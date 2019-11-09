Выпейте приветственный напиток, наблюдая за заходом солнца с палубы. Затем направляйтесь в пролив Босфор, разделяющий Европу и Азию: проплывите под мостами и полюбуйтесь летними дворцами османских султанов, особняками у воды и современными виллами на европейской и азиатской сторонах. Панорамный вид на ночной Стамбул – это великолепный способ начать вечер.

Затем насладитесь роскошным сытным ужином с неограниченным количеством напитков и полюбуйтесь ярким и разносторонним турецким шоу на борту в сопровождении музыки, танцев, театральных представлений и диджея.

По окончании незабываемого вечера, проведенного между двумя континентами, вас отвезут обратно в ваш отель в Стамбуле к полуночи.

Программа традиционного турецкого шоу: (20:30 - 24:00)

Диджей.

Кятибим (традиционное турецкое музыкальное представление).

Асук масук (пьеса в исполнении 2 танцоров, традиционная для района Ташели в Силифке).

Танец живота.

Роспись хной.

Выступление группы Turna (шоу из различных народных представлений).

Турецкий цыганский танец.

Обед: