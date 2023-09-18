5 мечетей великих султанов в Стамбуле

Разобраться в истории Османской империи, изучить убранство храмов и узнать о жизни правителей

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За 4 часа мы совершим путешествие в две эпохи города, когда создавались великолепные сооружения, прославляющие Империю.

В величественных мечетях, в том числе Сулеймание и Султанахмет, вы узнаете о грозных номадах и становлении Османского халифата, представите будни султанов и в деталях познакомитесь с архитектурой.
5 мечетей великих султанов в Стамбуле
5 мечетей великих султанов в Стамбуле
5 мечетей великих султанов в Стамбуле
5 мечетей великих султанов в Стамбуле
5 мечетей великих султанов в Стамбуле
5 мечетей великих султанов в Стамбуле
5 мечетей великих султанов в Стамбуле
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и архитектура мечетей

  • Вы увидите мечеть Фатиха — довлеющий и монументальный храм завоевателя Константинополя, который покоится здесь же, в своем мавзолее. Узнаете о тяжелейших разрушениях и восстановлении построек первых султанов.
  • Вас поразит красота и аскетичность мечети Баязида II, сохранившей достаточно точно свой первоначальный вид.
  • Мечеть Селима запомнится «взлетающим» белоснежным куполом и уютным внутренним двором. Но некая мрачность, как тень ее хозяина, всегда нависает над храмом.
  • Ошеломительная мечеть Сулеймание заставит забыть о реальности. Этот храм, возвышающийся над бухтой Золотой Рог и Старым городом, стал самой симметричной мечетью мира и сохранил множество тайн.
  • А мечеть Султанахмет создана, чтобы спорить с небесами о возвышенности… Вы услышите, кто и как её возвел, оцените чистые линии и совершенство пропорций.

Жизнь и деяния 5 великих султанов

Как стиль жизни, особенности воспитания и, конечно, сила веры помогали первым султанам расширять и укреплять империю, заставлять бояться… Я расскажу о Мехмеде II Фатихе, создавшем одну из самых значимых империй в истории человечества. О жестоком и преданном стране Явузе Селиме. О праведном Баязиде II. Об Ахмете I, который вступил на трон в 13 лет и смог остановить султаншу Кёсем. О завоеваниях, реформах и талантах Сулеймана Кануни.

В завершение мы заглянем в район, где живут ортодоксальные мусульмане.

Организационные детали

  • Каждую мечеть мы осматриваем и снаружи, и внутри. В случае реконструкции будет предложена адекватная замена.
  • После экскурсии по желанию можно пообедать в халяльном ресторане

в понедельник, среду и четверг в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле остановки трамвая Баязид - Капалы чарши
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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