Обзорная музейная экскурсия ⛳ по Старому Городу позволит вам ознакомиться с Главными Достопримечательностями 🏛️, увидеть многое за короткое время, услышать историю 📖 и легенды представленных обьектов, составить маршруты на другие дни, погрузиться в атмосферу города.

Места которые вы увидите:

Голубая мечеть (вторая большая мечеть в Стабуле). Для постройки которой султан разорил Изнийские фабрики голубых изразцов. Для посещения необходим голодной платок для женщин

Площадь Ипподром и его экспозиция (второй по величине Ипподром после Римского Колизея). Экспозиция позволит вам понять красоту Ипподрома Великого Константина.

Ая София (самый большой православный храм, а затем мечеть). Не забудьте найти Колону желаний и если палец влажный, то ваше желание обязательно сбудеться. Осмотр снаружи. Внутри Музей 🖼 вы сможете осмотреть сами в другой день.

Цистерна Базилика или Подземный дворец 6 века с колоннами, головами Медуз и огромными рыбами. Бросьте монетку в басейн желаний-ваше желание сбудеться и вы обязательно еще раз вернетесь в Стамбул.

Топкапы дворец и гарем (место тайн и интриг из жизни султанов, их наложниц и жен). Один из богатейших музеев мира. Осматриваем первый двор Дворца. Полностью осмотр данного музея требует 2часа, что вы можете сделать сами в другой день.

Камень Миллион и как же жили Императоры Восточно Римской Империи

Водохранилище Феодосия, старше Самого Большого водохранилища на 100лет. Заходим по желанию, так как немного отдалена территориально от основного маршрута

По желанию мы может прогуляться 👣 до Египетского рынка, где в магазинчиках для местных приобрести гранатовые лукумы/чаи/пряности или аутинтичные чашечки/подносики/ тарелочки в подарок для родных

По желанию программа экскурсии 🧭 может быть дополненна или измененна по вашим предпочтениям.

Дни недели, когда музеи закрыты :

Ая София в понедельник

Топкапы дворец во вторник.

В эти дни можете посетить музей Мозаик, Гранд Базар, мечеть Сулеймание или совершить 2 часовой тур по Босфору.

К сожалению сейчас я не провожу данную экскурсию сама. Поэтому при заказе необходимо согласовывать дату экскурсии с лицензионным гидом