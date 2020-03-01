Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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Исследовать самую колоритную часть города на авантюрной прогулке по районам Ускюдар и Кадыкей

Владимир
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Владимир – ваш гид
Еще в начале 20 века Ускюдар и Кадыкей были единым целым, но сейчас они явят вам две разные грани Стамбула: первая покорит восточным колоритом и архитектурой мечетей, вторая — шумными барами, уютными кафе и европейской открытостью.

Я помогу вам проникнуться контрастами обоих районов и покажу изнанку азиатского Стамбула.
€180
126 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить

Что вас ожидает

Must-see места районов Ускюдар и Кадыкей
Наш маршрут пройдет по восточному берегу Босфора — самобытному, непричесанному и невероятно притягательному. Пока пароход несет нас к району Кадыкей, мы успеем полюбоваться Мраморным морем, увидим университет Мармара и Казармы Селимийе. Сойдя на берег, заглянем на изящный вокзал Хайдарпаша, похожий на замок, дойдем до Девичьей башни, музея Ускюдар и мечетей легендарного архитектора Синана. Чтобы оценить мультикультурность азиатского Стамбула, прогуляемся по немецкому кварталу, отыщем синагогу и протестантскую церковь, а после осмотрим скульптуру французского анималиста Исидора Жюль Бонера.

Атмосфера азиатского Стамбула: полное погружение
Мы не только охватим главные достопримечательности, но и заглянем в секретные места, где вы почувствуете истинный дух Стамбула. Пройдем по улице ремесленников и антиквариата, встретим на пути исторический трамвай, свернем в узкие улочки с цветными домами, пройдем под сотнями пестрых зонтиков, заглянем на рыбный рынок и не пропустим кварталы с интересными барами, винтажными магазинами и тематическими кафе. Еще прогуляемся по Чайным садам, где любят отдыхать местные, а на закате сделаем потрясающие панорамные снимки с высоты 260 метров.

Кому подойдет прогулка

Любителям необычных маршрутов, искателям инста-локаций и тем, кто хочет изучить изнанку Стамбула.

Организационные детали

Во время экскурсии для перемещения между районами будем пользоваться общественным транспортом (водным и наземным), проезд оплачивается отдельно — 10-15 лир с человека. При необходимости я помогу оформить транспортную карту.

Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретить

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Я очень люблю путешествовать, наверное так же, как и вы. Более 2 лет назад я жил в Москве, копил на новое путешествие и в один прекрасный день уехал в Турцию. Жил в Мармарисе и Фетхие, путешествовал автостопом и оказался в Стамбуле, который меня не отпускает уже больше года. Я всегда любил открывать новые места, изучать мир, культуры, языки, поэтому и остановился в этом удивительном городе, который позволяет утолить мое нескончаемое любопытство. Первые полгода я проходил по 30-40 км в день в поисках исторических сокровищ и до сих пор открываю новые точки на карте города. Сейчас, вдохновившись городом, я более детально изучаю историю Османской, Византийской, Римской империй, историю Европы и переселения народов.
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Владимир проводит ещё 1 экскурсию

И всё это — Стамбул!И всё это — Стамбул!И всё это — Стамбул!
скидка20%
€180
144 за экскурсию
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2 отзыва
Погрузиться в контрасты города: от мечетей, секретных панорам и рынков до колоритных трущоб
Если в вашем стамбульском списке уже стоят галочки напротив Айя-Софии, Голубой мечети и дворца Топкапы, значит пришло время прогуляться по аутентичным, впечатляющим и даже секретным местам города. Я открою для вас пряные рынки, этнические кварталы и богемные районы и покажу Стамбул так, чтобы захватывало дух и не верилось своим глазам.

Пешеходные экскурсии в Стамбуле

Секреты СтамбулаСекреты СтамбулаСекреты Стамбула
20 за человека
4.5 часов
73 отзыва
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Стамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомство
скидка20%
€125
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17 отзывов
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Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Азиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до заката
скидка25%
€150
113 за экскурсию
5 часов
102 отзыва
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Айя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и Ипподром
скидка10%
€125
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3 часа
35 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Истикляль — часть русской и турецкой историиИстикляль — часть русской и турецкой историиИстикляль — часть русской и турецкой истории
20 за человека
4 часа
Увидеть улицу, на которой погибала Имперская Россия и «последнее Великое Кочевье»
Проходя по улице Истикляль, вы увидите самую эклектичную архитектуру, исторические пассажи греческого и французского стиля. Мы свернем на Стамбульский Монмартр, и вы увидите роскошную Перу, первый отель Османской империи, католические костелы и старые армянские церкви, а в завершение насладитесь прекрасной панорамой на Золотой Рог.
Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!
скидка20%
€173
139 за экскурсию
7 часов
48 отзывов
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.

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