Исторические экскурсии в Стамбуле

Что вас ожидает

Картины прошлого

Именно на улице Истикляль встречались генерал Слащев-Крымский и барон Врангель, здесь умирала Белая гвардия. Я проведу вас в самые колоритные уголки района Бейоглу и поведаю печальную судьбу «белой эмиграции». Вы познакомитесь с великолепной Перой и увидите полуподвальные магазинчики, в которых проводились тараканьи бега.

Торговая, посольская, революционная

Еще один лик Истикляль — улица, которая представляла все интересы Европы на территории Османской империи. Мы минуем здания консульств великих держав, вспомним историю посольства Российской империи, а на площади Таксим поговорим о протестах, прокатившихся по Турции в 2013 году. Вы осмотрите костелы и армянские церкви, потрясающие греческие и французские пассажи и даже увидите отель, в котором когда-то проживала Агата Кристи.

Живописные панорамы

Пролетая на телеферике (канатная дорога) мы полюбуемся сказочными видами на Босфор, а также осмотрим с высоты один из лучших парков столицы. Посетив смотровую площадку, навестим аристократический район Нишанташи, где вы сможете влиться в стамбульское светское общество, прогуливаясь по «Елисейским полям», и отдохнуть за чашечкой кофе в одном из местных кафе.