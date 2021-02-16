2 отзыва оставили туристы

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3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание

Открыть разные эпохи Стамбула и полюбоваться сокровищами султанов на групповой автобусной экскурсии

5
2 отзыва
Hagi
Hagi – представитель из Стамбула
Путешествие из века в век — оно ждет вас на нашей экскурсии 🧭 в группе до 20 человек.

Вы откроете яркие грани истории 📖 и культуры Стамбула в роскошных залах дворца Долмабахче, в таинственном подземном водохранилище и в великой мечети Сулеймание.

Познакомитесь с деталями архитектуры, узнаете о жизни султанов и побываете на живописной смотровой площадке.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 50€33 за человекаскидка34%

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3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче, где вы перенесетесь во времена последних султанов Османской империи. Рассмотрите Церемониальный зал, покои правителя, 2-тонную хрустальную люстру, трофеи, доспехи и подарки от королей и императоров со всего мира. У вас также будет время, чтобы погулять 👣 по территории и пофотографироваться у изящных ворот.

Цистерна Базилика — подземное водохранилище Константинополя 4-6 века. Вы узнаете историю 📖 его строительства, поймете роль для города и ощутите царящую здесь таинственную атмосферу.

Мечеть Сулеймание, названная в честь Сулеймана Великолепного, пожалуй, самого известного османского султана. Он похоронен в мавзолее на территории мечети вместе со своей женой Роксоланой. Вы услышите историю 📖 их любви, оцените мастерство зодчего Синана и впечатлитесь панорамой Стамбула.

Организационные детали

Из-за эпидемии Covid-19 Цистерна Базилика не работает, поэтому вместо неё вы посетите другое древнее водохранилище (в 90% случаев) или малую Айя-Софию.

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 20 человек
  • Входные билеты 🎫 включены в стоимость
  • Вы осмотрите все части дворца Долмабахче, кроме гарема
  • Мы встретим вас у вашего отеля, если вы остановились в туристической зоне (районы Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим). На сбор гостей уходит около 30 — 40 минут от общего времени экскурсии 🧭.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
3в1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и воскресенье в 08:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Hagi
Hagi
Меня зовут Гаджи, я представляю агентство экскурсий в Стамбуле. Наша команда гидов — это профессиональные лицензированные ребята, которые окончили факультет туризма и знают историю своей страны на все 100. Мы обещаем, что на наших турах вы услышите только достоверную информацию и лучше поймете Стамбул. Ждем вас!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

16 фев 2021
Хотели поблагодарить Гаджи за нашу великолепную экскурсию! Экскурсия нам очень понравилась! Гид был очень внимателен ко всей группе, отвечал на все вопросы интересующие вопросы. Так же, отлично владеет информацией, было интересно слушать экскурсию. Жаль, что времени у нас было мало и мы не смогли посетить остальные экскурсии. Но могу сказать одно- экскурсии с Гаджи очень советую!
12 фев 2021
Добрый вечер. Отличный гид... отличная экскурсия!!! Всем советую... Мы были с супругой отличный отдых. Нам очень понравилось. Будем рекомендовать всем.

Hagi проводит ещё 3 экскурсии

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