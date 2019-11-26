7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Истории любви в камне

Увидеть три мечети великого османского архитектора и узнать их красивые истории и легенды

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
Неразделённая любовь всегда вдохновляла поэтов и художников на гениальные творения.

А что, если творец — архитектор? На экскурсии вы увидите запечатленную в камне историю о любви великого османского зодчего Синана к дочери султана.

Побываете в трёх его мечетях: Сулеймание, Рустем-паши и Михримах — услышите историю строительства и легенды каждой из них.

Кроме того, вы узнаете о легендарном романе Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем (Роксоланы), полюбуетесь на город со смотровой площадки Сулеймание и на кораблике доплывёте до Девичьей башни, которая тоже окутана романтичными историями.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Истории любви в камне
Истории любви в камне

Что вас ожидает

Три творения Синана
Во время этой экскурсии вы услышите о жизни и судьбе османского архитектора Синана, увидев три его гениальных шедевра. Вы убедитесь в удивительной геометрической упорядоченности мечети Сулеймание, узнаете, почему мечеть Рустема-паши построена на втором этаже, и что говорили современники о мечети Михримах-султан.

Мечеть Сулеймание: Роксолана и Сулейман
Наверное, вы слышали о сериале «Великолепный век» — его создателей вдохновила реальная история любви султана Сулеймана I Великолепного и его наложницы, которая прославилась на весь мир как роковая Роксолана. Вы побываете в мечети Сулеймание, где узнаете их историю и посетите мавзолей: здесь покоится сам султан, его любимая жена Хюррем (Роксолана) и их дочь Михримах. К её истории мы обязательно вернёмся, ну а в Сулеймание вас также ждёт смотровая площадка.

Мечеть Рустема-паши и мечеть Михримах: история принцессы
Вы услышите о судьбе придворного архитектора Синана, который был влюблён в султанскую дочь Михримах. Увидите его главное творение — мечеть Рустема-паши — она была сооружена по приказу мужа Михримах. Я расскажу вам не только историю строительства мечети, но и поделюсь интересными легендами и историческими зарисовками.

