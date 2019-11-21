30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Полюбоваться городом с воды

Всё время экскурсии мы будем плыть на комфортабельном кораблике, сидя на самых удачных местах и находя лучшие ракурсы для фото. Отправившись на морскую прогулку с пристани недалеко от Галатского моста, вы проплывёте мимо главных достопримечательностей Стамбула и окажетесь на азиатской стороне. Почувствуете себя местными жителями, хрустя стамбульским бубликом со стаканчиком чая или кофе. А сопровождать плавание будут мои рассказы: о морской жизни огромного города в прошлом и настоящем, о мостах между Азией и Европой, о том, кто такие турки и как не потерять себя в другой религии и культуре.

8 веков истории и легенд

Это плавание с погружением в историю Константинополя и Стамбула. Вы услышите о первых людях на этих землях и о следах, оставленных ими в городе-исполине. Перенесётесь во времена Византийской империи и узнаете, как завоевали Константинополь. Вспомните сериал «Великолепный век» и отличите вымысел от реальной истории Османской империи. Откроете тайны, которые веками хранят особняки и усадьбы районов Каракёй, Ускюдар и Ортакёй, и особенности сегодняшних стамбульских будней. А в конце путешествия я отведу вас в донерную, любимую местными жителями, или приятный рыбный ресторанчик.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые уже познакомились с must-see достопримечательностями, но чувствуют, что многое осталось непонятым или недосказанным. Я помогу «уложить» в голове все полученные знания и впечатления о Стамбуле. Экскурсия будет комфортной для семей с детьми и пожилых людей.