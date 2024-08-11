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и доброжелательна. Программа экскурсии интересна и отлично продумана. Отдых в спа, прогулка по парку с термальными источниками и в заключении ужин в ресторане с красивым видом на море. Сулу помогла сориентироваться с выбором блюд, рассказала о деликатесах местной кухни. Пожелания более точнее относиться к распределению времени . Нас не сориентировали по времени и пришлось взять эту ответственность на себя. Также хотелось бы получить более разнообразную информацию о культуре этой страны которая оставила бы более положительное впечатление о культуре этого народа. С уважением, Елена, Галина, Яри, Даниэла