77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прикасаясь к истории

Залив Золотой Рог всегда был колыбелью города — как Константинополя, так и османского Стамбула. Именно здесь сохранился дух того Стамбула, который приходит на ум при мысли о нем. Мы прогуляемся по самобытному, контрастному, мультиконфессиональному району Балат. Это не только знаменитые цветные домики, но и возможность понять, как местные жители, невзирая на бедность, научились делать свою жизнь яркой и радужной. Вас поразит буйство красок, креатива и аутентичности на его узких улочках.

Колоритные улочки

Район Кузгунджук с его крутыми улочками поразит панорамами города и Босфора в верхних кварталах, а в нижних мы погрузимся в размеренную, уютную жизнь, протекающую среди ажурных деревянных домиков, множества милых ресторанчиков и кафешек. Кузгунджук напоминает парижский Монмартр. Видимо поэтому его облюбовали местные кинорежиссеры.

Затем переместимся в район Арнавуткёй, который называют местной Ниццей. Хотя кому-то он напоминает Сан-Франциско или Лиссабон. В старинных домах и ажурных деревянных виллах 19-го века вы ощутите албанский колорит, уютную атмосферу и неспешное течение жизни. Кроме того, район по праву считается главным рыбным местом города. Ну а шикарные виды с набережной, качающиеся на волнах лодки и яхты заставят забыть обо всем, что вы оставили дома.

Респектабельность и блеск

Далее отправимся в стамбульский Манхэттен — район Левент. Там, среди небоскребов и дорогих особняков, город покажет свой деловой характер и драйв. Если позволит погода, можно будет посмотреть на Стамбул с высоты 56 этажа небоскреба «Сапфир». А затем мы навестим местный Париж — известный европейским шармом, роскошью и гламуром район Нишанташи.

С поклонниками азиатского лица Стамбула отправимся в районы Фенербахче, Джаддебостан и Суадийе. Там мы окунемся в мир светской Турции, приверженной идеям Ататюрка: проспект Багдад, шикарные парки и яхтклубы, старинные виллы и элегантные современные высотки приятно удивят вас. Стереотип о ветхости и старомодности азиатской части Стамбула будет навсегда разрушен.

Стамбул богемы и хипстеров

Под конец дня посетим Кадыкёй — это настоящий Стамбул, без толп туристов, никуда не спешащий, беззаботный, умеющий наслаждаться жизнью. Особенно это заметно в кварталах Мода и Бахарийе, а также в районе рынка. Любителей потусить я познакомлю с улицей Кадифе, куда стекается хипстерская молодежь со всего города. Эклектичные клубы, бары и пабы соседствуют с салонами тату и пирсинга, а народ там веселится порой до самого утра.

Как альтернатива — район Каракёй, культовое место для богемы и молодой стамбульской интеллигенции. На его узких улочках в разрисованных граффити домах времен Османской империи расположились различные рестораны, пабы, кофейни, кальянные, бутики молодых дизайнеров, арт-пространства. Здесь допоздна гремит музыка, льется вино, бурлит жизнь и ощущается дух молодости, бунтарства и сибаритства. Не зря именно этот район избрала своим местом жительства часть русской «белой» эмиграции.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто убежден, что по-настоящему познать и понять город можно лишь сойдя с протоптанных туристических маршрутов.