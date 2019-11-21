30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погружение в прошлое и настоящее Стамбула в удобном формате

Алина
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Алина – представитель гидов
В прогулке на кораблике по Босфору много плюсов: это комфортный способ передвижения, панорамные виды главных достопримечательностей, знакомство с устройством города.

Я стану вашим проводником в морском путешествии между двух континентов: расскажу о богатой истории Константинополя и Стамбула, о завоевателях и защитниках, императорах и падишахах.

А также поделюсь собственными наблюдениями о жизни в Турции и отведу в любимую донерную местных.
€100
90 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На кораблике
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии30 отзывов
4.7
Босфорские воды: история и легенды
Босфорские воды: история и легенды

Что вас ожидает

Полюбоваться городом с воды
Всё время экскурсии мы будем плыть на комфортабельном кораблике, сидя на самых удачных местах и находя лучшие ракурсы для фото. Отправившись на морскую прогулку с пристани недалеко от Галатского моста, вы проплывёте мимо главных достопримечательностей Стамбула и окажетесь на азиатской стороне. Почувствуете себя местными жителями, хрустя стамбульским бубликом со стаканчиком чая или кофе. А сопровождать плавание будут мои рассказы: о морской жизни огромного города в прошлом и настоящем, о мостах между Азией и Европой, о том, кто такие турки и как не потерять себя в другой религии и культуре.

8 веков истории и легенд
Это плавание с погружением в историю Константинополя и Стамбула. Вы услышите о первых людях на этих землях и о следах, оставленных ими в городе-исполине. Перенесётесь во времена Византийской империи и узнаете, как завоевали Константинополь. Вспомните сериал «Великолепный век» и отличите вымысел от реальной истории Османской империи. Откроете тайны, которые веками хранят особняки и усадьбы районов Каракёй, Ускюдар и Ортакёй, и особенности сегодняшних стамбульских будней. А в конце путешествия я отведу вас в донерную, любимую местными жителями, или приятный рыбный ресторанчик.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые уже познакомились с must-see достопримечательностями, но чувствуют, что многое осталось непонятым или недосказанным. Я помогу «уложить» в голове все полученные знания и впечатления о Стамбуле. Экскурсия будет комфортной для семей с детьми и пожилых людей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Встречаемся на причале или по договорённости.
  • В стоимость не включено: билеты на кораблик (12-20 лир/чел. + билет для гида); питание (чай, бублик, ужин — от 27 до 37 лир на человека).
  • Экскурсия бесплатна для детей младше 3 лет.
  • По субботам и воскресеньям для экскурсии можно выбрать большой корабль, средний кораблик ходит по Босфору каждый день.
  • В выходные дни экскурсия может быть проведена со скидкой.
Босфорские воды: история и легенды
Босфорские воды: история и легенды
Босфорские воды: история и легенды
Босфорские воды: история и легенды
Босфорские воды: история и легенды
Босфорские воды: история и легенды
Босфорские воды: история и легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Из 35 лет более 7 я прожила с семьёй в Стамбуле. Обожаю этот город, его историю и энергетику. Работала в сфере туризма и поняла, что рассказывать людям о городе и его истории, делиться своими эмоциями и знаниями, помогать людям — это моё. Провожу экскурсии совместно с моей командой гидов, также гидов с лицензией. Благодарю всех гостей города за их вопросы не по теме, которые служили причиной копать глубже в истории города Исполина. Могу обьяснить турецкую логику и характер народа, сложившийся исторически. Всегда в поисках нетуристических троп и завораживающих видов.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 ноября 2019
Отличная прогулка по Босфору. На хорошем корабле. С отличным гидом! Елена - Вы большой профессионал и позитивный человек. Отличные виды, Стамбул и Бофор на закате неподражаемый! Спасибо огромное за организацию прогулки!
19 ноября 2019
Мы все узнали о личной жизни гида. А истории осталось около 20% времени😏
5 мая 2019
С этой экскурсии мы начали наше знакомство со Стамбулом и не пожалели :) Гид Елена упорядочила в нашей голове все те разрозненные знания, которые мы раньше имели о Стамбуле. Все прошло на ура, ненавязчиво и очень емко. Как бонус Елена проводила нам на Египетский базар, где мы получили море впечатлений от турецкого гостеприимства и сладостей :) рекомендую всем впервые посещающим этот прекрасный город начинать именно с данной экскурсии!
Kristiina
25 апреля 2019
Отличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Рекомендую.
28 марта 2019
Карина очень приятная и общительная. Увлекательно рассказывала
И об истории Константинополя и о Босфоре и о современной жизни Стамбула
27 марта 2019
Считаю что экскусия прошла среднего качества，т.к. до этого экскурсии в Стамбуле не с чем было сравнить.
Считаю цену на данную экскурсию слишком завышенной. Алине нужно поработать над подачей материала. Никаких мифов и легенд про историю Босфорского пролива мы не услышали.
Сюрпризом оказалось что Алина неаккредитованный гид. В итоге все вылилось в непрятный инцидент с полицией.
Взымая такую плату считаю необходимо быть аккредитованным гидом!
Наверное у каждого свое представление относительно получаемой услуги!
Надеемся все у Алины получится в будущем! Удачи и успехов!
22 марта 2019
Спасибо большое за экскурсию! Информации много, даже очень, поэтому все не отложилось в памяти, но во время экскурсии было очень интересно, познавательно и увлекательно!) Рекомендую
9 марта 2019
Отличная экскурсия! На мой взгляд идеально подходит для первого ознакомительного дня в Стамбуле, позволяет сразу увидеть основные достопримечательности, проплывая по Босфору. А также спасибо экскурсоводу Гули, погрузила нас в историю одного из самых красивейших и удивительных городов мира.
28 февраля 2019
Алина - прекрасный экскурсовод. В день нашей экскурсии отменился нужный рейс кораблика, и Алина отлично сориентировалась, не теряла времени и начала экскурсию по расписанию, а там и следующий кораблик подоспел. Отвечает на дополнительные вопросы и знает предмет. Остались очень довольны.
17 февраля 2019
Алина, безусловно, хорошо знает историю, но над подачей материала надо серьезно поработать, убрать из речи слова-паразиты. На лодке было очень шумно, плохо слышно, из-за торопливой речи какие-то факты не запоминались. На мой взгляд, экскурсия не стоит своих денег и друзьям я ее не посоветую.
Хорошей девушке Алине пожелаю набраться опыта, поработать над подачей информации, не торопиться и не волноваться.
Ещё 20 отзывов

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