Алейна К. – Гид из Стамбула

Стамбул – крупнейший город 🏙️ Турции, когда-то звавшийся Константинополем и Византией.



Сюда великие князья привозили дары, здесь заключались важнейшие сделки и происходили исторические события.



Улицы Стамбула до сих пор хранят в себе древний восточный колорит, и я предлагаю вам прикоснуться к историческому наследию Османской и Византийской Империй на групповой экскурсии 🧭 по Стамбулу.