8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула

Прочувствовать колорит азиатской стороны и погрузиться в жизнь молодёжи на дружеской прогулке

Хатидже
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Хатидже – ваш гид
Я очень люблю Кадыкёй за самобытную атмосферу: этот древнейший район сегодня свободен духом и любим молодежью.

На прогулке вам встретятся бары, дизайнерские магазины и традиционные мейхане на каждом шагу, девушки с разноцветными волосами и свободным стилем одежды, взрослые мужчины с дредами и татуировками.

Вы насладитесь прогулкой по набережной, узнаете о досуге стамбульцев, попробуете известные сладости и влюбитесь в красочный Кадыкёй!
69 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула

Что вас ожидает

Древнейший район Стамбула
Таким титулом обладает Кадыкёй — район, который во времена Византии называли Халкедоном. Я расскажу о существующей и сегодня Халкедонской митрополии. А начнётся прогулка с вокзала Хайдарпаша, откуда отправлялись рейсы Стамбул-Багдад. С местной набережной вы полюбуетесь виднеющимися минаретами изящной мечети Султанахмет. Мы встретим популярного и у путешественников, и у местных быка — у этого памятника на перекрёстке «шести дорог» можно загадать желание. Кроме того, заглянем в историческую кондитерскую, где вы попробуете знаменитые сладкие угощения.

Жизнь современного города
Кадыкёй известен многочисленными лавками с товарами ручной работы и антиквариатом, дизайнерскими магазинами, винтажными бутиками и барами. Поэтому здесь так любит бывать молодежь: я расскажу о том, как проводят время молодые стамбульцы, и о местном быте, поделюсь классными магазинами и заведениями. Вы проберётесь по оживлённым «тусовочным» улицам и пройдёте по колоритному рыбному рынку, где расположены мейхане — в этих типичных заведениях можно попробовать рыбные блюда и алкогольные напитки.

Насладиться колоритом альтернативного Кадыкёя
Во время прогулки вы поймёте, почему кажется, что этот район не имеет отношения к Турции, как мусульманской стране, и прочувствуете его самобытность. По улице Бахарие мы дойдём до района Мода, части Кадыкёя, которая полностью оправдывает своё название: на набережной гуляет одетая в стильный винтаж молодежь, многие греются на солнце, гуляют с собаками, занимаются спортом. Если окажемся здесь вечером, обязательно послушаем песни уличных музыкантов и полюбуемся Босфором в лучах заката.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, поэтому выбирайте комфортную обувь и одежду
  • Напитки и сладости не входят в стоимость
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула
Кадыкёй — винтажный дух современного Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Хатидже
Хатидже
Всем привет, меня зовут Хатидже, Стамбул влюбил в себя раз и навсегда! Если Вы хотите увидеть город глазами местного жителя, то я с превеликим удовольствием составлю Вам компанию. Прогуляться по уголкам города по обе части Босфора (А почему именно «Босфор»?, я с удовольствием с вами поделюсь), сделать интересные снимки на смотровых площадках, познакомиться с турецкой кухней и узнать много интересных фактов — это ко мне за подробностями прогулки.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 ноября 2019
Очень милая девушка - общительная, хорошо знающая современный Стамбул. Рассказывает интересно, легко, без проблем подстраивается под ваш темп, не торопит. Показала множество интересных мест. Еще полкапельки истории - было бы идеально (исторические факты Хатидже рассказывала, экскурсия не только про современный уклад) Твёрдая 5))
8 октября 2019
Экскурсия понравилась. Много интересного и познавательного можно узнать только от жителя города. Хатидже заводила в такие места, куда бы сама не дошли. Большое спасибо!
15 июля 2019
Отличная прогулка по Кадыкей! Хатидже очень приятна в общении, много знает об интересных местах района и тонко чувствует дух города и его жителей. Классная прогулка, интересные факты, множество мест для поесть/выпить/отдохнуть. Однозначно рекомендую
19 мая 2019
Экскурсия была познавательной, но в то же время лёгкой. Чувствуется знание истории и современности Стамбула. Сама Хатидже - прекрасный рассказчик и общительный человек. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Экскурсия началась вовремя и длилась заявленное время. Рекомендуем!
16 февраля 2019
Спасибо Хатидже за интересную прогулку по не туристическому району Стамбула! Для тех, кто хочет посмотреть как живут местные жители, посетить хипстерские заведения и прочие интересные места динамично развивающегося студенческого квартала - Хатидже станет вам прекрасным проводником в этот мир.
20 января 2019
Очень необычная и познавательная экскурсия по азиатской части моего любимого города! Хатидже - милая девушка, рассказывает крайне интересно, увлекает с первых минут и до самого расставания возле пристани)
23 октября 2018
Большое спасибо, было очень интересно и пощнавательно!!!
2 октября 2018
Чудесная экскурсия от человека,определенно влюбленного в атмосферу Кадыкей. Это не визит в Топкапы или национальную библиотеку, Хатидже познакомт с настоящей жизнью Стамбула без пластмассового Султанахмета. Если хочется понять,чем и как живет современный Стамбул без лубочных минаретов - эта экскурсия must have

Хатидже проводит ещё 1 экскурсию

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