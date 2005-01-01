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Контрастный Стамбул: романтика и история

4.1
11 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Необычная и яркая панорамная экскурсия ⛳ по главным событиям в истории 📖 Турции.

Вы прогуляетесь 👣 по площади Таксим, излюбленном месте гуляний туристов и местных жителей, прокатитесь на историческом красном трамвайчике по Истикляль.

Побываете в музее миниатюр под открытым небом, где увидите Турцию в масштабе 1:25.

Вы поднимитесь по канатной дороге над городом, прогуляетесь вдоль крепостных стен Константинополя и посетите виртуальный музей 🖼 «Панорама 1453», посвященный осаде византийской столицы ⭐️.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €45 за человека

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Контрастный Стамбул: романтика и история
Контрастный Стамбул: романтика и история

Что вы увидите

  • МУЗЕЙ "ПАНОРАМА 1453"
  • СТЕНЫ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
  • БОСФОРСКИЙ МОСТ
  • МЕЧЕТЬ ЧАМЛЫДЖА
  • БЮЙЮК ЧАМЛЫДЖА
  • ДЕВИЧЪЯ БАШНЯ (СНАРУЖИ)

Что вас ожидает:

    Виртуальный исторический экскурс
    Вас ждёт ещё один музей 🖼 — необычная «Панорама 1453», где в формате высокотехнологичного аттракциона вы увидите фрагменты самых ярких и важных исторических событий в истории 📖 Османской Империи. Не просто понаблюдаете сцены захвата Константинополя, но и сможете прочувствовать те события благодаря яркому видеоряду и звуковым эффектам.
    БОСФОРСКИЙ МОСТ
    Босфорский мост, он же Ататюркский – это первый подвесной мост, сумевший соединить две части света – Европу и Азию. Объединив две части Стамбула, он стал его символом, архитектурным объектом и достопримечательностью 🏛️ Турции.
    Мечеть Чамлыджа (тур. Çamlıca Camii) - культурно-религиозный комплекс в Стамбуле, открывшийся в 2019 году. Сама мечеть с шестью минаретами является одной из самых больших в Турции и мире. Ее площадь - 57 500 квадратных метров, вместимость - 63 000 человек. Комплекс расположен на одноименном холме в азиатской части Стамбула в районе Ускюдар. Это самая высокая точка города. С обзорной площадки у мечети открываются хорошие виды на Стамбул и Босфор.
    БЮЙЮК ЧАМЛЫДЖА - это излюбленное место отдыха стамбульцев. Мы осмотрим павильоны и кафе, стилизованные под 18 век, полюбуемся невероятной панорамой на Мраморное море 🌊, Принцевы острова, Золотой Рог и Босфор.
    Деви́чья башня (Леандрова башня, Кыз Кулеси, тур. Kız Kulesi) — расположена в азиатской части Стамбула на небольшом островке Босфорского пролива в районе Ускюдар. Башня является одним из символов города.
    А в конце экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 вдоль величественных древних стен Константинополя — удивительного сооружения 5 века до нашей эры, где узнаете о расцвете и падении Византии.

    Организационные детали:

    • Экскурсию проводит команда гидов.
    • Минимального числа участников нет, экскурсия ⛳ состоится, даже если на нее запишется один человек.
    • В высокий сезон размер группы может быть до 45 человек.
    • Общее время экскурсии включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа).
    Что входит
    • Трансфер из районов: Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи (другие районы по запросу и за доплату)
    • Билеты в музеи
    Что не входит
    • Посещение кафе
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Контрастный Стамбул: романтика и история
    Контрастный Стамбул: романтика и история
    Контрастный Стамбул: романтика и история
    Контрастный Стамбул: романтика и история

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    BREEZES T.
    BREEZES T.
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    11 отзывов оставили туристы

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