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Классический Стамбул

5
2 отзыва
Оксана Ш.
Оксана Ш. – Гид из Стамбула
Вас ждет насыщенное путешествие в прошлое Стамбула в компании местного гида.

Вы побываете на бывшей гладиаторской арене, где теперь расположились самые знаменитые мечети Стамбула – мечеть Султанахмет и храм Святой Софии, погуляете по покоям и гарему турецких султанов и увидите «затонувший дворец».

Познакомитесь с местными жителями на Египетском Базаре, а также услышите увлекательный рассказ о жизни и культуре разных эпох Стамбула.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €170 за экскурсию

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Классический Стамбул
Классический Стамбул

Что вы увидите

  • Площадь Ипподром
  • Голубая мечеть
  • Собор Св. Софии (Айя София)
  • Дворец Топкапы
  • Цистерна Базилика
  • Египетский базар

Во время пешеходной экскурсии 🧭 по Стамбулу вы увидите:

  • Римский ипподром
  • Голубая мечеть
  • Собор Св. Софии
  • Дворец Топкапы
  • Водохранилище Еребатан
  • Дворец Ибрагим-паши в Стамбуле!
  • Голубая мечеть — мечеть Султанахмет, это величайший шедевр не только исламской, но и мировой архитектуры. Название «Голубая» мечеть получила благодаря огромному, более 20 тысяч, количеству белых и голубых керамических изразцов ручной работы. Архитектура мечети сочетает в себя два стиля — классический османский и византийский. В узорах мечети преобладают растительные мотивы — традиционные тюльпаны, лилии, гвоздики и розы, а также орнаменты различных цветов на белом фоне. Кроме того, было подсчитано, что для узоров керамических плиток было использовано более 50 вариации изображения тюльпанов. Одним из поразительных элементов мечети является михраб — молитвенная ниша, которая вырезана из цельного куска мрамора. На нем установлен чёрный камень, привезённый из Мекки.
  • Площадь Ипподром — территория античного ипподрома, строительство которого началось ещё в конце II века при римском императоре Септимии Севере. В IV веке император Константин, создавая новую столицу, полностью его перестроил. Для удобства он даже соединил свою императорскую ложу с Большим дворцом. После реконструкции Ипподром стал вторым по величине после Римского и вмещал 100. 000 человек.
  • Храм Святой Софии — 4-й в мире по величине христианский храм, построенный в IV веке, уникальное творение византийской архитектуры с древними фресками и византийской мозаикой. Дворец Топкапы — центр власти Османской империи XV–XIX веков. Дворцовый комплекс состоит из множества павильонов, кухни 🥧, гарема, библиотеки, сокровищницы и т. д. В нем представлены уникальные изделия из фарфора, золота, серебра и драгоценных камней, бесценная коллекция древних рукописей и реликвий. Стоимость входного билета 60 лир
  • Дворец Топкапы Дворец Топкапы — центр власти Османской империи XV–XIX веков. Дворцовый комплекс состоит из множества павильонов, кухни, гарема, библиотеки, сокровищницы и т. д. В нем представлены уникальные изделия из фарфора, золота, серебра и драгоценных камней, бесценная коллекция древних рукописей и реликвий. Стоимость билета 60 лир основное здание и35 лир гарем (по желанию)
  • Водохранилище Еребатан Цистерна Базилика — прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя, расположенное на глубине 10–12 метров, похожее на перевернутый дворец. Сооружение было построено на месте базилики святой Софии. Цистерна по-гречески означает «водохранилище», поэтому сегодня музей 🖼 так и называют — цистерна Базилика. Стоимость билета 20 лир.
  • Египетский базар (Египетский Рынок, Рынок пряностей, Мысыр Чаршысы, тур. Mısır Çarşısı, англ. Spice Bazaar) — второй по величине рынок Стамбула (первый — Гранд базар). Расположен в старой части Стамбула, в районе Эминёню. Построен в форме зеркально обратной букве L и насчитывает 6 ворот. Купола базара покрыты свинцом. На его территории находится около 80 магазинов, основной ассортимент которых сладости, пряности и лечебные травы, специи, деликатесы из сухофруктов и мяса, молочные продукты
  • + По вашему желанию дополнительные исторические объекты.
  • В индивидуальном туре программа выбирается в соответствии с пожеланиями заказчика.
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Заказывать экскурсионные программы, особенно в сезон, желательно как можно раньше. Наиболее напряженное время с мая по октябрь и новогодние праздники. В эти периоды рекомендую обращаться заранее.
Что входит
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
  • Исторические экскурсии у нас проводят только профессиональные гиды, имеющие лицензию.
Что не входит
  • Входные билеты
  • личные расходы на питание
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Fatih/İSTANBUL
Классический Стамбул
Классический Стамбул
Классический Стамбул
Классический Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана Ш.
Оксана Ш.
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2 отзыва оставили туристы

Оксана Ш. проводит ещё 5 экскурсий

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