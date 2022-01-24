Дворец Топкапы: проход без очереди

Минуйте очереди и рассмотрите сокровища роскошного дворца османских султанов

4.8
16 отзывов
Входной билет
Дворец Топкапы: проход без очереди
Дворец Топкапы: проход без очереди
Дворец Топкапы: проход без очереди
Дворец Топкапы: проход без очереди
Дворец Топкапы: проход без очереди
Дворец Топкапы: проход без очереди
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Дворец Топкапы, служивший на протяжении веков резиденцией турецких султанов, — одна из лучших достопримечательностей Стамбула, которая позволит вам окунуться в невероятную историю когда-то могущественной Османской империи. Этот билет с проходом без очереди не допустит, чтобы вы растаяли под жарким стамбульским солнцем, словно рахат-лукум.
Дворец Топкапы поразит своими сокровищами не только любителей истории и архитектуры, но и любого ценителя прекрасного.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей дворца Топкапы без очереди в сопровождении представителя
  • Посещение дворца-музея Топкапы самостоятельно
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсовод
  • Посещение гарема
Когда начало
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