5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века

Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма

Мария
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Мария – ваш гид
Убегающие вверх улочки с резными домиками и кружевными балконами — одно из редких мест в Стамбуле, где сохранилась архитектура, религиозные объекты, гастрономические и культурные традиции 19 века.

Вдали от современных маркетов, восточного шума и торговцев вы погрузитесь в атмосферу очаровательной «старомодности» и старых добрососедских отношений.

Я познакомлю вас с историей становления одного из самых веротерпимых районов столицы, покажу дом, где жил Ф. Лист, заведение, полюбившееся Мерил Стрип, и ресторан, в котором творились шедевры для Ататюрка.

Открою поразительные виды на Босфор и отведу в арт-кафе при районном огороде, а также подскажу, где стоит попробовать мороженое со вкусом лаванды и лучшую выпечку.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века

Что вас ожидает

Старинная атмосфера другого Стамбула
Мы встретимся в европейской части города и на кораблике переправимся в азиатскую, где вы увидите Девичью башню и одно из самых знаменитых творений архитектора Синана, а также символ средневековой архитектуры столицы Османской империи — мечеть Михримах-султан. Немного пройдя вдоль набережной, вы выйдете к Кузгунджуку. Из 40 административных частей мегаполиса именно в Ускюдаре притаился прелестный квартал, где вы встретитесь с нетуристическим, старинным и очень душевным Стамбулом. На прогулке по витиеватым улочкам с деревянными домами вы поймете, почему его так любят режиссеры (здесь сняли множество сериалов), и соберете недостающие пазлы в понимании многоликого стамбульского духа.

История одного из наиболее толерантных кварталов столицы
Я познакомлю вас с историей пригорода, возникшего еще в 15 веке. Вы услышите о вынужденном переселении евреев из Испании, их традициях, ставших неотъемлемой частью местной культуры, и мирной совместной жизни с греками, армянами и турками. А выстроенные практически бок о бок православные храмы, синагоги и мечети станут поводом разобраться в менталитете, формировавшихся веками ценностях и особых социальных отношениях, благодаря которым квартал обрел свою самобытность.

Детали их жизни Кузгунджука и атмосферные местечки
По пути вы узнаете, в какой вилле жил Ф. Лист и какой рыбный ресторанчик полюбила Мерил Стрип. Увидите улицы, где проходили съемки популярных фильмов, и место, где местный повар готовил кулинарные шедевры для президента Ататюрка. А также посетите районный огород Kuzguncuk Bostani, где жители могут выращивать овощи, арт-кафе, в котором сможете попробовать блюда из органических продуктов, и симпатичные кондитерские с ароматной выпечкой. Кроме того, в программе будет несколько мест, с которых открываются великолепные и малоизвестные виды на Босфор.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы составят примерно 40 лир/человека с учётом дороги, кофе и выпечки.
  • Позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви — гулять будем много!
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века
Кузгунджук — путешествие в Стамбул 19 века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Merhaba! Меня зовут Мария. В Стамбуле живу 10 лет. По образованию историк, работала гидом в Молдове и в Праге. Стамбул — это мегаполис контрастов, старинные кварталы, уникальные музеи и средиземноморская кухня, восточные базары и турецкий хамам. Я помогу вам узнать этот город, насладиться его культурой, архитектурой, открыть колорит базаров и отведать всё самое вкусное. До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 августа 2019
Отличная экскурсия и подходит для для тех, кто хочет узнать не только исторические факты, но и интересные факты и тонкости жизни стамбульских жителей и русских эмигрантов. Мария очень доброжелательная и с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Встретила нас возле гостиницы и проводила после экскурсии и уделила нам больше времени, чем было написано в тайминге экскурсии. С удовольствием порекомендую экскурсию всем.
20 августа 2019
Большое спасибо Марии за то что открыла для нас этот чудесный уголок Стамбула! Мария прекрасно знает и ориентируется в истории Стамбула и интересно рассказывает, дополняя экскурсию рассказами о жизни стамбульцев. Отдельное спасибо за возможность пообедать в аутентичном семейном ресторанчике!)
26 июня 2019
Спасибо Марии. Она профессионал своего дела.
30 мая 2019
Это было как раз то, что мы искали в нашей очередной поездке в Стамбул. Нам хотелось увидеть, как живут обычные стамбульцы, понаблюдать за ними в их повседневной рутине. Кузгунджук - милейший район и вся экскурсия была для нас скорее прогулкой с приятельницей, к которой мы приехали в гости, за что отдельное спасибо Марии.
18 апреля 2019
Очень благодарны Марии за увлекательную и интересную экскурсию в Кузгунджук! Увидели совсем другой Стамбул- тихий, малолюдный, чем-то напоминающий европейские деревенские улочки! Узнали много интересного о Турции и о Стамбуле. Благодаря Марии очень интересно организовали вторую половину дня, посмотрели Стамбул со смотровой площадки Чамлыджа - я думаю, мало кто из наших туристов там бывал! Очень рекомендую эту экскурсию и гида!

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