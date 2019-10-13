5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Колорит города

Уникальный, огромный собор Святой Софии — жемчужина Стамбула, которую вы увидите своими глазами. Немного невзрачная снаружи, изнутри церковь-мечеть поразит вас ажурными балкончиками, обилием света, пробивающегося через окна, и, конечно, своей историей 📖. Вы вообразите, как через центральные двери Айи-Софии однажды вошёл Мехмет Фатих, приказавший пристроить к храму минареты. Мощь и изящество этого собора останутся одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия.

С ветерком через Босфор

А после сядем на катер и переберёмся из европейской части города в азиатскую. Босфор — водная магистраль Стамбула, на берегах которой расположено множество достопримечательностей: летних резиденций, особняков и дворцов. Вы заметите овеянную легендами Девичью башню, Румельскую крепость — стража бухты Золотой Рог. Проплывёте мимо великолепного султанского дворца Долмабахче, который после смерти любимого турками правителя Ататюрка стал музеем. А в конце экскурсии 🧭 вас ждёт потрясающий вид на Стамбул с холма Чамлыджа, откуда заметны Принцевы острова, и не менее щедрая на красивые 🤩 пейзажи поездка по Босфорскому мосту.

Организационные детали

Часть времени от общей продолжительности экскурсии уходит на сбор группы

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет