скидка
10%
4 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Альбом из Стамбула: фотопрогулка по Азии
Обойти азиатскую часть и сохранить свои впечатления от неё на снимках
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
221€199 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
€315 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся
Начало: район Султанахмет
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€65 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
15 сен в 11:00
16 сен в 11:00
€257 за всё до 3 чел.
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€69 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Отдохните от динамичного Стамбула в Ялове. Прогулки по уютным улицам, кофе с пряностями, морепродукты и роскошный отдых в термальном отеле ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
€315 за всё до 7 чел.
7 часов
Водная прогулка
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€2 250 за всё до 7 чел.
5.5 часов
Групповая
до 28 чел.
Из Константинополя в Стамбул: историческая прогулка
Откройте для себя сердце Стамбула, посетив его знаковые музеи и памятники, вместе с экспертным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
9 сен в 08:45
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 августа 2024Я и дети очень довольны нашей поездкой в парк Isfanbul. Трансфер забрал из отеля вовремя, по дороге всё объяснили, рассказали,
- AAigerim9 августа 2024Добрый день. Вчера посетили Валиленд. Само посещение заняло 3 часа, а заявленные 5 часов это вместе с трансфером. Гид забрал
- ААльберт5 августа 2024Все было хорошо.
- ММарика27 июня 2024Спасииибо огромное организатору экскурсии Сабри и замечательной девушке Сулу, которая целый день сопровождала нас в путешествии на Ялову. Получили множество
- ЕЕлена21 июня 2024Спасибо, за интересное путешествие в Ялова! Сулу наш гид очень приветливая, была внимательна к нашим пожеланиям. Очень легка в общении
- ССветлана12 мая 2024Была на экскурсии в феврале. Интересные места, красивые здания, пейзажи. Экскурсовод много всего знает, много всего рассказывает. Есть один нюанс
- ККсения9 марта 2024Все прошло хорошо, экскурсовод очень подробно и хорошо рассказывал про исторические события и текущую жизнь Турции.
- ЮЮлия26 февраля 2024Уникальный опыт и знакомство с настоящим мастером, рекомендуем от всей души. Под чутким руководством художника Фикрета мы сделали сами настоящие
- ММария9 февраля 2024Спасибо Владиславу за чудесную прогулку. Хотя погода и не располагала, мы отлично провели время. Сделали классные фотографии в самых различных локациях. Рекомендую Владислава как профессионального фотографа, хорошего рассказчика и отзывчивого человека.
- ННаталья30 ноября 2023Владислав! Благодарим Вас за чудесный день и воспоминания на всю жизнь, которые у нас теперь есть. За непринужденной беседой не заметили,
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На Рождество»
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