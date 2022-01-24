Дворец Топкапы, служивший на протяжении веков резиденцией турецких султанов, — одна из лучших достопримечательностей Стамбула, которая позволит вам окунуться в невероятную историю когда-то могущественной Османской империи. Этот билет с проходом без очереди не допустит, чтобы вы растаяли под жарким стамбульским солнцем, словно рахат-лукум.

Дворец Топкапы поразит своими сокровищами не только любителей истории и архитектуры, но и любого ценителя прекрасного.