Владислав проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Прогулка в вашем альбоме

На повестке дня у вас не только позирование, но и лёгкое знакомство с азиатской стороной Стамбула. Вы посетите дворец Байлербей — летнюю резиденцию султанов. Неподалёку увидите грандиозный подвесной мост через Босфор, который также станет великолепным фоном для фотографий. Погуляете по району Кузгунджук, впечатляющему своими ажурными домиками из дерева. А на набережной Ускюдар я сделаю для вас фотокарточки, о которых мечтает каждый блогер, — вы держите в руках круглый бублик, щедро присыпанный кунжутом, любуетесь морскими панорамами, а на фоне та самая Девичья башня.

Я буду делать фотографии разного плана: от общих на фоне города, до портретных с фокусом на эмоции. Через неделю вы получите около ста снимков, из которых можно собрать душевный альбом.