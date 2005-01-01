Что вас ожидает:

Виртуальный исторический экскурс

Вас ждёт ещё один музей 🖼 — необычная «Панорама 1453», где в формате высокотехнологичного аттракциона вы увидите фрагменты самых ярких и важных исторических событий в истории 📖 Османской Империи. Не просто понаблюдаете сцены захвата Константинополя, но и сможете прочувствовать те события благодаря яркому видеоряду и звуковым эффектам.

БОСФОРСКИЙ МОСТ

Босфорский мост, он же Ататюркский – это первый подвесной мост, сумевший соединить две части света – Европу и Азию. Объединив две части Стамбула, он стал его символом, архитектурным объектом и достопримечательностью 🏛️ Турции.

Мечеть Чамлыджа (тур. Çamlıca Camii) - культурно-религиозный комплекс в Стамбуле, открывшийся в 2019 году. Сама мечеть с шестью минаретами является одной из самых больших в Турции и мире. Ее площадь - 57 500 квадратных метров, вместимость - 63 000 человек. Комплекс расположен на одноименном холме в азиатской части Стамбула в районе Ускюдар. Это самая высокая точка города. С обзорной площадки у мечети открываются хорошие виды на Стамбул и Босфор.

БЮЙЮК ЧАМЛЫДЖА - это излюбленное место отдыха стамбульцев. Мы осмотрим павильоны и кафе, стилизованные под 18 век, полюбуемся невероятной панорамой на Мраморное море 🌊, Принцевы острова, Золотой Рог и Босфор.

Деви́чья башня (Леандрова башня, Кыз Кулеси, тур. Kız Kulesi) — расположена в азиатской части Стамбула на небольшом островке Босфорского пролива в районе Ускюдар. Башня является одним из символов города.

А в конце экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 вдоль величественных древних стен Константинополя — удивительного сооружения 5 века до нашей эры, где узнаете о расцвете и падении Византии.

Организационные детали: