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Классика по Старому Городу

4.6
13 отзывов
Алейна К.
Алейна К. – Гид из Стамбула
За 4 часа мы посетим Голубую мечеть, Айя София, площадь Ипподром, водохранилище Базилика.

Увидим, как жили султаны и их наложницы, а также императоры Восточной Римской империи.

Узнаем все об устройстве рынков и отправимся за сувенирами.

После прогулки вас ждет чаепитие на крыше, откуда открывается вид на Старый город 🏙️ и Мраморное море 🌊.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €196 за экскурсию

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Классика по Старому Городу
Классика по Старому Городу

Что вы увидите

  • Голубая мечеть
  • Айя София
  • Площадь Ипподром
  • Цистерна Базилика
  • Дворец Топкапы
  • Камень Миллион
  • Водохранилище Феодосия (по желанию)
  • Египетский рынок (по желанию)
Обзорная музейная экскурсия ⛳ по Старому Городу позволит вам ознакомиться с Главными Достопримечательностями 🏛️, увидеть многое за короткое время, услышать историю 📖 и легенды представленных обьектов, составить маршруты на другие дни, погрузиться в атмосферу города.

Места которые вы увидите:

  • Голубая мечеть (вторая большая мечеть в Стабуле). Для постройки которой султан разорил Изнийские фабрики голубых изразцов. Для посещения необходим голодной платок для женщин
  • Площадь Ипподром и его экспозиция (второй по величине Ипподром после Римского Колизея). Экспозиция позволит вам понять красоту Ипподрома Великого Константина.
  • Ая София (самый большой православный храм, а затем мечеть). Не забудьте найти Колону желаний и если палец влажный, то ваше желание обязательно сбудеться. Осмотр снаружи. Внутри Музей 🖼 вы сможете осмотреть сами в другой день.
  • Цистерна Базилика или Подземный дворец 6 века с колоннами, головами Медуз и огромными рыбами. Бросьте монетку в басейн желаний-ваше желание сбудеться и вы обязательно еще раз вернетесь в Стамбул.
  • Топкапы дворец и гарем (место тайн и интриг из жизни султанов, их наложниц и жен). Один из богатейших музеев мира. Осматриваем первый двор Дворца. Полностью осмотр данного музея требует 2часа, что вы можете сделать сами в другой день.
  • Камень Миллион и как же жили Императоры Восточно Римской Империи
  • Водохранилище Феодосия, старше Самого Большого водохранилища на 100лет. Заходим по желанию, так как немного отдалена территориально от основного маршрута
  • По желанию мы может прогуляться 👣 до Египетского рынка, где в магазинчиках для местных приобрести гранатовые лукумы/чаи/пряности или аутинтичные чашечки/подносики/ тарелочки в подарок для родных
  • По желанию программа экскурсии 🧭 может быть дополненна или измененна по вашим предпочтениям.

Дни недели, когда музеи закрыты :

    Ая София в понедельник
    Топкапы дворец во вторник.
    В эти дни можете посетить музей Мозаик, Гранд Базар, мечеть Сулеймание или совершить 2 часовой тур по Босфору.
    К сожалению сейчас я не провожу данную экскурсию сама. Поэтому при заказе необходимо согласовывать дату экскурсии с лицензионным гидом
    Что входит
    • Обзорная 4-часовая пешеходная экскурсия с лицензионным гидом
    • Возможность изменять маршрут
    • Рекомендации по самостоятельному осмотру города
    • Встреча в отеле
    Что не входит
    • трансфер, такси, трамвай
    • билеты в музеи
    Начало
    🚩 ресепшн вашего отеля
    Место завершения
    🏁 Султанахмет
    Классика по Старому Городу
    Классика по Старому Городу
    Классика по Старому Городу
    Классика по Старому Городу

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алейна К.
    Алейна К.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    13 отзывов оставили туристы

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