Амрул проводит ещё 6 экскурсий

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Два континента Стамбула

Увидеть контраст между европейской и азиатской частью столицы на прогулке по старинным районам

Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
Мы прогуляемся у стен древнего Константинополя, вспомним легенду Девичьей Башни и осмотрим самые главные памятники времен Византийской и Османской империй.

Вы приоткроете секреты колоритных улочек и отметите, как европейские и азиатские черты переплетаются в природе и архитектуре Стамбула, а также познакомитесь с местной культурой, традициями и обычаями.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 40€30 за человекаскидка25%

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Два континента Стамбула
Два континента Стамбула

Что вас ожидает

Аутентичная Азия
Азиатская сторона — это районы Кадыкёй и Ускюдар, тянущиеся вдоль побережья Босфора. Здесь начинался город 🏙️, и отсюда вы начнете знакомство с его историей 📖. Делясь интересными фактами и древними легендами, следуя тропами, которые знают лишь местные, я выведу вас к главным достопримечательностям. В нашем маршруте:

  • Мечеть Чамлыджа — самая большая мечеть в Турции. Расположенная на высоком холме, где раскинулся живописный парк 🌳 с клумбами, фонтанами и экзотическими деревьями, она не только поражает своим величием, но и открывает захватывающий вид на город и Босфор.
  • Девичья Башня, окутанная преданиями. Я расскажу историю символа города и связанные с ней мистические легенды, а после вы при желании сможете подняться на ее смотровую площадку.

Европейская романтика
Европейскую и азиатскую части Стамбула соединяет живописный Босфорский мост, который мы пересечем на ярком старинном трамвайчике № 1. На другом берегу вас ждут:

  • Музей-Панорама «1453» — новый туристический аттракцион, который знакомит посетителей с самыми важными событиями в истории Османской Империи. Яркий видеоряд и оригинальные звуковые эффекты придадут ощущение виртуального присутствия, так что у вас получится не просто наблюдать на сценами завоевания Константинополя, но и буквально почувствовать себя их участником!
  • Величественные крепостные стены, построенные императором Константинополя Феодосием II в V веке нашей эры. Я расскажу об этом удивительном архитектурном сооружении, пережитых им крестовых походах и осадах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе 🚌. Трансфер туда-обратно из отеля предоставляется бесплатно, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи. Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Два континента Стамбула
Два континента Стамбула
Два континента Стамбула
Два континента Стамбула
Два континента Стамбула
Два континента Стамбула
Два континента Стамбула
Два континента Стамбула
Два континента Стамбула

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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