Легенды башни на Босфоре
По желанию, вы сможете заглянуть на легендарный Гранд-базар и Египетский рынок специй. А после на набережной вы полюбуетесь историческим ландшафтом Стамбула со стаканчиком чая. И на кораблике отправитесь к Девичьей башне, с которой связаны три легенды — вновь о любви, конечно.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит проезд на общественном транспорте (2,6 лиры за поездку) и билет на катер (20 лир/чел).
  • Бонус: по желанию во время экскурсии я могу снимать вас на зеркальный фотоаппарат. А еще я вышлю мои авторские брошюры, которые помогут быстро освоиться в городе — ваши воспоминания о Стамбуле будут вполне материальны.
Истории любви в камне
Истории любви в камне
Истории любви в камне
Истории любви в камне
Истории любви в камне
Истории любви в камне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Ваша безопасность и комфорт — мой приоритет. Мне 35, 7 из которых я работала в правоохранительных органах в Москве и 5 — частным гидом в Стамбуле. Однажды и навсегда я влюбилась в этот город, его историю и культуру. Имею гос. диплом переводчика с турецкого языка. На моих экскурсиях вы узнаете всю историю города от его основания до наших дней.
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 ноября 2019
Мария необычайно обаятельный и профессионально образованный гид, которая умеет увлечь интересным рассказом о городе, где напластования столетий, религий и судеб образовали причудливый застывший конгломерат. Такая насыщенная экскурсия предполагает активную работу ума и сердца, которая неподготовленному слушателю может показаться утомительной, но это впечатление скоро рассеивается морской прогулкой по Босфору и красочным рассказом о дворцах богатых вельмож и "византийских" мечетях гениальных зодчих этого удивительного града. Экскурсия доставит истинное удовольствие всем ценителям наследия Византии и желающим познакомиться с культурной и религиозной традицией ислама в его лучшем, гениальном проявлении.
Анна-Мария
19 марта 2019
Экскурсия неплохая, не хватило именно информативности: больше фактов, больше легенд, может даже больше колоритных историй из жизни местного населения, с кем Мария может общаться, живя в Стамбуле, меньше остановок в туристических местах вроде базаров.
Из плюсов:
- отличное фотосопровождение, рекомендую данную услугу - возможность не просто погулять, но и получить на память фотографии
- не брезгуйте останавливаться выпить сок или попробовать что-то там, где рекомендует Мария, это действительно вкусно
- красивый маршрут экскурсии, особенно, если повезет с погодой
14 марта 2019
Экскурсия понравилась! Мария - прекрасный гид. Мне импонировало то, что не испытываешь тяжести от обилия исторических дат. Рассказ лаконичный, ответы на вопросы, которые возникали у меня. Знакомство с повседневной жизнью стамбульцев, традиции, интересные моменты быта . Для меня это было не менее интересно, чем осмотр мечетей. Мы смогли охватить и повседневную жизнь, и соприкоснуться с историей. Я очень благодарна Марии за экскурсию
8 марта 2019
Все понравилось.Особенно фото, которые Мария делала в процессе экскурсии.
10 декабря 2018
Мария-шикарный и информированный гид
Время пролетело на экскурсии легко
Получили огромное удовольствие
Несмотря на то, что это была 5-я и последняя экскурсия за 3 дня в Стамбуле,
нет ни капли сожаления о проведенном времени
Надеемся еще вернуться, но уже в апреле
Спасибо
30 мая 2018
Если вас заинтересовала тема экскурсии - планируйте её лучше на первые дни пребывания в Стамбуле, т.к. Мария даёт много полезной для туристов информации.
23 апреля 2018
Отличная экскурсия. Увидели много интересных мест. Почувствовали атмосферу и колорит города. Во время прогулки на фотографировали, вечером Мария прислала фото. Спасибо Марии за прекрасно проведенный день.

Мария проводит ещё 4 экскурсии

Весь Стамбул за 1 деньВесь Стамбул за 1 деньВесь Стамбул за 1 день
От 160 за экскурсию
8 часов
56 отзывов
Объять необъятное в городе двух континентов
Если вы хотите увидеть все главные достопримечательности сразу, или у вас всего один день на знакомство со Стамбулом, то эта экскурсия создана для вас. Вы увидите красивейшие Айя-Софию и мечеть Султанахмет, византийские церкви и османские мечети, изящные дворцы, мосты, крепости, башни и султанский розарий. А еще вас ждёт морская прогулка по Босфору, колоритный Гранд-базар и знакомство со стамбульскими чайками и котами.
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
скидка10%
От
€70
63 за экскурсию
5.5 часов
6 отзывов
Посетить живописные места, познакомиться с местной кухней и получить яркие снимки на память
Вы насладитесь чудесной панорамой Босфора, заглянете в местную мечеть, рассмотрите дворец султанов и Девичью башню и попробуете истинно турецкие блюда. Я запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с городом и расскажу самые интересные факты о Стамбуле!
Стамбул вдали от хоженых тропСтамбул вдали от хоженых тропСтамбул вдали от хоженых троп
От 125 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
На поиски винтажа, гастрономических открытий, новых панорам и милитаристского духа Османской империи
За один день вы побываете в абсолютно разных районах города: атмосферном Бейоглу, элитном Нишанташи, европейском Ортакёе и традиционном Ускюдаре. На нетуристическом блошином рынке отыщете винтажные товары или даже исторические артефакты, а тонкий процесс турецкой торговли я возьму на себя! В военном музее узнаете об истории завоевания Константинополя турками-османами, рассмотрите старинное оружие и технику, а также, возможно, застанете исполнение янычарского марша. Попробуете неизведанные блюда домашней кухни в заведении для местных, откроете новые виды на Босфор и встретите закат в сопровождении старинных легенд на фоне Девичье башни. А на память у вас останутся фотографии, сделанные на зеркальную камеру.
Детские развлечения в СтамбулеДетские развлечения в СтамбулеДетские развлечения в Стамбуле
От 90 за экскурсию
4.5 часов
Побывать в Леголэнде и Океанариуме
Если у взрослых есть свои дела в Стамбуле, или им просто хочется отдохнуть, а ребёнка оставить не с кем, то есть отличное решение: отправить его в настоящий рай детских развлечений. Ваши дети увидят достопримечательности Стамбула, собранные из тысяч деталей конструктора, покатаются на велокарусели, познакомятся с интересными морскими обитателями и обязательно расширят свой кругозор, а я помогу ребёнку сориентироваться в этом комплексе и отвечу на любые вопросы.

