102 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя

Райм
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Райм – ваш гид
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток.

Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей.

Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
€150
113 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии102 отзыва
4.86
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Азиатский Стамбул от рассвета до заката

Что вас ожидает

Девичья башня и вид на два великих дворца
Прогулка начнется с исторического квартала Ускюдар, где вы прогуляетесь по широкой набережной и услышите романтическую легенду старинной Девичьей башни. Оттуда вы сможете оценить панораму города и виды на знаменитые османские дворцы: так, я расскажу о Топкапы, резиденции, где четыре столетия принимались важнейшие решения, и, конечно, об истории знаменитого Сулеймана Великолепного и Хюррем. А также посвящу в подробности из жизни дворца Долмабахче, соперничавшего с лучшими ансамблями Европы.

Мечети Азиатской части
Как теолог я познакомлю вас с религиозными памятниками не только со стороны их архитектурного величия, но и подробно расскажу о главных понятиях и концепциях ислама. Вы посетите мечети 16-17 веков у побережья Мраморного моря — Новую Мечеть Валиде, Шемси-паши, а также модернистскую мечеть Теологического государственного университета, который несколько лет назад открыл двери студентам и прихожанам.

Ажурный Кузгунжук и самый высокий холм
У первого Босфорского моста вы побываете в квартале, где встретитесь с совершенно иным обликом города. Увидите деревянные домики 19 века, прогуляетесь по витиеватым улочкам и узнаете о самобытной истории одного из самых толерантных районов Стамбула. Далее подниметесь на самый высокий холм города — Чамлыджа, где вас будут ждать впечатляющие панорамные пейзажи. А в завершение подойдете к еще одному дворцу — элегантной летней резиденции османских султанов 18 века, Бейлербейи.

Лайфхаки от местного жителя
Весь день я буду снабжать вас полезной информацией, которая поможет значительно сэкономить расходы во время путешествия по Стамбулу. И, конечно, я подскажу, в каких местах города отыскать лучшие восточные сладости, где отведать настоящий турецкий чай и превосходный кофе, какие заведения славятся лучшими кебабами и что еще стоит попробовать из малоизвестных, но очень вкусных блюд турецкой кухни.

🥘 Во время экскурсии предусмотрен перерыв на обед среди густого леса, в окружении красивых видов на Европейскую часть и Босфор.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути, кроме личных трат в кафе, нет.
  • Обратите внимание: экскурсия не предусматривает посещения музеев и дворцов Топкапы, Долбамабахче и Бейлербейи.
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Азиатский Стамбул от рассвета до заката

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Райм
Райм
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Райм, я с 2009 года живу в Стамбуле, хорошо знаю город, его историю и отлично разбираюсь в теологии, так как закончил профильный факультет. Свободно владею русским языком. Все мои экскурсии — душевные прогулки с друзьями! Я стараюсь показывать столицу так, чтобы люди открыли ее с лучших ракурсов. Буду рад видеть вас в гостях!
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102 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Очень понравился Раим, гид высокой квалификации, хорошо знает историю и современные международные и внутренние отношения Турции в контексте мировой истории и современной политики, выдает не быстро скаченные из инета общие места, а глубоко и разносторонне рассказывая о прошлом и настоящем, очень приветливо и деликатно, не давит знаниями. Хорошо разбирается в вопросах религии , истории, политики. Спасибо Раиму огромное, подойдёт и сумеет быть интересным для любых путешественников!
10 марта 2020
Отличная экскурсия, Райм покажет и расскажет то, о чем вы не прочтете в путеводителях. Очень рекомендую тем, кто хочет знать мир таким какой он есть на самом деле.
5 марта 2020
Необычная экскурсия, в хорошем смысле. По времени долго, но всё организовано так что мы не устали. Было интересно. Спасибо большое. Рекомендую.
3 марта 2020
Замечательная экскурсия и прекрасный гид. Очень рада, что выбрала именно это направление, что бы погулять не самостоятельно, а с гидом. Продуманный маршрут с использованием городского транспорта. Важная составляющая данной прогулки - погода. Но нам очень повезло и среди пасмурных февральских дней мы ухватили потрясающий ясный закат. Очень хочется выразить благодарность Райму за беседу и хорошую компанию.
28 февраля 2020
Провели с Раймом прекрасные 5 часов в не менее прекрасном городе Стамбул!
Райм - не экскурсовод. Райм - ваш личный проводник по местам, в которые вы скорее всего сами бы не прошли и не поехали. Он прекрасно подстраивается под аудиторию, понимает, когда нужно что-то рассказать, а когда нужно просто дать насладиться моментом и сделать прекрасные фотографии. Ну а чего только стоит закат на самой вершине холма рядом с новой величественной мечетью! Большое спасибо и еще больше благодарных клиентов ;)
26 февраля 2020
Огромное спасибо Райму за интересную и насыщенную экскурсию! Однозначно рекомендую!
24 февраля 2020
Экскурсия была замечательная. Нас было пять девушек и гид ответил на все наши вопросы, а это не просто)). Был терпелив к бесконечным фотоссесиям)).
Очень познавательная и обширная экскурсия. Это был лучший день в нашем путешествии. Всем рекомендуем!
14 февраля 2020
Необыкновенная экскурсия! Мы получили моральное и эстетическое удовольствие! Думаю, благодаря именно этой экскурсии Стамбул меня покорил!) Спасибо, Райм, за этот день и советы)
27 января 2020
Отличная экскурсия. Очень много полезной информации, много необычных мест, которые вы не найдёте самостоятельно. Райм отлично рассказывает, не утомляет ненужной информацией, а все интересно и по делу. Обязательно нужно сходить.
23 января 2020
Скажу честно ,изначально в азиатскую сторону мы даже не собирались )
И я в принципе при заказе экскурсии путалась в Азиатской и европейской части 🙈
Но абсолютно не жалеем об посещении данной экскурсии !На все вопросы ответили ,походили по местам ,куда сами бы точно не дошли ,и нам очень повезло ,по исторической части нас водил местный житель,а азиатскую часть раскрыла эта Экскурсия
Очень рекомендую
Ещё 92 отзыва

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