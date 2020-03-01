Искандер проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Гостеприимство азиатского Стамбула

Мы пересечем Босфор на пароме и от набережной Эминёню доберемся до самобытной азиатской части Стамбула. По пути сможем покормить суетливых чаек, полюбуемся городом с воды и обсудим любопытные факты о турецком проливе. А дальше вас ждут:

Ускюдар — один из самых гостеприимных, старых и консервативных районов Стамбула. Здесь вы понаблюдаете за жизнью традиционных турков и узнаете об их укладе, посетите мечеть дочери султана Сулеймана – Михримах-султан – и разберетесь в философии суфизма. Кроме того, мы сможем попробовать классический турецкий кофе, а после на беспилотном метро прокатимся до мечети, похожей на космический корабль.

— один из самых гостеприимных, старых и консервативных районов Стамбула. Здесь вы понаблюдаете за жизнью традиционных турков и узнаете об их укладе, посетите мечеть дочери султана Сулеймана – Михримах-султан – и разберетесь в философии суфизма. Кроме того, мы сможем попробовать классический турецкий кофе, а после на беспилотном метро прокатимся до мечети, похожей на космический корабль. Холма Бюйюк Чамлыджа — излюбленное место отдыха стамбульцев. Здесь вы посетите крупнейшую в Европе мечеть Чамлыджа, покорите самую высокую точку Стамбула и вознаградите себя фантастической панорамой Мраморного моря, Принцевых островов, Золотого Рога и Босфора!

— излюбленное место отдыха стамбульцев. Здесь вы посетите крупнейшую в Европе мечеть Чамлыджа, покорите самую высокую точку Стамбула и вознаградите себя фантастической панорамой Мраморного моря, Принцевых островов, Золотого Рога и Босфора! В районе Кадыкёй вы сполна ощутите стамбульские контрасты, прогуливаясь по потайным улочкам и пробуя секретные супы калкедонцев. А дальше на красном трамвае мы прокатимся по району Мода, рассматривая дома состоятельных турков, и прогуляемся по уютной набережной.

Приручить город

В моем запасе – не только рассказы о турецкой культуре и истории, но и лайфхаки, которые помогут сделать ваше дальнейшее знакомство со Стамбулом насыщенным и запоминающимся! Я с удовольствием посоветую вам арт-выставки, колоритные места для прогулок, уютнейшие кофейни и бары. И постараюсь, чтобы вы полюбили этот город так, как люблю его я!