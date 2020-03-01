Исторические экскурсии в Стамбуле

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Увидеть улицу, на которой погибала Имперская Россия и «последнее Великое Кочевье»

Светлана
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Светлана – ваш гид
Проходя по улице Истикляль, вы увидите самую эклектичную архитектуру, исторические пассажи греческого и французского стиля.

Мы свернем на Стамбульский Монмартр, и вы увидите роскошную Перу, первый отель Османской империи, католические костелы и старые армянские церкви, а в завершение насладитесь прекрасной панорамой на Золотой Рог.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Встреча — в районе Каракёй, у Галатского моста
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Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории

Что вас ожидает

Картины прошлого
Именно на улице Истикляль встречались генерал Слащев-Крымский и барон Врангель, здесь умирала Белая гвардия. Я проведу вас в самые колоритные уголки района Бейоглу и поведаю печальную судьбу «белой эмиграции». Вы познакомитесь с великолепной Перой и увидите полуподвальные магазинчики, в которых проводились тараканьи бега.

Торговая, посольская, революционная
Еще один лик Истикляль — улица, которая представляла все интересы Европы на территории Османской империи. Мы минуем здания консульств великих держав, вспомним историю посольства Российской империи, а на площади Таксим поговорим о протестах, прокатившихся по Турции в 2013 году. Вы осмотрите костелы и армянские церкви, потрясающие греческие и французские пассажи и даже увидите отель, в котором когда-то проживала Агата Кристи.

Живописные панорамы
Пролетая на телеферике (канатная дорога) мы полюбуемся сказочными видами на Босфор, а также осмотрим с высоты один из лучших парков столицы. Посетив смотровую площадку, навестим аристократический район Нишанташи, где вы сможете влиться в стамбульское светское общество, прогуливаясь по «Елисейским полям», и отдохнуть за чашечкой кофе в одном из местных кафе.

Организационные детали

  • Проезд на телеферике и по Стамбульскому тоннелю оплачивается отдельно — 3,5 лиры за поездку по Стамбульской карте
  • По желанию возможна недолгая остановка на отдых с чаем или кофе в старинном пассаже
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в районе Каракёй, у Галатского моста.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Светлана
Светлана
Почти 17 лет моей жизни прошли в Стамбуле и я не знаю второго такого города, который бы воплотил, вобрал в себя все страсти, взлеты и падения человечества! Колыбель Христианской цивилизации, центр Оттоманского Халифата, этот город — мир в миниатюре. Стамбул может стать самым увлекательным событием в жизни человека и я постараюсь увлечь вас его историей, характером и колоритом!
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