Экскурсионная программа по району Бейоглу: Свое знакомство с этим старинным районом, связавшим Восток и Запад в одном городе, вы начнете с Галатской башни. Один из символов Стамбула и Турции, эта 61-метровая башня возвышается над городом и видна за многие километры от него. С Галаты, как называют ее местные жители, вы увидите Стамбул с высоты птичьего полета и поразитесь тому, как этот небоскреб могли построить генуэзцы еще в начале 14 века! С Галаты вы перейдете в саму Перу и Бейоглу. Европейские кварталы Стамбула, они до сих пор очаровывают своим средиземноморским колоритом туристов со всего мира. Здесь, в отеле «Пера Палас», до сих пор останавливаются пассажиры легендарного «Восточного эксперсса», воспетого Агатой Кристи. Среди них были Жаклин Кеннеди, Грета Гарбо и сотни других знаменитостей… Поглядев на паровозик, тащивший когда-то за собой первый экспресс с края Европы в ее сердце — Стамбул, мы незаметно попадем на Истикляль. Раньше эту уникальную улицу, до которой далеко и Арбату, называли по-французски — Grand Rue de Pera. И улица эта действительно очень французская — яркая, броская, в огнях ресторанов, кафе, кинотеатров, магазинчиков, кофеен… Люди здесь не гуляют, и не проходят. Они живут на Истикляль — 24 часа в сутки. И недаром это место облюбовали с 18 века иностранные посольства — вы сами увидите здания консульств и представительств чуть ли не всех стран мира на Истикляль. Кстати, здесь вы увидите и старинный трамвайчик, которой проедет мимо вас медленно и торжественно — а больше вам гулять 👣 по Истикляль не помешает ничто, ведь эта огромная улица открыта только для пешеходов.

По вашему желанию, мы сможем посетить дополнительные исторические объекты

Обратите внимание! Дворец Долмабахче не работает по понедельникам.

Вместо этих музеев посещаются другие достопримечательности

В индивидуальном туре, программа выбирается в соответствии с пожеланиями заказчика.