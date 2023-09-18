Разобраться в истории Османской империи, изучить убранство храмов и узнать о жизни правителей
За 4 часа мы совершим путешествие в две эпохи города, когда создавались великолепные сооружения, прославляющие Империю.
В величественных мечетях, в том числе Сулеймание и Султанахмет, вы узнаете о грозных номадах и становлении Османского халифата, представите будни султанов и в деталях познакомитесь с архитектурой.
В величественных мечетях, в том числе Сулеймание и Султанахмет, вы узнаете о грозных номадах и становлении Османского халифата, представите будни султанов и в деталях познакомитесь с архитектурой.
Ближайшие даты:
18
сен
сен
20
сен
сен
21
сен
сен
28
сен
сен
2
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История и архитектура мечетей
- Вы увидите мечеть Фатиха — довлеющий и монументальный храм завоевателя Константинополя, который покоится здесь же, в своем мавзолее. Узнаете о тяжелейших разрушениях и восстановлении построек первых султанов.
- Вас поразит красота и аскетичность мечети Баязида II, сохранившей достаточно точно свой первоначальный вид.
- Мечеть Селима запомнится «взлетающим» белоснежным куполом и уютным внутренним двором. Но некая мрачность, как тень ее хозяина, всегда нависает над храмом.
- Ошеломительная мечеть Сулеймание заставит забыть о реальности. Этот храм, возвышающийся над бухтой Золотой Рог и Старым городом, стал самой симметричной мечетью мира и сохранил множество тайн.
- А мечеть Султанахмет создана, чтобы спорить с небесами о возвышенности… Вы услышите, кто и как её возвел, оцените чистые линии и совершенство пропорций.
Жизнь и деяния 5 великих султанов
Как стиль жизни, особенности воспитания и, конечно, сила веры помогали первым султанам расширять и укреплять империю, заставлять бояться… Я расскажу о Мехмеде II Фатихе, создавшем одну из самых значимых империй в истории человечества. О жестоком и преданном стране Явузе Селиме. О праведном Баязиде II. Об Ахмете I, который вступил на трон в 13 лет и смог остановить султаншу Кёсем. О завоеваниях, реформах и талантах Сулеймана Кануни.
В завершение мы заглянем в район, где живут ортодоксальные мусульмане.
Организационные детали
- Каждую мечеть мы осматриваем и снаружи, и внутри. В случае реконструкции будет предложена адекватная замена.
- После экскурсии по желанию можно пообедать в халяльном ресторане
в понедельник, среду и четверг в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле остановки трамвая Баязид - Капалы чарши
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и четверг в 10:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 1331 туриста
Почти 17 лет моей жизни прошли в Стамбуле и я не знаю второго такого города, который бы воплотил, вобрал в себя все страсти, взлеты и падения человечества! Колыбель Христианской цивилизации, центр Оттоманского Халифата, этот город — мир в миниатюре. Стамбул может стать самым увлекательным событием в жизни человека и я постараюсь увлечь вас его историей, характером и колоритом!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Групповые
Пешеходные
История и архитектура
Летние
Святые места
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Мусульманские
Мечети и Соборы
Похожие туры из Стамбула
Индивидуальная
3.5 часа
Классический Стамбул
Голубая мечеть, Айя-София, цистерна Базилика и дворец Топкапы на экскурсии с лицензированным гидом
Около святой софии
Сегодня
Завтра
14 сен
15 сен
222€189 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Популярное предложение
4 в 1: Долмабахче, Цистерна Феодосия, мечеть Сулеймание и Малая Айя-София
Открыть разные эпохи Стамбула и полюбоваться сокровищами султанов на групповой автобусной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
14 сен
15 сен
16 сен
60€54 за человека
Индивидуальная
4 часа
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
Завтра
14 сен
16 сен
17 сен
€150 за всё до 5 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании