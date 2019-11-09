Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу

Отправляйтесь в круиз по Босфору между Европой и Азией, потягивая коктейль и любуясь огнями Стамбула

3.7
8 отзывов
Билет на борт
Отправляйтесь в круиз по Босфору между Европой и Азией, потягивая коктейль и любуясь огнями Стамбула.

Поужинайте вкусными блюдами и посмотрите традиционное турецкое шоу на борту с танцами живота, народным представлением, музыкой, танцорами и диджеем.
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь прекрасным видом на Европу и Азию, проплывая на закате по Босфору
  2. Проведите приятный вечер с аппетитным ужином из 3 блюд, закусками и неограниченным количеством напитков
  3. Посмотрите разнообразные шоу с народной музыкой, танцами и традиционными турецкими пьесами
Выпейте приветственный напиток, наблюдая за заходом солнца с палубы. Затем направляйтесь в пролив Босфор, разделяющий Европу и Азию: проплывите под мостами и полюбуйтесь летними дворцами османских султанов, особняками у воды и современными виллами на европейской и азиатской сторонах. Панорамный вид на ночной Стамбул – это великолепный способ начать вечер.
Затем насладитесь роскошным сытным ужином с неограниченным количеством напитков и полюбуйтесь ярким и разносторонним турецким шоу на борту в сопровождении музыки, танцев, театральных представлений и диджея.
По окончании незабываемого вечера, проведенного между двумя континентами, вас отвезут обратно в ваш отель в Стамбуле к полуночи.
Программа традиционного турецкого шоу: (20:30 - 24:00)
Диджей.
Кятибим (традиционное турецкое музыкальное представление).
Асук масук (пьеса в исполнении 2 танцоров, традиционная для района Ташели в Силифке).
Танец живота.
Роспись хной.
Выступление группы Turna (шоу из различных народных представлений).
Турецкий цыганский танец.

Обед:

  • Закуски.
  • Свежий салат из сезонных овощей.
  • Рыба или курица на гриле.
  • Десерт.
  • Местные напитки без ограничений (в том числе различные сорта вин, пива, крепкие и безалкогольные напитки). Импортные напитки можно заказать за дополнительную плату.
  • Турецкий кофе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отелей только в центральной и европейской части города
  • Трансфер на автобусе для некурящих с кондиционером
  • Приветственный коктейль
  • Ужин из 3 блюд с закусками
  • Местные напитки без ограничений (в том числе различные сорта вин, пива, крепкие и безалкогольные напитки)
  • Сервисные сборы и местные налоги
Что не входит
  • Чаевые
  • Личные расходы
  • Импортные напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
3
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
9 ноя 2019
(Испания)
Виды очень красивые, и это правда, что он длится те часы, которые он устанавливает с момента, когда они забирают вас, до вашего прибытия в отель, развлечение хорошее, но, хотя мы приехали первыми, мы не смогли выбрать место, они назначают его вы, и если вы хотите лучше видеть или записывать, вы не можете встать, иначе все в порядке
Р
28 окт 2019
(Россия)
Скучная вечеринка. Спасает ее только танец живота. После развлекательной программы ставили одни медляки, пока мы не заплатили и не поставили турецкую музыку (1 песню).
А
1 сен 2021
(Швейцария)
Our driver came very late. We did not make it on time and we missed the first course.

Then the waiter accidentally poured wine over my white tshirt and food. He did even not apologize and just disappeared! The food overall was in really bad quality. The waiters were very unprofessional and young.

The show is also not worth to watch.

We definitely would not recommend to do this trip.

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