Оксана Ш. – Гид из Стамбула

Вас ждет насыщенное путешествие в прошлое Стамбула в компании местного гида.



Вы побываете на бывшей гладиаторской арене, где теперь расположились самые знаменитые мечети Стамбула – мечеть Султанахмет и храм Святой Софии, погуляете по покоям и гарему турецких султанов и увидите «затонувший дворец».



Познакомитесь с местными жителями на Египетском Базаре, а также услышите увлекательный рассказ о жизни и культуре разных эпох Стамбула.