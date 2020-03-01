Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Must-see места районов Ускюдар и Кадыкей

Наш маршрут пройдет по восточному берегу Босфора — самобытному, непричесанному и невероятно притягательному. Пока пароход несет нас к району Кадыкей, мы успеем полюбоваться Мраморным морем, увидим университет Мармара и Казармы Селимийе. Сойдя на берег, заглянем на изящный вокзал Хайдарпаша, похожий на замок, дойдем до Девичьей башни, музея Ускюдар и мечетей легендарного архитектора Синана. Чтобы оценить мультикультурность азиатского Стамбула, прогуляемся по немецкому кварталу, отыщем синагогу и протестантскую церковь, а после осмотрим скульптуру французского анималиста Исидора Жюль Бонера.

Атмосфера азиатского Стамбула: полное погружение

Мы не только охватим главные достопримечательности, но и заглянем в секретные места, где вы почувствуете истинный дух Стамбула. Пройдем по улице ремесленников и антиквариата, встретим на пути исторический трамвай, свернем в узкие улочки с цветными домами, пройдем под сотнями пестрых зонтиков, заглянем на рыбный рынок и не пропустим кварталы с интересными барами, винтажными магазинами и тематическими кафе. Еще прогуляемся по Чайным садам, где любят отдыхать местные, а на закате сделаем потрясающие панорамные снимки с высоты 260 метров.

Кому подойдет прогулка

Любителям необычных маршрутов, искателям инста-локаций и тем, кто хочет изучить изнанку Стамбула.