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Город контрастов

5
2 отзыва
Оксана Ш.
Оксана Ш. – Гид из Стамбула
Роскошный дворец Долмабахче, район Бейоглу, пешеходная улица Истикляль, отель 🏨 «Пера Палас», в котором останавливались пассажиры знаменитого «Восточного экспресса» – эти и другие места Стамбула неразрывно связывают его с западной культурой.

Приглашаем вас на экскурсию ⛳ по европейскому Стамбулу, который откроется вам совершенно с другой стороны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €290 за экскурсию

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Город контрастов
Город контрастов

Что вы увидите

  • Мечеть Чамлыджа
  • Район Бейоглу
  • Мост через Босфор
  • Дворец Долмабахче
  • Отель «Пера Палас»
  • Истикляль
  • Галатская башня
  • Дополнительные исторические объекты (по желанию)
Экскурсионная программа по району Бейоглу: Свое знакомство с этим старинным районом, связавшим Восток и Запад в одном городе, вы начнете с Галатской башни. Один из символов Стамбула и Турции, эта 61-метровая башня возвышается над городом и видна за многие километры от него. С Галаты, как называют ее местные жители, вы увидите Стамбул с высоты птичьего полета и поразитесь тому, как этот небоскреб могли построить генуэзцы еще в начале 14 века! С Галаты вы перейдете в саму Перу и Бейоглу. Европейские кварталы Стамбула, они до сих пор очаровывают своим средиземноморским колоритом туристов со всего мира. Здесь, в отеле «Пера Палас», до сих пор останавливаются пассажиры легендарного «Восточного эксперсса», воспетого Агатой Кристи. Среди них были Жаклин Кеннеди, Грета Гарбо и сотни других знаменитостей… Поглядев на паровозик, тащивший когда-то за собой первый экспресс с края Европы в ее сердце — Стамбул, мы незаметно попадем на Истикляль. Раньше эту уникальную улицу, до которой далеко и Арбату, называли по-французски — Grand Rue de Pera. И улица эта действительно очень французская — яркая, броская, в огнях ресторанов, кафе, кинотеатров, магазинчиков, кофеен… Люди здесь не гуляют, и не проходят. Они живут на Истикляль — 24 часа в сутки. И недаром это место облюбовали с 18 века иностранные посольства — вы сами увидите здания консульств и представительств чуть ли не всех стран мира на Истикляль. Кстати, здесь вы увидите и старинный трамвайчик, которой проедет мимо вас медленно и торжественно — а больше вам гулять 👣 по Истикляль не помешает ничто, ведь эта огромная улица открыта только для пешеходов.
По вашему желанию, мы сможем посетить дополнительные исторические объекты
Обратите внимание! Дворец Долмабахче не работает по понедельникам.
Вместо этих музеев посещаются другие достопримечательности
В индивидуальном туре, программа выбирается в соответствии с пожеланиями заказчика.
Что входит
  • услуги лицензионного русскоговорящего гида
Что не входит
  • входные билеты в экскурсионные объекты
  • факультативные экскурсии
  • рекомендованные программы
  • личные расходы
  • проезд в общественном транспорте
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля.
Место завершения
🏁 По договоренности
Город контрастов
Город контрастов
Город контрастов
Город контрастов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана Ш.
Оксана Ш.
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2 отзыва оставили туристы

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