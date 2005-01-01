Стамбул — это две ярких грани: Европа и Азия. Вы совершите небольшое путешествие, чтобы открыть прелесть каждой из них: побываете в византийском соборе, превратившемся когда-то в мечеть, прогуляетесь 👣 по рядам восточного рынка и, переплыв Босфор, окинете взглядом правый берег Стамбула со смотровой площадки. Прочувствуйте гармоничное слияние европейского и восточного!

Что вас ожидает:

Колорит города

Уникальный, огромный собор Святой Софии — жемчужина Стамбула, которую вы увидите своими глазами. Немного невзрачная снаружи, изнутри церковь-мечеть поразит вас ажурными балкончиками, обилием света, пробивающегося через окна, и, конечно, своей историей 📖. Вы вообразите, как через центральные двери Айи-Софии однажды вошёл Мехмет Фатих, приказавший пристроить к храму минареты. Мощь и изящество этого собора останутся одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия.

С ветерком через Босфор

А после сядем на катер и переберёмся из европейской части города в азиатскую. Босфор — водная магистраль Стамбула, на берегах которой расположено множество достопримечательностей: летних резиденций, особняков и дворцов. Вы заметите овеянную легендами Девичью башню, Румельскую крепость — стража бухты Золотой Рог. Проплывёте мимо великолепного султанского дворца Долмабахче, который после смерти любимого турками правителя Ататюрка стал музеем.