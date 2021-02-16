2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче, где вы перенесетесь во времена последних султанов Османской империи. Рассмотрите Церемониальный зал, покои правителя, 2-тонную хрустальную люстру, трофеи, доспехи и подарки от королей и императоров со всего мира. У вас также будет время, чтобы погулять 👣 по территории и пофотографироваться у изящных ворот.

Цистерна Базилика — подземное водохранилище Константинополя 4-6 века. Вы узнаете историю 📖 его строительства, поймете роль для города и ощутите царящую здесь таинственную атмосферу.

Мечеть Сулеймание, названная в честь Сулеймана Великолепного, пожалуй, самого известного османского султана. Он похоронен в мавзолее на территории мечети вместе со своей женой Роксоланой. Вы услышите историю 📖 их любви, оцените мастерство зодчего Синана и впечатлитесь панорамой Стамбула.

Организационные детали

Из-за эпидемии Covid-19 Цистерна Базилика не работает, поэтому вместо неё вы посетите другое древнее водохранилище (в 90% случаев) или малую Айя-Софию.