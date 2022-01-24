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Дворец Топкапы, служивший на протяжении веков резиденцией турецких султанов, — одна из лучших достопримечательностей Стамбула, которая позволит вам окунуться в невероятную историю когда-то могущественной Османской империи. Этот билет с проходом без очереди не допустит, чтобы вы растаяли под жарким стамбульским солнцем, словно рахат-лукум.
Дворец Топкапы поразит своими сокровищами не только любителей истории и архитектуры, но и любого ценителя прекрасного.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музей дворца Топкапы без очереди в сопровождении представителя
Посещение дворца-музея Топкапы самостоятельно
Что не входит
Аудиогид
Экскурсовод
Посещение гарема
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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