8 отзывов оставили туристы

Всем нам хочется уединения и полноценного отдыха, особенно сейчас во время пандемии. Хочется искупаться в чистой морской воде, желательно там, где нет толп туристов (в этом случае яхта 🛥️ бронируется на целый день и оплачивается по-другому). Жителям крупных мегаполисов хочется вдохнуть полной грудью свежего морского воздуха, прогуляться 👣 на кораблике по Босфору, чтобы не было вокруг никого из посторонних, чтобы можно было расслабиться и забыть о вирусах и масках. Мы поможем вам в осуществлении этих желаний. Яхты на любой вкус и бюджет: яхты для прогулок, яхты-пляжи для купания. Наши профессиональные и проверенные экипажи сделают вашу прогулку незабываемой. Восхитительные пейзажи, чистая вода и свежий воздух ждут вас !