63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды

Yana
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Yana – экскурсионное агентство
В колоритном Стамбуле непременно стоит насладиться вечерним городом, поплавать по Босфору, попробовать традиционные угощения и посмотреть на турецкие танцы.

Всё это вы успеете за три часа нашей прогулки вдоль европейского и азиатского берегов Стамбула: в программе вкусный ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, главные достопримечательности и Босфорский мост в ночных огнях.
29 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 3.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии63 отзыва
4.32
Круиз по вечернему Босфору
Круиз по вечернему Босфору

Что вас ожидает

Поплавать по Босфору на яхте
Вечер начнётся с того, что мы заберём вас из отеля: в 20:00 вы окажетесь на пристани, откуда в 21:00 отправитесь на морскую прогулку по проливу, разделяющему два континента. Яхта поплывёт вдоль европейской части Стамбула, а обратно — вдоль азиатского берега: вам откроется вид стамбульских минаретов и дворцов в вечерней иллюминации. В середине прогулки вы проведете час вблизи Босфорского моста — здесь получаются замечательные фото!

Ужин и шоу-программа
В двух закрытых залах с панорамными окнами вас ждёт ужин с холодными закусками, горячим блюдом (говядина или рыба на выбор), прохладительными напитками и традиционными турецкими десертами. В развлекательной программе народные турецкие танцы, театральная зарисовка из жизни страны и танец живота.

После круиза мы отвезём вас в ваш отель.

Организационные детали

Обратите внимание, что это не историческая прогулка, а круиз. Но с вами будет сопровождающий, готовый помочь с организационными вопросами.

Как проходит круиз

  • Мы заберём вас из исторических районов (Лалели, Султанахмет, Сиркеджи), а также из района Таксим. Пожалуйста, при заказе указывайте название вашего отеля.
  • На яхте вы проведёте 3 часа

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы и ужин с безалкогольными напитками включены
  • Алкогольные напитки, по желанию, можно купить в баре на яхте
  • Также в стоимость тура можно включить безлимитные алкогольные напитки, доплатив 15 евро за человека
Круиз по вечернему Босфору
Круиз по вечернему Босфору
Круиз по вечернему Босфору
Круиз по вечернему Босфору
Круиз по вечернему Босфору
Круиз по вечернему Босфору
Круиз по вечернему Босфору

Экскурсия проводится ежедневно в 19:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Yana
Yana
Добрый день! Меня зовут Яна, и я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
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63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Круиз супер! Все было интересно и весело. Благодарим организаторов, артистов, обслуживающий персонал.
6 марта 2020
Все понравилось!!! Особенно трансфер обратно )))
5 марта 2020
Замечательно всё организовано! Отличное представление, фешенебельный кораблик, вкусная еда. Очень рекомендую! Только надо понимать, что это НЕ ЭКСКУРСИЯ! Просто приятно провести стамбульский вечер в отличной атмосфере и взглянуть на Европу-Азию с необычного ракурса, с реки.
19 февраля 2020
Были сегодня на прогулке по Босфору ❤️️. Честно, почитав отзывы , готовилась к худшему . Но, насколько я была удивлена и рада , когда увидела сам теплоход 😊Я ожидала хуже . Не забывайте , что вы в Стамбуле .За такие деньги , это очень даже Отличное времяпровождение: с ужином , шоу , танцы, при желании - напитки « Все включено» . Что касается еды: мы помним, Да? что в Турции 😊 кухня другая , подача другая . А так все ок. Напитки - у нас было вино красное / очень приятное, вкусное . Когда читаю отзывы : немного напоминает Анталийское побережье , когда приезжают в отель « Ультра все включено» и пишут: - Все хорошо , но бл🥞 ..... фиолетовой капусты не хватает 😂
Услуги фотографа тож удивили . Не дорого, для такого города 👌. Самое главное Отличное настроение . Советую ! Рекомендую !
Есть с чем сравнить .
В описании все четко расписано , что вас ожидает. Так что , кто недоволен , прочитайте ещё раз . Все соответствует. Лично Я- получила большее .
Всем хороших Выходных.
18 февраля 2020
Экскурсия была без гида. Просто хорошая прогулка.
13 февраля 2020
Эта экскурсия бронировалась с целью отпраздновать День Рождения. При бронировании, сразу попросили хорошие места, ближе, так сказать к сцене. И действительно, получили самые лучшие места, первый ряд. Спасибо организатором за это. Трансфер пришел вовремя, автобус очень комфортный. По пути к лайнеру гид рассказывал немного про места, которые мы проезжали и много шутил))) Было весело, нам понравилось. Еда и алкоголь на 4-ку. А вот сама танцевальная программа и дискотека нам очень понравились. И да, именинников поздравляли, вынесли безалкогольные коктейли с бенгальскими огнями. В общем, нам понравилась сама организация экскурсии, учли все наши пожелания, гид сопровождающий к нам был внимателен, обратно никого не забыли и ехали полным составом))) Спасибо!
13 февраля 2020
Встретил гид, весёлый и общительный. В автобусе рассказали программу тура. На корабле раскалили по местам. Не понравилось что за столами мало место и неудобно было ужинать, тесно). Программа шоу хорошая. Спасибо за организацию тура.
29 января 2020
Выбрали круиз по вечернему Босфорду как место для празднования дня рождения. Трансфер был до гостиницы и обратно, приехали за нами раньше, но перед этим позвонили предупредили об этом. На кораблике нам достались места у сцены все было видно очень хорошо. Еда очень скромная (лучше поесть перед началом), напитки алкогольные сильно разбавленные. В конце в качества подарка вынесли коктейль в качестве подарка в день рождения. Но самое главное ради чего нужно ехать - это вид на вечерний Стамбул, мосты, мечети.
20 января 2020
Всё отлично!
12 января 2020
Само мероприятие нормальное, но народу очень много. Не очень вкусная кухня, алкоголь средненький, навязчивый сервис присутствует в виде фотографов, танцовщицы. Именинников поздравили коктейлями - это позитивчик. Настроение подпортили некоторые организационные вопросы (было не очень понятно когда приедет трансфер, на связь заранее со мной никто не выходил, было не ясно приедут ли вообще, на сообщения никто не ответил). Программа на пароме скрасила все недочёты.
Ещё 53 отзыва

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