Амрул проводит ещё 6 экскурсий

Аутентичная Азия Азиатская сторона — это районы Кадыкёй и Ускюдар, тянущиеся вдоль побережья Босфора. Здесь начинался город 🏙️, и отсюда вы начнете знакомство с его историей 📖. Делясь интересными фактами и древними легендами, следуя тропами, которые знают лишь местные, я выведу вас к главным достопримечательностям. В нашем маршруте:
Мечеть Чамлыджа — самая большая мечеть в Турции. Расположенная на высоком холме, где раскинулся живописный парк 🌳 с клумбами, фонтанами и экзотическими деревьями, она не только поражает своим величием, но и открывает захватывающий вид на город и Босфор.
Девичья Башня, окутанная преданиями. Я расскажу историю символа города и связанные с ней мистические легенды, а после вы при желании сможете подняться на ее смотровую площадку.
Европейская романтика Европейскую и азиатскую части Стамбула соединяет живописный Босфорский мост, который мы пересечем на ярком старинном трамвайчике № 1. На другом берегу вас ждут:
Музей-Панорама «1453» — новый туристический аттракцион, который знакомит посетителей с самыми важными событиями в истории Османской Империи. Яркий видеоряд и оригинальные звуковые эффекты придадут ощущение виртуального присутствия, так что у вас получится не просто наблюдать на сценами завоевания Константинополя, но и буквально почувствовать себя их участником!
Величественные крепостные стены, построенные императором Константинополя Феодосием II в V веке нашей эры. Я расскажу об этом удивительном архитектурном сооружении, пережитых им крестовых походах и осадах.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе 🚌. Трансфер туда-обратно из отеля предоставляется бесплатно, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи. Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 08:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.