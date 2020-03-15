77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Их Стамбул: город глазами стамбульцев

Побывать в 6 районах, увидеть множество «лиц» Стамбула, понять его жителей и стать с городом на «ты»

Ильхан
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Ильхан – ваш гид
Если вы готовы исследовать настоящую, современную жизнь города, гармонично переплетенную с его историческим наследием, давайте сделаем это вместе.

У вас будет целый день, чтобы увидеть, насколько город многолик, окунуться в реальную жизнь стамбульцев, отведать богатую местную кухню и перейти с мегаполисом на «ты».

Вы легко ощутите себя жителем Стамбула и, уверен, захотите еще не раз вернуться.
€225
169 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Продолжительность 10 часов
До 2 человек
Встреча у Галатского моста
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У этой экскурсии77 отзывов
4.97
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев

Что вас ожидает

Прикасаясь к истории
Залив Золотой Рог всегда был колыбелью города — как Константинополя, так и османского Стамбула. Именно здесь сохранился дух того Стамбула, который приходит на ум при мысли о нем. Мы прогуляемся по самобытному, контрастному, мультиконфессиональному району Балат. Это не только знаменитые цветные домики, но и возможность понять, как местные жители, невзирая на бедность, научились делать свою жизнь яркой и радужной. Вас поразит буйство красок, креатива и аутентичности на его узких улочках.

Колоритные улочки
Район Кузгунджук с его крутыми улочками поразит панорамами города и Босфора в верхних кварталах, а в нижних мы погрузимся в размеренную, уютную жизнь, протекающую среди ажурных деревянных домиков, множества милых ресторанчиков и кафешек. Кузгунджук напоминает парижский Монмартр. Видимо поэтому его облюбовали местные кинорежиссеры.

Затем переместимся в район Арнавуткёй, который называют местной Ниццей. Хотя кому-то он напоминает Сан-Франциско или Лиссабон. В старинных домах и ажурных деревянных виллах 19-го века вы ощутите албанский колорит, уютную атмосферу и неспешное течение жизни. Кроме того, район по праву считается главным рыбным местом города. Ну а шикарные виды с набережной, качающиеся на волнах лодки и яхты заставят забыть обо всем, что вы оставили дома.

Респектабельность и блеск
Далее отправимся в стамбульский Манхэттен — район Левент. Там, среди небоскребов и дорогих особняков, город покажет свой деловой характер и драйв. Если позволит погода, можно будет посмотреть на Стамбул с высоты 56 этажа небоскреба «Сапфир». А затем мы навестим местный Париж — известный европейским шармом, роскошью и гламуром район Нишанташи.

С поклонниками азиатского лица Стамбула отправимся в районы Фенербахче, Джаддебостан и Суадийе. Там мы окунемся в мир светской Турции, приверженной идеям Ататюрка: проспект Багдад, шикарные парки и яхтклубы, старинные виллы и элегантные современные высотки приятно удивят вас. Стереотип о ветхости и старомодности азиатской части Стамбула будет навсегда разрушен.

Стамбул богемы и хипстеров
Под конец дня посетим Кадыкёй — это настоящий Стамбул, без толп туристов, никуда не спешащий, беззаботный, умеющий наслаждаться жизнью. Особенно это заметно в кварталах Мода и Бахарийе, а также в районе рынка. Любителей потусить я познакомлю с улицей Кадифе, куда стекается хипстерская молодежь со всего города. Эклектичные клубы, бары и пабы соседствуют с салонами тату и пирсинга, а народ там веселится порой до самого утра.

Как альтернатива — район Каракёй, культовое место для богемы и молодой стамбульской интеллигенции. На его узких улочках в разрисованных граффити домах времен Османской империи расположились различные рестораны, пабы, кофейни, кальянные, бутики молодых дизайнеров, арт-пространства. Здесь допоздна гремит музыка, льется вино, бурлит жизнь и ощущается дух молодости, бунтарства и сибаритства. Не зря именно этот район избрала своим местом жительства часть русской «белой» эмиграции.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто убежден, что по-настоящему познать и понять город можно лишь сойдя с протоптанных туристических маршрутов.

Организационные детали

В течение дня мы пользуемся различными видами общественного транспорта. Расходы на проезд НЕ включены в стоимость экскурсии (в среднем 25-30 лир на одного человека).

Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Их Стамбул: город глазами стамбульцев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Галатского моста.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ильхан
Ильхан
Очень давно этот город украл мое сердце. Любовь нельзя объяснить - ты просто чувствуешь, что твое место здесь. Так вышло и у меня со Стамбулом. Переехав сюда, я неоднократно убеждался и продолжаю убеждаться, что мой переезд был правильным решением. В отношении Стамбула и Турции у многих есть стереотипы - что это страна торгашей и тебе постоянно что-то впаривают и обманывают. Но настоящий Стамбул и турки из не туристических районов совершенно другие. Именно это я и показываю путешественникам, меняя их отношение к стране и туркам. Влюбляя в Стамбул и его жителей. Вроде как у меня это не плохо получается :)
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77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Если вы хотите действительно увидеть и хоть немного понять этот город, в котором вам посчастливилось оказаться, то проведите этот день с Ильханом. Вы встретитесь не столько с гидом, сколько с другом, который вам покажет то, что вы сами никогда не разглядите, расскажет то, что сами вы никогда не узнаете и нигде не прочитаете. Мы ни секунды не пожалели, что взяли эту экскурсию. Это был насыщенный и чудесный день. Спасибо Ильхану за интеллигентность, радушие, внимательность, эрудированность.
9 марта 2020
Экскурсия замечательная! Ильхан человек, который с первого мгновения располагает к себе, а через пару минут создаётся впечатление, что знаешь его уже десятки лет. И это уже не экскурсия проведённая гидом, а прогулка по городу с хорошим другом. Ильхан влюблён в Стамбул и отлично передаёт это настроение. Ильхан, спасибо большое, ты подарил массу положительных эмоций и впечатлений👍. Стамбул действительно многолик и разнообразен. И тем, кто хочет в этом убедиться, обязательно нужно познакомиться с Ильханом🙂
26 февраля 2020
Итак, наконец, Weekend, и мы решили провести его в Стамбуле. Скажу сразу, что, объездив полмира, в Стамбул выбрались впервые, поэтому хотелось за пару дней объять необъятное)). Нашему гиду Ильхану удалось это сделать за один день! Даже сложно назвать это экскурсией, это было так, словно встретились старые знакомые и решили вместе погулять по городу и получить от этой прогулки максимум удовольствия. Все было настолько легко, интересно, познавательно и вкусно (по дороге мы останавливались в местных ресторанчиках выпить кофе, чаю, покушать), что 13 часов пролетели совсем незаметно и жаль было расставаться. Сами мы бы никогда не увидели и не узнали даже четверти того, что дал нам Ильхан, так бы и крутились в районах Султан Ахмет и Бейоглу и вряд ли захотели бы вернуться в этот город снова, так как, если честно, всю прелесть этих мест перебивают бесконечные толпы туристов со всего мира. В общем, на любителя. Местных там вы не найдете, даже среди продавцов, в основном, арабы.
Ильхан же показал нам настоящий город, настоящих людей, их настоящую, скрытую от глаз толпы жизнь, с их привычками и укладом, и это оказалось невероятно! В нашей голове представление о Турции и турках перевернулось на 180 градусов. И мы решили, что обязательно вернемся в Стамбул, обязательно найдем Ильхана и снова проведем наше время вместе!
Если вам посчастливится побывать в этом прекрасном городе, то не поленитесь провести день с Ильханом, поверьте, вы будете вознаграждены незабываемыми впечатлениями от этого дня и от общения с таким приятным человеком!
19 февраля 2020
Мы с мужем прилетали в Стамбул лишь на 2 дня и на один взяли экскурсию "Их Стамбул" и остались безумно довольны. Ильхан прекрасный человек, и прекрасный гид. За один день мы узнали о Стамбуле столько, сколько не узнали бы ни на одной другой экскурсии. Мы гуляли по разным районам Стамбула и познакомились с местным колоритом и обычаями местных жителей. Стандартная экскурсионная конечно же вам этого не покажет. Ильхан помог нам составить программу на следующий день, подробно описал как и куда добраться, что лучше посмотреть, так что можно сказать он присутствовал с нами и второй день))) Мы очень рады что нашли эту экскурсию и познакомились с Ильханом. Для знакомства со Стамбулом это must have. А мы очень благодарны Ильхану за такой насыщенный и интересный день. В следующий раз только к нему.
Екатерина
30 января 2020
