8 отзывов оставили туристы

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Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море

5
8 отзывов
Майя А.
Майя А. – Гид из Стамбула
Шумный мегаполис не располагает к отдыху.

Здесь все спешат, постоянные пробки и очереди.

Здесь просто нет времени на отдых.

Если вы хотите расслабиться и вдохнуть полной грудью свежий морской воздух — добро пожаловать на борт нашей яхты.

Яхта 🛥️ только для вас и ваших друзей.

Скажите «нет» для групповых экскурсий и толп туристов!
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Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
Всем нам хочется уединения и полноценного отдыха, особенно сейчас во время пандемии. Хочется искупаться в чистой морской воде, желательно там, где нет толп туристов (в этом случае яхта 🛥️ бронируется на целый день и оплачивается по-другому). Жителям крупных мегаполисов хочется вдохнуть полной грудью свежего морского воздуха, прогуляться 👣 на кораблике по Босфору, чтобы не было вокруг никого из посторонних, чтобы можно было расслабиться и забыть о вирусах и масках. Мы поможем вам в осуществлении этих желаний. Яхты на любой вкус и бюджет: яхты для прогулок, яхты-пляжи для купания. Наши профессиональные и проверенные экипажи сделают вашу прогулку незабываемой. Восхитительные пейзажи, чистая вода и свежий воздух ждут вас !
Что входит
  • Аренда яхты
  • услуги экипажа
Что не входит
  • Еда
  • напитки
Начало
🚩 Адрес места встречи гид сообщит вам накануне
Место завершения
🏁 В зависимости от места встречи
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Майя А.
Майя А.
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8 отзывов оставили туристы

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