Исторические экскурсии в Стамбуле

Стамбул классический и современныйСтамбул классический и современныйСтамбул классический и современный
скидка20%
€111
89 за экскурсию
5 часов
76 отзывов
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдете в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и веселыми котами. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!
Истикляль — часть русской и турецкой историиИстикляль — часть русской и турецкой историиИстикляль — часть русской и турецкой истории
20 за человека
4 часа
Увидеть улицу, на которой погибала Имперская Россия и «последнее Великое Кочевье»
Проходя по улице Истикляль, вы увидите самую эклектичную архитектуру, исторические пассажи греческого и французского стиля. Мы свернем на Стамбульский Монмартр, и вы увидите роскошную Перу, первый отель Османской империи, католические костелы и старые армянские церкви, а в завершение насладитесь прекрасной панорамой на Золотой Рог.
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!Знакомьтесь, поразительная Айя-София!Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
10 за человека
1 час
11 отзывов
Разобраться в истории храма и осознать ценность одной из величайших построек Средневекового мира
Вы проследите этапы культового памятника от древнего капища до современного музея; разглядите следы, оставленные в его облике былыми эпохами; услышите легенды о византийских императорах и принцессах. А также узнаете, как в разные времена выглядел храм, который тысячелетие был крупнейшим в мире, и что происходило за его могучими стенами.
Азиатский Стамбул: история, краски и душевностьАзиатский Стамбул: история, краски и душевностьАзиатский Стамбул: история, краски и душевность
88 за экскурсию
3.5 часа
111 отзывов
Атмосферная прогулка по колоритным кварталам города
Гости Стамбула, как правило, живут в европейской части, часто оставляя азиатскую на потом, по остаточному принципу. Цель этой экскурсии — показать, что уехать на другой континент обязательно стоит для вдохновения и для того, чтобы посмотреть на непривычный Стамбул. Вас ждут потрясающие виды на Босфор, колоритные кварталы с душевной атмосферой, настоящий балык экмек и османские сладости!
Турция без паранджи: ешь, молись, любиТурция без паранджи: ешь, молись, любиТурция без паранджи: ешь, молись, люби
128 за экскурсию
3 часа
251 отзыв
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул многогранен, каждый его район обладает своим неповторимым ритмом, ароматом и цветом. Чтобы почувствовать особую колоритную атмосферу города, мы переместимся в малоизученную Азиатскую часть города, обладающую притягательным флером богемности и загадочности. Ленивый и гедонистический стиль местной жизни окутает вас уютом так сильно, что вы не захотите возвращаться в отель на Европейком берегу.
Константинополь — по следам белой эмиграцииКонстантинополь — по следам белой эмиграцииКонстантинополь — по следам белой эмиграции
140 за экскурсию
2.5 часа
27 отзывов
Пройти по местам, связанным с русскими мигрантами, и взглянуть на Стамбул по-новому
200 тысяч из 2 миллионов человек, бежавших из революционной России, выбрали Стамбул в качестве города, где можно было пережить эпоху потрясений. О том, как устраивали новую жизнь графини, генералы и писатели в турецкой столице, и какой вклад они внесли в ее культуру и облик, вы узнаете на прогулке по местам русских эмигрантов.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи