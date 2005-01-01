Тур включает в себя очень насыщенную интереснейшими и уникальными историческими объектами программу. Вы побываете в роскошном Дворце Долмабахче, увидите старинную мечеть Сулеймание и спуститесь в подземелье Цистерны Базилика. Узнаете историю 📖 о том как ныне музей 🖼 Музея Мозаики Церковь ⛪ Хора превратилась в мечеть, увидите первую церковь Византии в Константинопольском Патриархате, хранительницу святынь Влахернскую Церковь и полюбуетесь видами города у берегов Золотого Рога.

Дворец Долмабахче – был построен по приказу Султана Абдул Меджита I. Строили дворец с размахом, не жалея средств, не много не мало – 11 лет. В итоге это уникальное сооружение, созданное в духе европейской роскоши в стиле барокко, ничуть не уступало по статусу и престижу своим заморским предшественникам, в чём, собственно, и состоял весь каприз Султана Абдул Меджита I. Здание дворца, площадью 45 тыс. кв. м вмещает в себя 285 комнат, 46 залов, 6 турецких бань и 68 туалетных комнат. Богатое убранство для Дворца Долмабахче – ковры, люстры, мебель, картины - так же дарили правители соседних дружественных государств. Всего на отделку Дворца было использовано около 40 тонн серебра и 14 тонн золота.

Мечеть Сулеймание – творение великого архитектора Синана. На сегодняшний день это самая большая мечеть в Стамбуле. Она была построена в 1557 году, в годы правления Великолепного Султана Сулеймана. Под куполом мечети, диаметром в 26, 5 метров, умещаются около 5000 тысяч верующих для совершения молитв. На территории мечети есть так же библиотека, медресе, бани, кухни 🥧 и даже обсерватория. А во дворе мечети в двух соседних мавзолеях покоятся сам Султан Сулейман и его любимая жена Хуррем Султан.

Цистерна Базилика– одно из множества водохранилищ, построенных под Константинополем для запасов питьевой воды в случае засухи или осады города. Размеры его огромны, отсюда и название Подземный Дворец. Лестница из 52 ступенек заведет вас в подземелье. И перед вашим взором предстанет в полумраке подземный Дворец. Он стоит на 336-ти 8-ми метровых колоннах, выстроенных в 12 рядов по 28 штук в каждой. Для строительства Базилики колонны привозились из античных городов и храмов, оттого все они сделаны из разных сортов мрамора и заметно отличаются друг от друга. Цистерна использовалась по назначению до 16-го века, пока в ней была надобность. Затем ее забросили и только в наше время, в 1987 году в подземном водохранилище провелись тщательные восстановительные реставрационные работы и открылся музей.

Церковь Хора – входит во Всемирное наследие памятников Стамбула. Церковь была выстроена в 5 веке, но своего первозданного обличия не сохранила, так как на протяжении веков много раз разрушалась и перестраивалась. После завоевания турками Константинополя все византийские мотивы: фрески, мозаики и росписи на стенах и потолках церкви были спрятаны под толстым слоем штукатурки. Таким образом церковь превратили в Мечеть Карие. И только в наши дни, уже в современном исламском городе Стамбул, Церковь Хора вернулась к жизни. В 1948 м году её отреставрировали и чудом сохранившиеся византийские мотивы теперь можно увидеть на стенах и под куполом Церкви, которая теперь является музеем.

Константинопольский Патриархат брал свое начало с 330 года, когда на месте Византии появился город 🏙️ Константинополь, ставший столицей ⭐️ Римской империи. Первая церковь была основана апостолом Андреем Первозванным. После нее последовало еще три Вселенских Собора, которые укрепили статус Константинополя как христианской столицы, сравняв ее статус самим Римом. Интересно, что даже после завоевания Константинополя, Патриархат продолжал выполнять свои функции, оставаясь центром христианства в Османской Империи. Среди главных реликвий Константинопольского Патриархата вы сможете увидеть мощи Святых Отцов Церкви – Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого; Патриарший Трон, принадлежащий Иоанну Златоусту; столб бичевания Христа и Святые Иконы.

Влахернская Церковь является довольно-таки известным в мире христианства Божьим Храмом. Её построили в 5-м веке у подножья шестого константинопольского холма за Фиодосиевыми стенами. Построили специально для хранения величайших святынь христианского мира. Это Икона и пояс Пресвятой Богородицы, творившие самые настоящие чудеса, описанные в церковных летописях. В 1070-м году после пожара полностью разрушенную церковь выстроили заново. Сегодня Влахернская Церковь является действующей и представляет собой скромное здание. Но ее история и статус имеют огромную историческую и религиозную ценность.

Золотой Рог принято считатьодной из самых красивых 🤩 и естественных гаваней в мире, по форме напоминающий рог. По обоим берегам залива расположена Европейская часть Стамбула. Противоположные берега соединяют 5 мостов: Галатский, Старый Галатский, Мост Халич, Мост Ататюрка и Метромост Золотой рог. Во время захода солнца пролив сияет золотым светоотражением. Отсюда и название «Золотой рог». Вы проедите по берегу Золотого Рога и полюбуетесь замечательными видами на город.