Что вы увидите
- Дворец Топкапы
- Айя София
- Бани Хюррем Султан (снаружи)
- Дворец Ибрагима Паши
- Голубая мечеть
- Площадь Ипподром
- Гранд Базар
- Мечеть Рустем Паши
Прикоснитесь к Историческому наследию Османской и Византийской Империй на групповой экскурсии 🧭 по Стамбулу.
В первой половине дня вы посещаете Аясофию, Голубую мечеть и Площадь Ипподром.
После обеда посещение Музея Дворца Топкапы, Гранд Базар и Мечеть Рустем Паши
Что входит
- Что входит в экскурсию
- билеты в музеи
- лицензионный гид
- сервис из отеля и обратно в отель
- обед из 3х блюд (салат или закуска, основное блюдо мясное или курицы, десерт). Также есть вегетарианское меню
Что не входит
- Бесплатный трансфер из/в отель осуществляется из районов
- (Sultanahmet, Sirkeci, Beyazit, Laleli, Aksaray, Yenikapı, Topkapı, Galata, Karaköy, Taksim, Osmanbey, Beyoğlu)
- Если вы проживаете в другом р-не необходимо заранее сообщить нам об этом.
- Сервис из других районов города оплачивается дополнительно
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алейна К.
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Алейна К. проводит ещё 5 экскурсий
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