Все экскурсии в Стамбуле

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  4. Фототур по Стамбулу «Love-story»

Запечатлеть романтическую прогулку на фоне городских красот с профессиональным фотографом

Swetlana
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Swetlana – ваш гид
Хотите запомнить cтамбульское путешествие на долгие годы, перелистывая фотоальбом с красочными фотографиями вашей неповторимой сказочной love-story? Или получить профессиональные портретные снимки в колоритной восточной обстановке, а заодно просто прогуляться по аутентичным улочкам старинного контрастного Стамбула? Я помогу вам в этом.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
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Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»

Стамбул — это бесконечно прекрасный город, огромный, разный и необыкновенный. Здесь соседствуют исторические кварталы и современные высотки. На каждом шагу встречаются потрясающие памятники истории и шедевры архитектуры. И порой не хватает широты взгляда, чтобы охватить всю красоту и великолепие этого контрастного города.

Программа

Как все проходит: за чаем мы составим наш маршрут в зависимости от ваших предпочтений. Обычно мы начинаем прогулку с окрестностей Султан Ахмет, Голубой мечети и постепенно спускаемся к Gulhane Парку, не забыв сфотографироваться на фоне достопримечательностей и панорамных видов города с крыш местных кафе и отелей.

Прогулка по чудесному парку Gulhane настраивает на романтичный лад и предоставляет прекрасную возможность вспомнить ваше первое свидание, а иногда и устроить его небольшую версию.

По пути мы можем посетить Египетский рынок, покормить голубей возле мечетей, свернуть на старинные улицы, пройтись пешком до Эминоню, подняться по фуникулеру до Таксима, покататься на трамвайчике по местному «Арбату»— Истикляль джаддеси, забраться на башню Галата, или проехаться до набережной и сделать памятные фотографии на фоне Босфора.

Во время нашей прогулки мы не ограничиваемся определенным маршрутом, его можно корректировать по вашему желанию, и мы всегда можем сделать перерыв на ланч или выпить по чашечке турецкого кофе в колоритных местных кафешках.

Фото-прогулка по Стамбулу подарит вам незабываемые впечатления от «нетуристического» восприятия туристического города — историю о счастье, счастье именно вашей истории.

Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»
Фототур по Стамбулу «Love-story»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Swetlana
Swetlana
Меня зовут Светлана. Среди наших будней, суеты и спешки всегда есть место маленькой сказке, искренним эмоциям, теплоте отношений, любви и красоте. Я хочу предложить Вам не просто фотографию. Мне хочется подарить Вам историю о СЧАСТЬЕ)) Для меня важно поймать счастливое мгновение, передать все живые эмоции героев будь это радостные улыбки и заразительный смех или грусть, ведь каждое мгновение жизни - неповторимо, а фотография – это искусство, жизнь, чувства, эмоции, радость и смех, остановленные на миг и сохраненные на века.
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