомендуем от всей души. Под чутким руководством художника ФикретаУникальный опыт и знакомство с настоящим мастером, рекомендуем от всей души. Под чутким руководством художника ФикретаУникальный опыт и знакомство с настоящим мастером, рекомендуем от всей души. Под чутким руководством художника Фикрета
  • М
    Мария
    9 февраля 2024
    Альбом из Стамбула: фотопрогулка по Азии
    Спасибо Владиславу за чудесную прогулку. Хотя погода и не располагала, мы отлично провели время. Сделали классные фотографии в самых различных локациях. Рекомендую Владислава как профессионального фотографа, хорошего рассказчика и отзывчивого человека.
  • Н
    Наталья
    30 ноября 2023
    Альбом из Стамбула: фотопрогулка по Азии
    Владислав! Благодарим Вас за чудесный день и воспоминания на всю жизнь, которые у нас теперь есть. За непринужденной беседой не заметили,
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    как пролетели 3 часа прогулки по самым уютным и милым уголкам Стамбула. На память остались замечательные фотографии! День рождения удался! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Альбом из Стамбула: фотопрогулка по Азии
  2. Из Стамбула - на озеро Сапанджа
  3. «Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
  4. Со Стамбулом на «ты»
  5. Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в сентябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На Рождество" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 65 до 2 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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