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Классический маршрут по Старому городу

4.6
10 отзывов
Алейна К.
Алейна К. – Гид из Стамбула
Стамбул – крупнейший город 🏙️ Турции, когда-то звавшийся Константинополем и Византией.

Сюда великие князья привозили дары, здесь заключались важнейшие сделки и происходили исторические события.

Улицы Стамбула до сих пор хранят в себе древний восточный колорит, и я предлагаю вам прикоснуться к историческому наследию Османской и Византийской Империй на групповой экскурсии 🧭 по Стамбулу.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €68 за человека

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Классический маршрут по Старому городу
Классический маршрут по Старому городу

Что вы увидите

  • Дворец Топкапы
  • Айя София
  • Бани Хюррем Султан (снаружи)
  • Дворец Ибрагима Паши
  • Голубая мечеть
  • Площадь Ипподром
  • Гранд Базар
  • Мечеть Рустем Паши
Прикоснитесь к Историческому наследию Османской и Византийской Империй на групповой экскурсии 🧭 по Стамбулу.
В первой половине дня вы посещаете Аясофию, Голубую мечеть и Площадь Ипподром.
После обеда посещение Музея Дворца Топкапы, Гранд Базар и Мечеть Рустем Паши
Что входит
  • Что входит в экскурсию
  • билеты в музеи
  • лицензионный гид
  • сервис из отеля и обратно в отель
  • обед из 3х блюд (салат или закуска, основное блюдо мясное или курицы, десерт). Также есть вегетарианское меню
Что не входит
  • Бесплатный трансфер из/в отель осуществляется из районов
  • (Sultanahmet, Sirkeci, Beyazit, Laleli, Aksaray, Yenikapı, Topkapı, Galata, Karaköy, Taksim, Osmanbey, Beyoğlu)
  • Если вы проживаете в другом р-не необходимо заранее сообщить нам об этом.
  • Сервис из других районов города оплачивается дополнительно
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Классический маршрут по Старому городу
Классический маршрут по Старому городу
Классический маршрут по Старому городу
Классический маршрут по Старому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алейна К.
Алейна К.
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10 отзывов оставили туристы

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