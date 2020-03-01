Искандер проводит ещё 1 экскурсию

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Прогуляться от консервативного Ускюдара к современному Кадыкею, впитывая контрасты города

Искандер
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Искандер – ваш гид
Чтобы по-настоящему узнать Стамбул, нужно пересечь Босфор и погрузиться в атмосферу азиатской части города.

Мы прогуляемся по нетуристическим районам, наблюдая за местными жителями, попробуем вкуснейший турецкий кофе, посетим знаковые мечети и разберемся в тонкостях суфизма.

А после посмотрим на Стамбул с его высочайшей точки.
141 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
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Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула

Что вас ожидает

Гостеприимство азиатского Стамбула
Мы пересечем Босфор на пароме и от набережной Эминёню доберемся до самобытной азиатской части Стамбула. По пути сможем покормить суетливых чаек, полюбуемся городом с воды и обсудим любопытные факты о турецком проливе. А дальше вас ждут:

  • Ускюдар — один из самых гостеприимных, старых и консервативных районов Стамбула. Здесь вы понаблюдаете за жизнью традиционных турков и узнаете об их укладе, посетите мечеть дочери султана Сулеймана – Михримах-султан – и разберетесь в философии суфизма. Кроме того, мы сможем попробовать классический турецкий кофе, а после на беспилотном метро прокатимся до мечети, похожей на космический корабль.
  • Холма Бюйюк Чамлыджа — излюбленное место отдыха стамбульцев. Здесь вы посетите крупнейшую в Европе мечеть Чамлыджа, покорите самую высокую точку Стамбула и вознаградите себя фантастической панорамой Мраморного моря, Принцевых островов, Золотого Рога и Босфора!
  • В районе Кадыкёй вы сполна ощутите стамбульские контрасты, прогуливаясь по потайным улочкам и пробуя секретные супы калкедонцев. А дальше на красном трамвае мы прокатимся по району Мода, рассматривая дома состоятельных турков, и прогуляемся по уютной набережной.

Приручить город
В моем запасе – не только рассказы о турецкой культуре и истории, но и лайфхаки, которые помогут сделать ваше дальнейшее знакомство со Стамбулом насыщенным и запоминающимся! Я с удовольствием посоветую вам арт-выставки, колоритные места для прогулок, уютнейшие кофейни и бары. И постараюсь, чтобы вы полюбили этот город так, как люблю его я!

Организационные детали

  • Маршрут может меняться в зависимости от обстоятельств и ваших предпочтений
  • Кроме личных расходов на еду, напитки и общественный транспорт дополнительных трат не предусмотрено
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула
Азиатский микс Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Искандер
Искандер
Меня зовут Искандер, и я живу в Стамбуле уже более 10 лет. Заканчиваю докторантуру в Стамбульском университете факультета философии. Для меня Стамбул — это второй дом и место, в котором я знаю каждую достопримечательность, каждый уголок и множество историй об этом городе. Буду рад с вами пообщаться на любом из этих 5 языков: RU, UA, TR, AE или US. Если вам интересны самые необычные, исторические и полные тайн красивые места Стамбула, я готов показать их!
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Искандер проводит ещё 1 экскурсию

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157 за экскурсию
6 часов
66 отзывов
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.

Экскурсии по Босфору

Путешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и Босфору
25 за человека
4 часа
308 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Стамбул невозможно исследовать до конца — облик города пестрит яркими деталями! Мы отправимся в плавание, чтобы изучить его с воды. Вы увидите дворец Бейлербейи, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню. Откроете их тайны и прикоснётесь к разным периодам летописи Стамбула.
Круиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему Босфору
29 за человека
3.5 часа
63 отзыва
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
В колоритном Стамбуле непременно стоит насладиться вечерним городом, поплавать по Босфору, попробовать традиционные угощения и посмотреть на турецкие танцы. Всё это вы успеете за три часа нашей прогулки вдоль европейского и азиатского берегов Стамбула: в программе вкусный ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, главные достопримечательности и Босфорский мост в ночных огнях.
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
скидка50%
€50
25 за человека
5 часов
20 отзывов
Увидеть Стамбул с воды и поужинать под зажигательное шоу с танцами
Это не экскурсия с погружением в историю Стамбула, но красивый вечерний вояж по Босфору. Мы организуем трансфер от вашего отеля до пристани и отвезем обратно после круиза. В программу включен ужин и выступления фольклорных коллективов. Общая вместимость теплохода — около 200 человек.
Два в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по Босфору
скидка30%
€95
67 за экскурсию
6 часов
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
190 за экскурсию
7 часов
23 отзыва
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
Вы осмотрите грандиозную мечеть Чамлыджа, услышите историю крепости Йорос, прогуляетесь по самому красивому парку города — Йылдыз, пообедаете в рыбацкой деревушке и заглянете на чай в старинный Мальтийский павильон. А в морском круизе рассказы о Стамбуле дополнят виды на роскошные дворцы и элегантные виллы.
Сокровища БосфораСокровища БосфораСокровища Босфора
107 за экскурсию
3.5 часа
128 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Приглашаю вас на необычный круиз по Босфору. Мы не просто насладимся классической поездкой по Босфору на кораблике, но и сойдем на берег, где посетим старинную крепость, живописные районы-бухты с кружевными османскими особняками, пройдемся вдоль знаменитой Стамбульской марины с самыми красивыми яхтами!

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