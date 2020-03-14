63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Поплавать по Босфору на яхте

Вечер начнётся с того, что мы заберём вас из отеля: в 20:00 вы окажетесь на пристани, откуда в 21:00 отправитесь на морскую прогулку по проливу, разделяющему два континента. Яхта поплывёт вдоль европейской части Стамбула, а обратно — вдоль азиатского берега: вам откроется вид стамбульских минаретов и дворцов в вечерней иллюминации. В середине прогулки вы проведете час вблизи Босфорского моста — здесь получаются замечательные фото!

Ужин и шоу-программа

В двух закрытых залах с панорамными окнами вас ждёт ужин с холодными закусками, горячим блюдом (говядина или рыба на выбор), прохладительными напитками и традиционными турецкими десертами. В развлекательной программе народные турецкие танцы, театральная зарисовка из жизни страны и танец живота.

После круиза мы отвезём вас в ваш отель.