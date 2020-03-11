102 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Девичья башня и вид на два великих дворца

Прогулка начнется с исторического квартала Ускюдар, где вы прогуляетесь по широкой набережной и услышите романтическую легенду старинной Девичьей башни. Оттуда вы сможете оценить панораму города и виды на знаменитые османские дворцы: так, я расскажу о Топкапы, резиденции, где четыре столетия принимались важнейшие решения, и, конечно, об истории знаменитого Сулеймана Великолепного и Хюррем. А также посвящу в подробности из жизни дворца Долмабахче, соперничавшего с лучшими ансамблями Европы.

Мечети Азиатской части

Как теолог я познакомлю вас с религиозными памятниками не только со стороны их архитектурного величия, но и подробно расскажу о главных понятиях и концепциях ислама. Вы посетите мечети 16-17 веков у побережья Мраморного моря — Новую Мечеть Валиде, Шемси-паши, а также модернистскую мечеть Теологического государственного университета, который несколько лет назад открыл двери студентам и прихожанам.

Ажурный Кузгунжук и самый высокий холм

У первого Босфорского моста вы побываете в квартале, где встретитесь с совершенно иным обликом города. Увидите деревянные домики 19 века, прогуляетесь по витиеватым улочкам и узнаете о самобытной истории одного из самых толерантных районов Стамбула. Далее подниметесь на самый высокий холм города — Чамлыджа, где вас будут ждать впечатляющие панорамные пейзажи. А в завершение подойдете к еще одному дворцу — элегантной летней резиденции османских султанов 18 века, Бейлербейи.

Лайфхаки от местного жителя

Весь день я буду снабжать вас полезной информацией, которая поможет значительно сэкономить расходы во время путешествия по Стамбулу. И, конечно, я подскажу, в каких местах города отыскать лучшие восточные сладости, где отведать настоящий турецкий чай и превосходный кофе, какие заведения славятся лучшими кебабами и что еще стоит попробовать из малоизвестных, но очень вкусных блюд турецкой кухни.

🥘 Во время экскурсии предусмотрен перерыв на обед среди густого леса, в окружении красивых видов на Европейскую часть и Босфор.