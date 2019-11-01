Что вас ожидает

«Золотой век» Турции

В свете ночных огней центр заиграет новыми красками. Вы увидите величественную Айя-Софию в блеске иллюминации, переливы золотой мозаики фонтана на главной площади и поразитесь преобразившемуся фасаду хамама Хюррем Султан, в стенах которого местные отмечают «ночь жениха» или невесты.

Голубые воды Босфора

Мы отправимся к легендарному вокзалу Сиркеджи в стиле европейского ориентализма. Именно отсюда отправлялся знаменитый «Восточный экспресс», прославленный Агатой Кристи. В районе Эминёню, прилегающем к вокзалу, растянулась живописная пристань. Вы прогуляетесь по набережной, покормите чаек и подниметесь на старинный мост, перекинутый через бухту.

История и современность

Вы узнаете о любопытном прошлом Галатской башни и пройдете по следам Белой эмиграции, свернув на Французскую улицу. Мимо разноцветных милых домиков и изящных скульптур, подсвеченных копиями парижских газовых фонарей, мы выйдем к улице Истикляль, где возвышается церковь Святого Людовика Французского. Веселые компании, музыканты, шум баров и ресторанов — здесь царит дух свободы и независимости современной Турции.