Это одна из лучших экскурсий, на которой я была. Ильхан отличный рассказчик и умеет увлечь группу своей любовью к городу и его жителям. Маршрут прекрасный, за день мы увидели очень разные районы города, воспользовались разными видами транспорта и попробовали разную еду. Такой формат экскурсий нравится мне намного больше, чем походы по стандартным достопримечательностям.
Следует иметь в виду, что Стамбул - город на холмах, и вам регулярно придётся подниматься-спускаться по очень крутым склонам и длинным лестницам. Обязательно надевайте самую удобную обувь, например, кроссовки или трекинговые ботинки. Если у вас проблемы со здоровьем и вы плохо выдерживаете подъёмы на высокие крутые холмы, на экскурсии вам будет физически тяжело.
Дарья
29 января 2020
Экскурсия Ильхана - настоящее приключение, огромное удовольствие и невероятные открытия! Наша прогулка произвела огромное впечатление и принципиально повлияла на мое ощущение Стамбула - города, в котором хорошо, и в который хочется вернуться. Я от всего сердца рекомендую этот невероятный опыт всем путешественникам, а Ильхану огромное спасибо от меня и всей моей семьи!
15 января 2020
Были в Стамбуле в седьмой раз, много чего успели исследовать в этом прекрасном мегаполисе, который с первого же посещения буквально заворожил нас. В лице Ильхана мы нашли именно то, что искали много лет – гида, который подарит нам именно атмосферу этого Величественного города, его меняющееся настроение, его блеск и нужду, которые самым непостижимым образом гармонично уживаются на одних и тех же улочках. Это была не просто прогулка по контрастным районам Стамбула (в некоторых из них мы уже бывали), это был настоящий праздник души (несмотря на штормовой ветер и проливной дождь)!!! Ильхан позволил нам немного приоткрыть завесу тайны, которую мы долго пытаемся разгадать – почему именно Стамбул (а путешествуем мы много) украл наши сердца. Спасибо Вам огромное, Ильхан!!! Встреча с такими удивительными людьми как Вы – настоящий подарок судьбы! Встаем в очередь на участие в Ваших следующих проектах!
11 января 2020
Если хотите почувствовать дух города и горожан, это экскурсия для вас. Очень увлечённый и любящий свой город гид покажет вам разные грани очаровательного города, проведёт по улочкам, о которых вы не найдёте информацию в путеводителях, но именно они и дают представление о том, как развивался и чем живет в настоящее время город и горожане. 10 часов экскурсии пролетели незаметно, несмотря на плохую погоду, но благодаря потрясающему экскурсоводу, очень интересному человеку и собеседнику.
9 января 2020
Этот экскурс в относительно нетуристический Стамбул - отличный способ «откатать произвольную программу». «Обязательна программа», посещение основных исторических и культурных «must visit» достопримечательностей, может быть выполнена самостоятельно, благо информации в Сети на эту тему полно, все расположено относительно близко друг от друга и аудиогиды в помощь. Рекомендую взять ее в начале пребывания в Стамбуле. Ильхан дал нам много информации и помог составить программу пребывания. Это реально помогло сэкономить время, деньги и нервы. За оставшуюся неделю мы не только обошли все, что хотелось увидеть и попробовать, а главное хорошо встретить НГ2020. И потом Ильхан подробно консультировал нас через Whatsapp по всем вопросам присылая подробные инструкции и схемы передвижения. Спасибо огромное! Мне очень понравился Стамбул. Обязательно вернемся сюда. Ждем от Ильхана новых экскурсий в другие районы Стамбула. Формат нам очень подходит. Дамир и Марина, СПб
8 января 2020
Заявленная гидом тема была раскрыта полностью. Экскурсия вызвала чистейший восторг.
Ильхан зарекомендовал себя как ответственный, пунктуальный, дружелюбный и интеллигентный. На вопросы отвечал детально, раскрыв детали не только по теме экскурсии, но и по смежным вопросам и о том, что экскурсии вообще не касалось.
Ильхан относится к людям, которые не формально соблюдают взятые на себя обязательства, например из-за того, что компания, которой мы ходили, достаточно большая, а райончики, которые мы посещали крайне живописные, мы не успели посмотреть все районы за обозначенное в заявке время (10 часов). Однако, Ильхан показал все места из списка не смотря на время и погоду (практически все время шёл дождь).

Более того, для тех, кто впервые посещает Стамбул, эта экскурсия крайне рекомендуемый вариант знакомства с городом, потому что инструкции, которые гид давал через Ватсапп были крайне уместны и полезны как до так и после экскурсии.

Крайне рекомендую Ильхана всем, кто решился посетить Стамбул.
Ещё 67 отзывов

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