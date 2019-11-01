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  4. Магия турецкой ночи — огни Стамбула

Прогуляться по Старому городу теплым вечером и погрузиться в атмосферу древнего мегаполиса

OXANA
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OXANA – представитель гидов
Легкая вечерняя экскурсия по культурной столице покажет оборотную сторону центра Османской империй.

Мы прогуляемся по тихим уютным улочкам Султанахмета и по оживленному проспекту Истикляль.

Огни очаровательного Стамбула перенесут вас в волшебный мир восточной сказки, сон наяву!
€160
128 за экскурсию
скидка20%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча — возле главного входа в собор Святой Софии
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Магия турецкой ночи — огни Стамбула
Магия турецкой ночи — огни Стамбула

Что вас ожидает

«Золотой век» Турции
В свете ночных огней центр заиграет новыми красками. Вы увидите величественную Айя-Софию в блеске иллюминации, переливы золотой мозаики фонтана на главной площади и поразитесь преобразившемуся фасаду хамама Хюррем Султан, в стенах которого местные отмечают «ночь жениха» или невесты.

Голубые воды Босфора
Мы отправимся к легендарному вокзалу Сиркеджи в стиле европейского ориентализма. Именно отсюда отправлялся знаменитый «Восточный экспресс», прославленный Агатой Кристи. В районе Эминёню, прилегающем к вокзалу, растянулась живописная пристань. Вы прогуляетесь по набережной, покормите чаек и подниметесь на старинный мост, перекинутый через бухту.

История и современность
Вы узнаете о любопытном прошлом Галатской башни и пройдете по следам Белой эмиграции, свернув на Французскую улицу. Мимо разноцветных милых домиков и изящных скульптур, подсвеченных копиями парижских газовых фонарей, мы выйдем к улице Истикляль, где возвышается церковь Святого Людовика Французского. Веселые компании, музыканты, шум баров и ресторанов — здесь царит дух свободы и независимости современной Турции.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Магия турецкой ночи — огни Стамбула
Магия турецкой ночи — огни Стамбула
Магия турецкой ночи — огни Стамбула
Магия турецкой ночи — огни Стамбула
Магия турецкой ночи — огни Стамбула
Магия турецкой ночи — огни Стамбула
Магия турецкой ночи — огни Стамбула
Магия турецкой ночи — огни Стамбула
Магия турецкой ночи — огни Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — возле главного входа в собор Святой Софии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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OXANA
OXANA
Мне 39, живу в Стамбуле и обожаю этот город. Работаю в сфере туризма в составе команды профессиональных гидов. Я помогаю корректировать программы и занимаюсь организационными моментами. Наши гиды всегда рады рассказать вам что-то новое о нашем городе и поделиться своими эмоциями и знаниями. Oткроем для вас совершенно невероятный Стамбул!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 ноября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Наш гид, Эрхан, очень интересно и доступно рассказал нам про все интересующие нам моменты. Очень много все зависит от гида который с вами проводит время. Так вот нам повезло.

OXANA проводит ещё 2 экскурсии

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