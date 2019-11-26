7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Три творения Синана

Во время этой экскурсии вы услышите о жизни и судьбе османского архитектора Синана, увидев три его гениальных шедевра. Вы убедитесь в удивительной геометрической упорядоченности мечети Сулеймание, узнаете, почему мечеть Рустема-паши построена на втором этаже, и что говорили современники о мечети Михримах-султан.

Мечеть Сулеймание: Роксолана и Сулейман

Наверное, вы слышали о сериале «Великолепный век» — его создателей вдохновила реальная история любви султана Сулеймана I Великолепного и его наложницы, которая прославилась на весь мир как роковая Роксолана. Вы побываете в мечети Сулеймание, где узнаете их историю и посетите мавзолей: здесь покоится сам султан, его любимая жена Хюррем (Роксолана) и их дочь Михримах. К её истории мы обязательно вернёмся, ну а в Сулеймание вас также ждёт смотровая площадка.

Мечеть Рустема-паши и мечеть Михримах: история принцессы

Вы услышите о судьбе придворного архитектора Синана, который был влюблён в султанскую дочь Михримах. Увидите его главное творение — мечеть Рустема-паши — она была сооружена по приказу мужа Михримах. Я расскажу вам не только историю строительства мечети, но и поделюсь интересными легендами и историческими зарисовками.

Легенды башни на Босфоре

По желанию, вы сможете заглянуть на легендарный Гранд-базар и Египетский рынок специй. А после на набережной вы полюбуетесь историческим ландшафтом Стамбула со стаканчиком чая. И на кораблике отправитесь к Девичьей башне, с которой связаны три легенды — вновь о любви, конечно.