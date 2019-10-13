5 отзывов оставили туристы

Древнейший храм, колорит восточного базара и морская прогулка к холму Чамлыджа

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5 отзывов
Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
Стамбул — это две ярких грани: Европа и Азия.

Вы совершите небольшое путешествие, чтобы открыть прелесть каждой из них: побываете в византийском соборе, превратившемся когда-то в мечеть, прогуляетесь 👣 по рядам восточного рынка и, переплыв Босфор, окинете взглядом правый берег Стамбула со смотровой площадки.

Прочувствуйте гармоничное слияние европейского и восточного!
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €50 за человека

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Из Европы в Азию
Из Европы в Азию

Что вас ожидает

Колорит города
Уникальный, огромный собор Святой Софии — жемчужина Стамбула, которую вы увидите своими глазами. Немного невзрачная снаружи, изнутри церковь-мечеть поразит вас ажурными балкончиками, обилием света, пробивающегося через окна, и, конечно, своей историей 📖. Вы вообразите, как через центральные двери Айи-Софии однажды вошёл Мехмет Фатих, приказавший пристроить к храму минареты. Мощь и изящество этого собора останутся одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия.

С ветерком через Босфор
А после сядем на катер и переберёмся из европейской части города в азиатскую. Босфор — водная магистраль Стамбула, на берегах которой расположено множество достопримечательностей: летних резиденций, особняков и дворцов. Вы заметите овеянную легендами Девичью башню, Румельскую крепость — стража бухты Золотой Рог. Проплывёте мимо великолепного султанского дворца Долмабахче, который после смерти любимого турками правителя Ататюрка стал музеем. А в конце экскурсии 🧭 вас ждёт потрясающий вид на Стамбул с холма Чамлыджа, откуда заметны Принцевы острова, и не менее щедрая на красивые 🤩 пейзажи поездка по Босфорскому мосту.

Организационные детали

  • Часть времени от общей продолжительности экскурсии уходит на сбор группы
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер, входной билет 🎫 в Святую Софию и на катер включены
  • Также включён трансфер туда-обратно из отеля, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи. Трансфер из других районов города по запросу и за дополнительную оплату.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Из Европы в Азию
Из Европы в Азию
Из Европы в Азию

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 13:00 и 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
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5 отзывов оставили туристы

Светлана
13 октября 2019
Из заявленного маршрута вообще исключен Египетский базар, хотя в описании этот пункт есть. При расчёте мне ответил Миша: у нас никогда на этой экскурсии не было Египетского базара.... То есть, при бронировании, получается, надо задавать вопросы прямо по всем пунктам.
24 февраля 2019
Экскурсия не понравилась, так как по всей видимости группа уже было сложена, а мы влились в нее где-то в середине поэтому не очень было понятно о чем говорил гид, так как он постоянно сообщал, что"об этом мы с вами уже говорили", но Айя Софью мы посетили и рассказ гида более менее понравился. Потом была прогулка по Босфору, но не с гидом, а кем-то кого не было видно. Этот кто-то довольно монотонно читал текст, поэтому народ даже заснул. Потом мы сели в автобус и нас развезли по отелям. Не считаю, что это была экскурсия и гид достоин какой-то похвалы впрочем как и экскурсия, которой по сути не было.
2 января 2019
Одной Айя Софии достаточно было бы для восхищения, а все вместе - ну очень здорово!
6 ноября 2018
Ездили с мужем в Стамбул, заказывали все экскурсии на этом сайте заранее, оплатив 20%. На месте доплатили остаток. Остались всем довольны, всем рекомендуем!
21 октября 2018
У меня был положительный опыт на Трипстер, поэтому я решила воспользоваться им снова. Но эта экскурсия оказалось жуткой халтурой. Гид Амрул не гид, а просто посредник, дальше бал посредник Кемаль, а потом нас подсунули в группу из 30 человек с гидом, который не умеет выражать свои мысли на русском языке и понимает тоже плохо. Жаль, что у моей подруге, которая посетила Стамбул в 1-й раз остались негативные эмоции от экскурсии по Ай Софье. Начали они ее с опозданием на 1 час, кроме всего прочего. Просто выброшенные деньги. Проще было гулять там с аудиогидом. Наврядли снова когда нибудь обращусь на Трипстер, после такого ужаса(((
Амрул
Ответ гида:Добрый день, уважаемая Ольга! Благодарим за посещение и за отзыв нашей экскурсии! Данный отзыв со своей стороны мы не считаем плохим, так как: Вы изначально не прочитали все описание экскурсии, так как в описании написано, что группа в разгар сезона бывает до 45 человек, в тот день на нашей групповой экскурсии было 30 человек вместе с Вами. Мы Вас никуда *не засовывали*, а присоединили к группе, куда были заранее записаны. Далее хочу заметить слово *посредник* очень грубое для нас слово, мы команда гидов, которые занимаются полной организацией всех экскурсий: начиная от бронирования на сайте, сборами по отелям и рассказам историй - это все называется работой организации экскурсий. Что касается опоздания, Вы преувеличиваете, потому что задержка была на 20 мин из-за больших пробок в городе. Наш гид-историк Хидо, который проводил саму экскурсию, очень хорошо владеет как русским языком так и историей Турции - неоднократно Вы увидите его отзывы на нашей странице и все положительные. Мы со своей стороны делаем все, чтобы все гости оставались довольными от наших экскурсий и рассказывали о нас своим близким и родственникам.

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