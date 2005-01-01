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Из Европы в Азию с посещением Айя София и прогулкой на катере

5
8 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Экскурсия ⛳ по различным районам Стамбула в европейской и азиатской частях города.

Вы познакомитесь с ярким восточным рынком и побываете в византийском соборе Святой Софии, некогда ставшим мечетью.

Вы насладитесь пейзажами с борта катера и с высоты смотровых площадок.

Увидите легендарную Девичью башню и Румельскую крепость в бухте Золотой Рог.

Познакомитесь с гармоничным слиянием востока и запада в центре древнего Стамбула, столицы ⭐️ четырёх империй.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €50 за человека

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Из Европы в Азию с посещением Айя София и прогулкой на катере
Из Европы в Азию с посещением Айя София и прогулкой на катере

Что вы увидите

  • Собор Святой Софии (Айя София)
  • Пролив Босфор (на катере)
  • Девичья башня (вид с воды)
  • Румельская крепость (вид с воды)
  • Бухта Золотой Рог
  • Дворец Долмабахче (вид с воды)
Стамбул — это две ярких грани: Европа и Азия. Вы совершите небольшое путешествие, чтобы открыть прелесть каждой из них: побываете в византийском соборе, превратившемся когда-то в мечеть, прогуляетесь 👣 по рядам восточного рынка и, переплыв Босфор, окинете взглядом правый берег Стамбула со смотровой площадки. Прочувствуйте гармоничное слияние европейского и восточного!

Что вас ожидает:

    Колорит города
    Уникальный, огромный собор Святой Софии — жемчужина Стамбула, которую вы увидите своими глазами. Немного невзрачная снаружи, изнутри церковь-мечеть поразит вас ажурными балкончиками, обилием света, пробивающегося через окна, и, конечно, своей историей 📖. Вы вообразите, как через центральные двери Айи-Софии однажды вошёл Мехмет Фатих, приказавший пристроить к храму минареты. Мощь и изящество этого собора останутся одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия.
    С ветерком через Босфор
    А после сядем на катер и переберёмся из европейской части города в азиатскую. Босфор — водная магистраль Стамбула, на берегах которой расположено множество достопримечательностей: летних резиденций, особняков и дворцов. Вы заметите овеянную легендами Девичью башню, Румельскую крепость — стража бухты Золотой Рог. Проплывёте мимо великолепного султанского дворца Долмабахче, который после смерти любимого турками правителя Ататюрка стал музеем.
    Что входит
    • Трансфер, входной билет в Святую Софию и на катер
    • В стоимость экскурсии включён трансфер туда-обратно из отеля, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи
    Что не входит
    • Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату
    Начало
    🚩 Ваш отель
    Место завершения
    🏁 по договоренности
    Из Европы в Азию с посещением Айя София и прогулкой на катере
    Из Европы в Азию с посещением Айя София и прогулкой на катере
    Из Европы в Азию с посещением Айя София и прогулкой на катере
    Из Европы в Азию с посещением Айя София и прогулкой на катере

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    BREEZES T.
    BREEZES T.
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    8 отзывов оставили туристы

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