Амрул проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Аутентичная Азия

Азиатская сторона — это районы Кадыкёй и Ускюдар, тянущиеся вдоль побережья Босфора. Здесь начинался город 🏙️, и отсюда вы начнете знакомство с его историей 📖. Делясь интересными фактами и древними легендами, следуя тропами, которые знают лишь местные, я выведу вас к главным достопримечательностям. В нашем маршруте:

Мечеть Чамлыджа — самая большая мечеть в Турции. Расположенная на высоком холме, где раскинулся живописный парк 🌳 с клумбами, фонтанами и экзотическими деревьями, она не только поражает своим величием, но и открывает захватывающий вид на город и Босфор.

Девичья Башня, окутанная преданиями. Я расскажу историю символа города и связанные с ней мистические легенды, а после вы при желании сможете подняться на ее смотровую площадку.

Европейская романтика

Европейскую и азиатскую части Стамбула соединяет живописный Босфорский мост, который мы пересечем на ярком старинном трамвайчике № 1. На другом берегу вас ждут:

Музей-Панорама «1453» — новый туристический аттракцион, который знакомит посетителей с самыми важными событиями в истории Османской Империи. Яркий видеоряд и оригинальные звуковые эффекты придадут ощущение виртуального присутствия, так что у вас получится не просто наблюдать на сценами завоевания Константинополя, но и буквально почувствовать себя их участником!

Величественные крепостные стены, построенные императором Константинополя Феодосием II в V веке нашей эры. Я расскажу об этом удивительном архитектурном сооружении, пережитых им крестовых походах и осадах.

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