Владислав проводит ещё 5 экскурсий

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  4. Альбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии

Обойти азиатскую часть и сохранить свои впечатления от неё на снимках

Владислав
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Владислав – ваш гид
Многие знают про европейскую сторону, где собраны легендарные дворцы и мечети.

Но что вы слышали об азиатской? Я уверен, она вас нешуточно удивит: от богатых купцов здесь остались пышные дома, а в наше время жители застроили районы колоритными хипстерскими кафе.

Пока вы будете открывать атмосферные уголки азиатской части, я буду ловить ваши эмоции и восторг объективом фотоаппарата!
€110
99 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Встреча у входа в Дворец Бейлербей
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Альбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии
Альбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии

Что вас ожидает

Прогулка в вашем альбоме
На повестке дня у вас не только позирование, но и лёгкое знакомство с азиатской стороной Стамбула. Вы посетите дворец Байлербей — летнюю резиденцию султанов. Неподалёку увидите грандиозный подвесной мост через Босфор, который также станет великолепным фоном для фотографий. Погуляете по району Кузгунджук, впечатляющему своими ажурными домиками из дерева. А на набережной Ускюдар я сделаю для вас фотокарточки, о которых мечтает каждый блогер, — вы держите в руках круглый бублик, щедро присыпанный кунжутом, любуетесь морскими панорамами, а на фоне та самая Девичья башня.

Я буду делать фотографии разного плана: от общих на фоне города, до портретных с фокусом на эмоции. Через неделю вы получите около ста снимков, из которых можно собрать душевный альбом.

Организационные детали

Когда будут фотографии: через 7-8 дней я отправлю вам 80-100 снимков в цветокоррекции и ретуши ссылкой на яндекс-диск или гугл-диск.

Альбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии
Альбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии
Альбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии
Альбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии
Альбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии
Альбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии
Альбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в Дворец Бейлербей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владислав
Владислав
Дорогие друзья! Если вы решаете, ехать ли в Стамбул — даже не раздумывайте, вы будете в восторге. Это прекрасный город на стыке двух частей света, город двух морей и десятка национальностей, город торговых улочек и закусочных, город с сумасшедшей энергетикой. Я счастлив, что могу не только созерцать эту красоту, но и делиться ею с вами. До скорой встречи!
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Владислав проводит ещё 5 экскурсий

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Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулкаЛюбовь на улицах Стамбула: фото-прогулкаЛюбовь на улицах Стамбула: фото-прогулка
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По Стамбулу не спешаПо Стамбулу не спешаПо Стамбулу не спеша
150 за экскурсию
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Погрузиться в атмосферу шумной Истикляль, переплыть Золотой Рог и исследовать колоритный район Балат
Рестораны традиционной кухни и кафе с турецким кофе, магазины, памятники архитектуры, лицеи, консульства — вы познакомитесь с суматошной улицей Истикляль. Сфотографируете средневековую Галатскую башню и насладитесь видом с парома. А в пестром районе Балат увидите другой — тихий Стамбул. И все это под аккомпанемент рассказов о прошлом города и его современной жизни.

Фотосессии в Стамбуле

Фотопрогулка в сердце СтамбулаФотопрогулка в сердце СтамбулаФотопрогулка в сердце Стамбула
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Запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей столицы четырех империй
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Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
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