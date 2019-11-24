8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древнейший район Стамбула

Таким титулом обладает Кадыкёй — район, который во времена Византии называли Халкедоном. Я расскажу о существующей и сегодня Халкедонской митрополии. А начнётся прогулка с вокзала Хайдарпаша, откуда отправлялись рейсы Стамбул-Багдад. С местной набережной вы полюбуетесь виднеющимися минаретами изящной мечети Султанахмет. Мы встретим популярного и у путешественников, и у местных быка — у этого памятника на перекрёстке «шести дорог» можно загадать желание. Кроме того, заглянем в историческую кондитерскую, где вы попробуете знаменитые сладкие угощения.

Жизнь современного города

Кадыкёй известен многочисленными лавками с товарами ручной работы и антиквариатом, дизайнерскими магазинами, винтажными бутиками и барами. Поэтому здесь так любит бывать молодежь: я расскажу о том, как проводят время молодые стамбульцы, и о местном быте, поделюсь классными магазинами и заведениями. Вы проберётесь по оживлённым «тусовочным» улицам и пройдёте по колоритному рыбному рынку, где расположены мейхане — в этих типичных заведениях можно попробовать рыбные блюда и алкогольные напитки.

Насладиться колоритом альтернативного Кадыкёя

Во время прогулки вы поймёте, почему кажется, что этот район не имеет отношения к Турции, как мусульманской стране, и прочувствуете его самобытность. По улице Бахарие мы дойдём до района Мода, части Кадыкёя, которая полностью оправдывает своё название: на набережной гуляет одетая в стильный винтаж молодежь, многие греются на солнце, гуляют с собаками, занимаются спортом. Если окажемся здесь вечером, обязательно послушаем песни уличных музыкантов и полюбуемся Босфором в лучах заката.